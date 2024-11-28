З PinchukArtCentre йде головна дослідниця, щоб очолити артцентр в Івано-Франківську

Керівниця дослідницької платформи київського PinchukArtCentre Ксенія Малих йде з посади. І переїжджає до Івано-Франківська, щоб очолити новий артцентр на Промприладі.

Про це дослідниця повідомила на своїй сторінці у Facebook.

За 9 років роботи в PinchukArtCentre Ксенія опікувалась дослідженнями митців Паркомуни, була кураторкою і менеджеркою багатьох знакових проєктів сучасного мистецтва. Зокрема, співкурувала "З України: сміливі мріяти" на цьогорічній Венеційській бієнале, була менеджеркою проєкту "Падаюча тінь "Мрії" на сади Джардіні" Національного павільйону на 58-й Венеційській бієнале у 2019 році.

"По відчуттям ми всі працювали на історію українського мистецтва і перша моя вдячність прямує до тих, хто залишається і продовжує. Я дуже вдячна всім, хто працював у попередніх скликаннях Дослідницької Платформи, кожне з яких золоте", – наголосила Ксенія Малих.

Проєкт "З України: Сміливі мріяти" у Палаці Контаріні Поліньяк від PinchukArtCentre на 60-й Венеційській Бієнале PinchukArtCentre

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Раніше Ксенія Малих була членкинею експертної ради з питань сучасного мистецтва при Міністерстві культури України, є співзасновницею OK Projects.

Також була кураторкою візуальної програми арт-центру Closer.

Про артцентр в Івано-Франківську

В коментарі для УП.Культура дослідниця також розповіла про концепцію нового артцентру на "Промприладі".

Простір займатиме три поверхи й 1350 квадратних метрів.

"Артцентр знаходиться у серці інноваційного центру на базі старого заводу Промприлад, на честь якого і названий, в Івано-Франківську. Власне вхід на Промприлад буде через артцентр, що не є випадковим.

Головна ідея артцентру полягає в тому аби створити нову модель сталої інституції сучасної культури в Україні, яка відповідатиме історичному моменту і викликам, в яких ми зараз живемо. Тому головною цінністю проєкту визначені спільноти, а не, наприклад, масштабні виставки", – говорить Малих.

Ексклюзивне фото майбутнього артцентру. Автори архітектурної концепції - ФОРМА Промприлад

Простір планують запускати поступово – на першому етапі планують розробляти проєкт "Музей Промприладу". В ньому досліджуватимуть "спадок заводу, його переродження і ширше – як промислові об'єкти впливають на міста і стають частиною спадщини і культури в Україні".

Згодом планують розробити та запустити Школу культурних практиків.

Ексклюзивне фото майбутнього артцентру. Автори архітектурної концепції - ФОРМА Ексклюзивне фото майбутнього артцентру. Автори архітектурної концепції - ФОРМА Ексклюзивне фото майбутнього артцентру. Автори архітектурної концепції - ФОРМА

Про дослідницьку платформу PinchukArtCentre

Дослідницька платформа розміщується на 4 поверсі центру сучасного мистецтва у Києві. Це спільний простір для проведення досліджень виставок та освітніх заходів.

"В основі платформи – академічний проект, спрямований на створення живого архіву українського мистецтва від початку 1980-x до теперішнього часу", – йдеться на сайті PinchukArtCentre. У цьому просторі досліджують українські мистецькі практики та їхні майбутні зрушення.