Продати ненависть. На українські екрани виходить напівгорор "Конотопська відьма"

На українські великі екрани виходить фільм жахів від компанії Film.ua – стрічка "Конотопська відьма" режисера Андрія Колесника. 20 серпня у київському Українському домі відбулася офіційна прем'єра, і подивитися стрічку вже можна в кінотеатрах.

Команда УП.Культура відвідала прем'єру (а до того - і самі зйомки) і розповідає, чого в цьому фільмі лякатися найбільше.

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Перетворення на виробництві

Фільм жахів про події початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну з персонажкою з української міфології анонсував у травні минулого року у розмові з УП.Культура засновник Film.ua Сергій Созановський. Вже за рік кіно про відьму з Конотопа, яка розправляється з окупантами в лісах Сумщини, готове до споживання.

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У процесі виробництва стрічка перетворилася з горора на "фільм-помсту". Глядачам пообіцяли сцени страждань та мученицької смерті окупантів.

Продюсерка Ірина Костюк Film.ua

Знімали натомість не в лісах на Сумщині, а під Києвом. У листопаді 2023 року автор ідеї та сценарист стрічки Ярослав Войцешек ("Мавка. Лісова пісня", "Сторожова застава", "Захар Беркут") на знімальному майданчику розповідав нам, що на створення фільму його надихнуло відео з Конотопу, яке завірусилось в перші дні повномасштабного вторгнення.

"[На відео] якась жінка сказала одному з окупантів [що сидів – УП.Культура] на БТРі: "Ти не знаєш, куди ти приїхав. Це Конотоп, тут кожна друга жінка відьма". Я так сильно надихнувся цим духом нескореності, містицизму, що подумав, а чому б не зробити таку історію, де конотопська відьма, яка живе серед нас звичайним життям, коли окупанти роблять їй надзвичайно боляче, відплачує тим самим", – ділився Войцешек.

Знімали історію про Сумщину на Київщині Film.ua

Та перед тим, як зробити боляче екранним окупантам, команда вирішила зробити боляче самим глядачам. Але про це трохи згодом...

Зірки і естетика телесеріалів виходять на великі екрани

Сценарист каже, роль відьми Олени створював саме для акторки Тетяни Малкової, відомої за серіалами "Моя улюблена Страшко" (1+1), "Дільничий з ДВРЗ" (ICTV) та фільмом "Смак свободи". В екранні партнери їй покликали ще одну серіальну зірку – Тараса Цимбалюка ("Спіймати Кайдаша", СТБ; "Кава з кардамоном", СТБ; "Жіночий лікар", український Інтер та російський "Первий канал"; фільм "Чорний ворон").

Сповнений сексу екранний союз Малкової та Цимбалюка триває не довго Film.ua

Проте це партнерство триває зовсім недовго - герой Цимбалюка Андрій живе на екрані лише перші хвилини фільму. Щоправда за цей час глядачу встигають показати сексуальну сцену між Оленою і Андрієм, що знята натуралістично, без прелюдії і традиційної кіноцнотливості. Вона несподівано обривається першим воєнним ранком 24 лютого 2022 року фактично через "чорний екран", на місці якого в телевізійному фільмі міг би бути блок реклами.

Врешті Андрій гине, звитяжно рятуючи свою кохану з раною в серці з переповненого військовими Конотопа. А Олена, обмащена яскравою червоною кров’ю Андрія, перетворюється на відьму.

Загибель коханого знов перетворює Олену на відьму Film.ua

Проте до обіцяної "мученицької смерті" окупантів ще далеко - глядачу спочатку доведеться пережити натуралістичні сцени вбивства мешканців Конотопа. Одній з них впритул стріляє в голову російський військовий, ми бачимо дірку в її голові. Вона падає на свій велосипед. Далі - ще одна не менш натуралістична сцена згвалтування російськими військовими жінки.

Згвалтована дівчина вижила, і згодом мститься окупантові. Її помста викликала найактивнішу реакцію зали. Набагато яскравішу, ніж усі муки, які на росіян насилає головна героїня – відьма.

Акторці Олександрі Панковій дісталася одна з найважчих ролей Film.ua

Зображуючи насильство російських військових, автори "Конотопської відьми" ніби забувають, що показують це глядачам, які російське насильство переживають в реальному житті щодня, в різних формах, і не перший рік. Проте насильство на екрані відтворене в таких деталях, наче такому зраненому глядачу треба додаткове посилення своєї ненависті.

На відміну від натуралістичних сцен насильства, світ відьми на екрані виглядає бутафорним, створеним ніби для інстаграмної фотосесії: свічі, дзеркала, сухоцвіти в букетах, декоративні символи північноєвропейської середньовічної магії. А образ Смерті, що ним марить Олена в момент смерті коханого, і геть бурлескний.

Світ відьми на екрані виглядає бутафорним Film.ua

Ролі російських військових на екрані втілили Павло Вишняков, Сергій Сосновцев, Іван Шаран, Артем Сагітов, Ярослав Шахторін, Владислав Вербицький, Ростислав Фоменко, Микита Слободенюк, Микола Головчак і Сергій Аніпченко. Першу частину фільму вони спілкуються російською і матом. Далі переходять на літературну українську - на вимогу Закону про дубляж фільмів іноземними мовами. Про цю метаморфозу попереджає дисклеймер на початку фільму.

Ірина Костюк та актори фільму Артем Сагітов і Ростислав Фоменко Film.ua

Хлопці грають у справжній російській формі, що її затрофеїли в боях і передали на FILM.UA. На допрем’єрному показі "Конотопської відьми" в рамках ОМКФ Тетяна Малкова зізналась, що цим акторам було непереливки на знімальному майданчику: "Тягар, який ліг на їхні плечі, був надзвичайно важкий. Їм носити цю форму було огидно, люди на них хотіли плюватися, і на знімальному майданчику їм було надзвичайно важко".

Яскравий Іван Шаран в ролі окупанта

На противагу екранним "росіянам" майже наприкінці фільму в кадрі з'являються українські захисники. На прем'єрі цей епізод також викликає бурхливу реакцію глядачів. Він знятий, як реклама бойового підрозділу ЗСУ і його зустрічають радісними вигуками та оплесками. Чи встигають вони за цю коротку появу розірвати коловорот насильства, відтворений до цього на екрані? Та й чи заклали автори в їх появу цю місію?

Костюк із українськими захисниками, що грають самих себе

Українських оборонців грають актори, які нині є військовими: Олександр Печериця з Театру імені Франка, Володимир Ращук з драматичного театру імені Лесі Українки, танцівник Назар Грабар та телеведучий Даніель Салем.

Ще одна відома шанувальникам театру акторка в кадрі – Олена Хохлаткіна. Її можна побачити у виставах столичного Театру Франка, зокрема і у хіті минулого театрального сезону – "Конотопська відьма" режисера Івана Уривського.

Олена Хохлаткіна грає у виставі "Конотопська відьма" Уривського. А зараз і в кіно Film.ua

Гламуризація насильства

Перед входом до Українського дому глядачів прем’єрного показу зустрічає гігантська фігура відьми на мобільній платформі, яку останніми днями возили вантажівкою вулицями Києва.

Перед Українським домом глядачів зустрічала гігантська фігура відьми Film.ua

До холу перед глядацькою залою набивається повнісінько людей: знаменитості, блогери, стендапери. Серед них письменник Андрій Кокотюха, дизайнерка Лілія Пустовіт, режисер Любомир Левицький, співзасновник гурту МУР Олександр Хоменко та інші. У натовпі є актори, переодягнені в костюм відьми і військового в повній амуніції. З ними радо фотографуються.

Прикраси з символікою фільму Film.ua

Поруч зі столами з частуванням рекламуються бренди, інтегровані у фільм. Перед показом гостей пригощають пивом "Конотопська відьма", продають їм прикраси з символікою фільму. Купити можна навіть книжку "Конотопська відьма". Її випустило видавництво КСД, на обкладинку помістили постер. Всередині – історія кохання головних героїв, описи сцен з оригінального сценарію, які не увійшли до остаточної версії фільму, ексклюзивні кадри зі зйомок.

Видавництво КСД випустило під фільм однойменну книжку Film.ua

Ми погортали книжку і не знайшли згадок про оригінальний однойменний твір і його автора: сатиричну класику від Григорія Квітки-Основ'яненка, що була написана 1833 року. Як не побачили натяку на цей програмний шкільний твір і в самій стрічці.

Проте криваву, натуралістичну, уривчасту оповідь з не завжди мотивованими діями гості прем’єри нахвалюють. Колишня директорка кінотеатру "Жовтень" Людмила Горделадзе прогнозує фільмові касовий успіх: "Подивилася. Духопідйомне кіно. Буде велика каса. На мій погляд, Курська аномалія і це кіно кардинально вселяють оптимізм".

Знімальна команда на сцені Film.ua

Режисеру Денису Тарасову ("БожеВільні") сподобалась гра акторів. Він також вважає, що "Відьма" може привабити широку аудиторію, починаючи з підлітків. Але зазначає, своїх дітей поки що не приведе: "Якщо буде добре зроблена промо-компанія, а вона в них дуже потужна, то, напевно, підуть навіть від 14 років. У мене двоє дітей, одному 11, іншому 12, і вони вже просять мене на якісь "ужастікі". На даний момент я б своїм дітям цей фільм не показав, тому що тут багато сцен насилля. А дітям після 16, напевно, можна дивитися".

Серед перших глядачів фільму – блогерка Даша Квіткова. На прем'єрі вона в тематичній прикрасі – підвісці-хрестику у формі мотанки. "Емоції, які викликає фільм, не передати словами. Дуже різні, десь болісні, десь неприємні. Але в результаті ти відчуваєш радість і вдячність. Вдячність тим, хто стоїть на варті нашої країни", – розповідає пізніше.

Блогерка Даша Квіткова Film.ua

Тим, хто роздумує, чи дивитися "Конотопську відьму", Тарасов зазначає, що "це не просте кіно": "Воно з елементами чорного гумору. В принципі, ми всі ненавидимо русню, так як і автори цього фільму. Тому хай русня вся здохне, як в цьому фільмі".

А дехто з перших глядачів бажає окупантам не лише смерті, а й ще більших мук. "Єдине що скажу, я б цю стрічку показувала полоненим окупантам", – поділилася після перегляду піар-менеджерка акторів Катерина Вареник.