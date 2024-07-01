Липень культурної людини: "Скарби Криму" та Atlas повернулися до Києва, "Фронтера" – до Луцька, а "ВиделкаFest" рушає до Чорноморська

Липень – місяць, коли мистецькі події вириваються з тісних приміщень театрів, філармоній та галерей на великі галявини і площі фестивалів. Навіть під час війни це звільнення не зупинити. Навіть Мінкульт дістав зі скарбниці повернені з Нідерландів скарби давньогрецької, скіфської і сарматської доби, щоб представити їх публіці.

УП.Культура рекомендує події, обов’язкові для відвідування культурних людей цього липня.

Виставки

Де і коли: Київ, Музей Ханенків, до 28 липня

Невтомний Музей Ханенків, попри убезпечену колекцію мистецтва, пропонує своїм відвідувачам нові і нові проєкти. На цей раз - виставку дуже юних митців.

"А раптом ви тут щось побачите?" – це результат роботи підлітків у "креативній майстерні" музею. Учасники разом з кураторами досліджували власну ідентичність і культурну спадщину, й на їх основі створили свої роботи.

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На виставці можна буде побачити зіни (мініжурнали, зроблені вручну), плакати-маніфести та аудіоперформанси. Крім того, майстерня перформансів спонукає відвідувачів взаємодіяти та експериментувати з простором, щоб дізнатися більше про себе та музей.

Протягом деякого часу підлітки навчалися розуміти і взаємодіяти з мистецтвом. Разом з кураторами вони шукали власну культурну ідентичність Музей Ханенків

"Скарби Криму. Повернення"

Де і коли: Київ, Скарбниця Національного музею історії України, від 5 липня

Скарбниця музею на території Києво-Печерської лаври представить "скіфське золото", яке після довгої судової суперечки повернулося в Україну до Нідерландів. Це буде не просто виставка, а частина постійної експозиції Музею, яка працюватиме до звільнення Криму. Після перемоги колекцію з 565 предметів перевезуть на півострів.

Серед експонатів покажуть античні скульптури, скіфські та сарматські прикраси, китайські лакові шкатулки, яким дві тисячі років. Усе це віднайшли під час досліджень Криму протягом 19 – 21 століття.

"Скіфське золото" показували в Амстердамі, у музеї Алларда Пірсона у 2014 році. Після окупації Криму Росією, музейники-колаборанти подали до суду Нідерланів з вимогою повернути скарби до півострова. Судова суперечка тривала майже 10 років. У листопаді 2023 року нідерландський музей Пірсона передав "скіфське золото" в Україну та скасував борг за зберігання коштовностей з 2014 року.

Деякі елементи колекції показували на пресконференції в Києво-Печерській лаврі восени 2023 року. Дмитро Ларін

Кіно і театр

Дата початку прокату: 11 липня

Це мальований анімаційний фільм, над яким працювали творці стрічки "З любовʼю, Вінсент". Кожен кадр був створений вручну олійними фарбами, а всього над "Кріпачкою" працювали майже 100 художників з 4 країн. Це студії BreakThru Films у Польщі, Art Shot у Литві, Digital Kraft у Сербії та MOREFILM в Україні.

Роман польського письменника Владислава Реймонта, що лежить в основі сюжету, відзначений Нобелівською премією. Сюжет розповідає історію молодої дівчини у польському селі на межі 19-20 століття, яка обирає заборонене кохання й бореться з його наслідками.

Де і коли: Київ, Центр сучасного мистецтва "Дах", 21 липня

У мистецькому центрі гурт Dakh Trio представить притаманну їм ліричну оповідь про українського поета Павла Тичину. В основу вистави покладені вірші як його самого, так й інших українських митців.

Організатори інтригують цитатою незламного Василя Стуса замість цитувати геніального, але зломленого радянською владою Тичину:

Феномен Тичини — феномен доби

Його доля свідчитиме

про наш час

не менше за страшні розповіді істориків

поет жив у час

що заправив генія

на роль блазня...

Dakh Trio влаштує нове ліричне шоу на основі віршів Павла Тичини Анастасія Большакова

Де і коли: Львів, Національний театр ім. Марії Заньковецької, 13-14 липня

Не всі театри пішли на канікули у липні. Й тому тепер класична комедія Мольєра буде не тільки в Києві. У Львові виставу покажуть у постановці литовського режисера Оскараса Коршуноваса.

Головний герой — Оргон, голова родини, який приймає під свій дах благочестивого, на перший погляд, чоловіка на ім’я Тартюф. Оргон і його мати Пані Пернель настільки захоплені новим гостем, що сліпо вірять йому, не помічаючи лицемірства і підступності. Тартюф, видаючи себе за праведника, насправді має свої корисливі мотиви і поступово намагається здобути контроль над родиною та її майном. Інші члени сім’ї Оргона, включаючи його дружину Ельміру та його дітей, з підозрою ставляться до Тартюфа і намагаються викрити його справжнє обличчя.

"Красивим словом володіти, улесливо замилювати очі, брехати і не червоніти, клястися в дружбі й за гріш продати, красиво та корисливо любити – сьогодні ми впізнаємо успішних і не дуже «тартюфів» серед нас", – розповіли в театрі.

"Тартюф для нас – не релігійний демон, що за побожністю ховає хтиві рухи й хижі наміри. Красивим слово володіти, улесливо замилювати очі, брехати ствердно і не червоніти, клястися у дружбі й за гріш продати, і палко, і корисливо любити – сьогодні ми впізнаємо успішних і не дуже тартюфів серед нас. Хтось знайде їх у владі, хтось – у своїх працівників штаті. Все краще ніж в сім’ї, або ще гірше – у своїй власній голові", — йдеться в описі постановки.

Музика і фестивалі

День музики Мирослава Скорика. Особливий концерт

Де і коли: Київ, Будинок архітектора, 7 липня

До дня народження легендарного українського композитора камерний оркестр "Київські солісти" під орудою диригента Сергія Голубничого виконає одні з найбільш впізнаваних творів Скорика.

Серед іншого, глядачі почують композиції з "Тіней забутих предків" Сергія Параджанова, неосередньовічні "Три фантазії з Львівської табулатури XVI століття", твір-феєрію "Диптих", "Карпатську рапсодію" та "Мелодію ля-мінор".

Також обіцяють вокальний цикл Скорика "До музи" й "Синхронізацію" для саксофону і струнних.

Особливий концерт приурочений дню народження Мирослава Скорика

Де і коли: Київ, Blockbuster Mall, 12-14 липня

Музичний фестиваль ATLAS повертається, і тепер він матиме благодійний характер і приставку UNITED 2024 - збиратиме гроші на президентську ініціативу з підтримки України.

Хедлайнери топові: "Бумбокс", Артем Пивоваров, "Жадан і Собаки", "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ", Володимир Дантес, OTOY, "КУРГАН & AGREGAT", "Друга ріка", LATEXFAUNA, MELOVIN, VERKA SERDUCHKA & BAND та інші. Всього на події матимуть виступ 70 українських артистів.

Фестиваль має на меті зібрати щонайменше 100 мільйонів гривень для підтримки Збройних Сил України. Цього року квитки будуть ексклюзивно продаватися через застосунок monobank. 15% з вартості кожного квитка на ATLAS UNITED 2024 перераховуватимуть на збір.

Тут ви можете підглянути, хто з музикантів виступить на фестивалі

Одеський міжнародний кінофестиваль

Де і коли: Київ, з 12 по 20 липня

Через безпекові обмеження фестиваль минулого року відбувався у Чернівцях, а вже цього відкриється у столиці.

За роки існування фестиваль зміг стати одним з найбільших глядацьких кінофестивалів у Східній Європі та однією з найбільших подій української індустрії кіно.

Зокрема, цього року покажуть документальну ретроспективу українського кіно, світові премʼєри та глядацьке документальне кіно. Покажуть новий фільм Йоргоса Лантімоса "Види милосердя", відбудеться спеціальний показ документального проєкту "Культура vs війна" й індустрійний показ документального фільму з використанням лялькової анімації "Сентиментальна подорож до планети Параджанова" режисера Тараса Томенка.

Цьогоріч Одеський кінофестиваль відбудеться у Києві

Виделкаfest

Де і коли: Чорноморськ, 25-28 липня

Ще один фестиваль переїздить на іншу локацію — цьогоріч з безпекових причин Виделкаfest відбудеться не у Вилково, а в Чорноморську. Та це вже ще в межах однієї області :)

Організатори обіцяють виступи українських музикантів, покази сучасних українських фільмів, презентації книг, майстер-класи та багато іншого.

"Наше цьогорічне гасло: "Пам'ятай. Борись. Плекай" – пам'ятай, яку ціну ми щоденно платимо, щоб зберегти свою мову, культуру та незалежність; борись за свої мрії, ідеали та свободу; плекай таланти та нові ідеї.

Виделкаfest – це не просто фестиваль, це можливість стати частиною чогось більшого, що надихає і заряджає енергією на весь рік!", – пояснюють організатори.

Серед музичних гостей цьогоріч хейтспіч, Пиріг і Батіг, Христина Соловій, Андрій Бармалій і декілька спеціальних гостей.

Виделккаfest переїздить до Чорноморська, проте обіцяє не збавляти обертів і представляє нове гасло "Пам'ятай. Борись. Плекай"

Фронтера

Де і коли: Луцьк, 27-28 липня

Після тривалої перерви до Луцька повернувся міжнародний літературний фестиваль "Фронтера". Цього року організатори обіцяють представити неочікуваних гостей й трохи оновити формат. Серед вже звичних подій фестивалю – літературні читання, відкриті дискусії, презентації мистецьких проєктів.

Фестиваль взяв павзу навесні 2023 року, проте вже в кінці липня повертається до Луцька з новою програмою

Фокус фестивалю зосередять на культурній та історичній пам’яті українців, можливостях її зберегти й розвивати.

Декілька імен гостей вже відомі – серед них літературознавець Ростислав Семків, письменниці Ірена Карпа та Євгенія Кузнєцова, письменник Макс Кідрук, поет Андрій Любка, польська письменниця і репортерка Малґожата Реймер.