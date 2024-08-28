Горор "Конотопська відьма" за перший вікенд прокату зібрав майже 12 мільйонів гривень

Стрічка "Конотопська відьма" режисера Андрія Колесника, що вийшла в український прокат 22 серпня, за перші чотири дні прокату зібрала 11 960 941 гривень бокс-офісу.

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Про це повідомила пресслужба Film.UA в соцмережах.

Кількість проданих квитків за перший вікенд прокату склала 72 657.

Кінокомпанія подякувала кінотеатрам за велику кількість сеансів "Конотопської відьми" кожного дня, а глядачам – за увагу до стрічки.

"Вдячні усім глядачам з усієї України за заповнені зали, а особливо – незламним Києву, Одесі, Харкову, Сумам, Дніпру, Кривому Рогу, Миколаєву, Запоріжжю за те, що підтримуєте українське кіно навіть у найважчі часи", – написали там.

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Про фільм "Конотопська відьма"

Стрічка "Конотопська відьма", яку автори називають "фільмом-помстою", розповідає про звичайну українку з Конотопу, яка втративши коханого в перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, виявляється прадавньою відьмою. Бажаючи помсти вбивцям її хлопця, вона повертає собі відьомські сили та за допомогою чарів розправляється з російськими окупантами.

Режисером фільму є Андрій Колесник, для якого "Конотопська відьма" повнометражний кінодебют. Автором ідеї та сценаристом виступив Ярослав Войцешек, відомий роботою над фільмами "Сторожова застава", "Захар Беркут", анімацією "Мавка. Лісова пісня".

Головні ролі у фільмі зіграли Тетяна Малкова та Тарас Цимбалюк. Росіян на екрані втілили актори Павло Вишняков, Іван Шаран, Ярослав Шахторін, Артем Сагітов, Сергій Сосновцев, Владислав Вербицький, Ростислав Фоменко, Микита Слободенюк, Микола Головчак, Сергій Аніпченко.