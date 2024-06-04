На конкурс відбудови музею Шухевича надійшло сім проєктів

У Львові завершили приймати проєкти на архітектурний конкурс з відновлення музею генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича, Будівлю музею на початку цього року знищив російський дрон.

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Про це повідомив мер міста Андрій Садовий у своєму Telegram.

Він уточнив, що на конкурс надійшли проєкти від семи учасників.

Далі переможця конкурсу визначить журі, до якого увійдуть архітектори, науковці, музейники, представники міської та обласної ради. Крім того, проєкти оцінюватиме дорадча рада за участі доньки Романа Шухевича.

Проєкт-переможець оголосять до кінця червня цього року.

"Нам важливо, щоб це місце було дуже гідним шанування пам'яті головнокомандувача Української армії", – зазначив Садовий.

Про Музей Романа Шухевича

Музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича був створений як відділ Львівського історичного музею. Знаходився у Львові за адресою вул. Білогорща, 76А.

Саме у цьому двоповерховому будинку під час перестрілки з працівниками Міністерства державної безпеки УРСР загинув Шухевич. Важливим історичним об'єктом будинку була криївка, що знаходилася при вході на горище – перегородка, що відокремлювала горище від кімнати подвійною дощатою стіною.

На першому поверсі музею розташовувалась експозиція, присвячена життю генерал-хорунжого УПА. Кожну з п'яти зал присвятили окремій темі: історія роду Шухевичів, їхня боротьба за національну ідею, документи генерала-хорунжого та зародження Української повстанської армії. На другому висвітлювали діяльність штаб-квартири УПА.

Таким був Музей Шухевича у Львові до російської атаки СЕРП75ДНІПРО / Wikipedia

Вранці 1 січня 2024 року у Меморіальному музеї Романа Шухевича на околиці Львова виникла пожежа через падіння уламків безпілотника.

Пізніше з'ясувалося, що більша частина експонатів зі знищеного росіянами музею Шухевича знаходиться у безпеці. Найціннішою пам'яткою була сама будівля у Львові. Тому її вирішили відбудовувати.