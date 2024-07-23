Компанія Mattel випустила незрячу Барбі

Після минулорічного випуску ляльки Барбі з синдромом Дауна, компанія Mattel анонсувала нову ляльку цієї лінійки – незрячу Барбі. Вона з'явиться на поличках світових магазинів іграшок у вівторок, 23 липня.

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Щоб розробити дизайн нової ляльки, виробник співпрацював з Американським фондом для незрячих (AFB) та Королівським національним інститутом незрячих людей (RNIB), повідомляє ВВС.

Ця Барбі продаватиметься з тростиною і темними окулярами. Вона буде вбрана у текстурований одяг, щоб діти з вадами зору могли відчути її вбрання на дотик. Написи на коробці нової Барбі будуть нанесені шрифтом Брайля – рельєфно-крапковим тактильним шрифтом, який використовують для читання та письма незрячі люди.

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"Ми дуже задоволені деталями, які були враховані при створенні цієї нової Барбі: тактильним одягом, а також тростиною і сонцезахисними окулярами", – підкреслила Деббі Міллер з RNIB.

Барбі продаватиметься з тростиною і темними окулярами Mattel

Телеведуча та активістка з питань інвалідності Люсі Едвардс, яку Mattel залучили до промокампанії, зазначила, що випуск незрячої Барбі багато важитиме для дітей з вадами зору.

"У підлітковому віці я відчувала себе ізольованою через те, що втратила зір і не бачила прикладів для наслідування, схожих на мене. Я соромилася своєї тростини, але знаючи, що у Барбі є тростина, я б зовсім по-іншому ставилася до своєї і відчувала б себе менш самотньою на шляху до прийняття своєї сліпоти", – сказала Едвардс, яка втратила зір у 17.

Люсі Едвардс Mattel

За словами Міллер, нова лялька допомагає дітям з вадами зору відчути себе частиною суспільства: "Це визнання того, що не всі можуть добре бачити, що дуже багато значить для незрячих і людей із слабким зором".

Інші особливі Барбі

Американська компанія Mattel вже кілька років поспіль відходить від стандартних канонів, за якими випускалися її перші ляльки. Виробник запускав ляльок з різними типами фігурами, кольором шкіри, гендерними ідентичностями. Приміром, у 2017-му Mattel створив ляльку у хіджабі, прототипом якої стала американська фехтувальниця Ібтіхадж Мухаммад.

У 2020-му компанія представила три нових ляльки з інклюзивної лінійки: із протезом, захворюванням вітиліго та алопецією.

Барбі з вітиліго Mattel

У 2021 році прототипом для Барбі стала народна депутатка та засновниця волонтерського медичного батальйону "Госпітальєри" Яна Зінкевич. Тоді волонтерка та військовослужбовиця наполягла, щоб її лялька була у інвалідному візку.

Лялька, прототипом якої стала Яна Зінкевич

Минулого року компанія запустила в продаж першу ляльку з синдромом Дауна, ляльку, яка носить брекети, і Кена з протезом ноги.

Розмаїтий світ "Барбі"

Світ різноманітних ляльок Барбі знайшов відображення у стрічці Грети Гервіг "Барбі", яка вийшла рік тому. У комедійній драмі, що стала великим касовим успіхом та чи не найвдалішою маркетинговою кампанією компанії Mattel, зображено світ, у якому Барбі можуть мати будь-яку фігуру, колір шкіри та професію.

Закладені у фільм меседжі про свободу самовираження викликали навіть заборони на його прокат у деяких консервативних країнах. Приміром, в Алжирі "Барбі" заборонили через "загрозу консервативним цінностям". Кувейт пояснив заборону прокату фільму захистом "суспільної етики". А міністр культури Лівану звинуватив стрічку у пропаганді гомосексуальності.