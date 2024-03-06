"Життя на межі": Книжковий арсенал оголосив фокус-тему і кураторів фестивалю

Головною темою XII Міжнародного фестивалю “Книжковий арсенал” стала метафора “Життя на межі”. Її представлятимуть літературознавиця Тетяна Огаркова та філософ Володимир Єрмоленко.



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Інформація про це з’явилася на сайті “Книжково арсеналу”.

“Що ближче до межі, то більше реальність розріджується – дедалі менше людей, руху, життя. Людина на вулиці – це подія. Відкрита кав’ярня – це центр спорожнілого кварталу. Військова автівка, яка на швидкості пролітає повз тебе – це екшн. Віддалені звуки вибухів повністю витісняють звичний шум міста. Чим ближче до межі, тим більше зростає швидкість пересування, адже тут усі розуміють – смерть завжди наближається швидше, аніж рухаєшся ти. Саме повітря стає небезпечним”, – пояснили значення теми організатори.

Тетяна Огаркова Олександр Попенко

Як представила кураторів генеральна директорка Мистецького арсеналу Олеся Островська Люта, Тетяна та Володимир зробили неоціненний внесок в українську суб’єктність з допомогою подкасту про культуру, численних статей, книг і виступів.

Володимир Єрмоленко Олександр Попенко

“Однак, запрошуючи їх курувати фокус-тему, ми думали не лише про це. Нам йшлося про їхні регулярні волонтерські поїздки по всій Україні, а найбільше — на український Схід і Південь, які тривають з перших днів російського вторгнення. Про те, що вони бачать, як осмислюють побачене, які пропонують висновки”, – додала директорка.

Олена Гусейнова Олександр Попенко

Кураторкою Літературної програми Книжкового Арсеналу 2024 стала радіоведуча, радіопродюсерка та письменниця Олена Гусейнова. Програму для та про дітей та підлітків куруватиме журналістка, перекладачка і письменниця Ольга Русіна.

Ольга Русіна Олександр Попенко

Спеціальною програмою заходів вже вдруге опікуватиметься Український ПЕН. Також організують спеціальну програму у співпраці з Харківським літературним музеєм – “П’ятий Харків”. Куратором цієї програми назвали літературного критика, літературознавця, лектора та куратора мистецьких проєктів Євгенія Стасіневича.

Євгеній Стасіневич Олена Ведмідь

Професійна програма фестивалю, що стане майданчиком для галузевих дискусій та обміну досвідом, відбудеться під кураторством Оксани Карп’юк.

Оксана Карп'юк Олександр Попенко

Цьогоріч різноманітні події представлятимуть як куратори Книжкового арсеналу, так і видавці. XII Міжнародний книжковий фестиваль відбуватиметься від 30 травня до 2 червня.



Про Книжковий Арсенал

Міжнародний фестиваль Книжковий Арсенал – щорічний проєкт Мистецького арсеналу. Вперше відбувся у 2011 році. Відтоді гостями міжнародної програми фестивалю стали майже пів тисячі відомих міжнародних авторів з понад пів сотні країн. Щороку близько 200 українських видавництв презентують свої видання на виставці-ярмарку.

Книжковий Арсенал у 2023 році Книжковий Арсенал

У березні 2019 року Книжковий Арсенал визнали найкращим літературним фестивалем року на Лондонському книжковому ярмарку.

У 2022 році фестиваль було скасовано у зв’язку з повномасштабною війною Росії в Україні. Однак у січні 2023 року організатори фестивалю назвали переможців всеукраїнського конкурсу "Найкращий книжковий дизайн 2022".

“Місія Міжнародного фестивалю «Книжковий Арсенал» — створювати такі взаємодії між людьми, спільнотами, інституціями, коли поєднання естетичного переживання та інтелектуального включення в контексті книги посилює спроможність людини та суспільства”, – зазначили організатори.

Книжковий Арсенал 2024 року відбувається за фінансової підтримки Державного міністерства культури та медіа Німеччини в межах проєкту “Взаємообмін між німецькими та українськими літературними і книжковими секторами”.