Червень культурної людини: фестивалі Шекспіра і Миколайчука, найочікуваніші літературні прем'єри та гастролі Іздрика

Літо вже в розпалі, тож УП.Культура підготувала подорожню карту місць, які варто відвідати на вихідних, або для яких навіть взяти відпустку.

Може здатися, що бурхливий театральний сезон вже скінчився, та в нашому топі ви знайдете прем’єри з Кропивницького та Івано-Франківська, два різних погляди на одну виставу в Києві та Львові, постановки для дітей в Одесі.

Зокрема тут:

виставка про пам’ять та дім від Алевтини Кахідзе

фестиваль глядацького кіно Миколайчук OPEN ;

; тури Україною від легендарного гурту Один в каное ;

; поетичні гастролі Юрія Іздрика ;

; презентація двох найочікуваніших літературних романів сезону.

Читайте також : УП.Культура запускає канали в Telegram та WhatsApp

Де і коли: Київ, Мистецький Арсенал, до 4 серпня

Разом з Книжковим Арсеналом в стінах Старого арсеналу відбулося відкриття колективної виставки, присвяченої досвіду вимушено переселених осіб. Ця історія пронизує Україну понад століття: від періоду переселення Ді-Пі (displaced persons) у Другу світову війну, Голокосту, розбудови повоєнної інфраструктури, окупації Донецької та Луганської областей.

У виставці представлені роботи 17 українських митців та мисткинь: Катерини Алійник, Пьотра Армяновського, Григорія Бондаренка, Андрія Достлєва, Катерини Єрмолаєвої, Алевтини Кахідзе, Ольги Кyзюри, Віталія Куликова, Ніни Лагути, Зої Лактіонової, Георгія Мамардашвілі, Елізи Мамардашвілі, Дар’ї Молокоєдової, Севілі Наріман-кизи, Вікторії Розенцвейг, Юрія Соловія, Даші Чечушкової. Окрім цього, на виставці представлені унікальні історичні експонати з життя української діаспори в повоєнний час.

Кураторками простору виступили історикиня мистецтва Наташа Чичасова та культурологиня Ася Цісар.

"Між прощанням і поверненням" у Мистецькому арсеналі розповідає історії переселенців Мистецький Арсенал

" Тату, я в Одесі " Алевтини Кахідзе

Де і коли: Одеса, Одеський національний художній музей, до 14 липня

Через історію власної сім’ї художниця розповідає про вплив імперій на життя кількох поколінь родини протягом століття — від Радянського Союзу до повномасштабного вторгнення. У виставці Кахідзе розмірковує про долю України і Грузії, родом з яких її батьки.

"Чому доньці та батьку саме сьогодні треба зустрітися в Одесі? Їй дуже важливо розповісти йому те, чого він не бачив. Не бачив, як росія напала на Грузію в 2008-му, а згодом і на Україну. Не знає, що в 2019 році мама померла на блокпості між Україною та окупованою територією. Не знає, що в Одесі тепер говорять українською. Приватна історія дає можливість побачити те, чого не видно в підручнику історії. Стосунки двох колонізованих народів з імперією відкидають химерні тіні на долі окремих людей", — пояснюють кураторки Оксана Довгополова і Катерина Семенюк.

Експозиція наповнена архівними фотографіями, малюнками, речами з сімейної колекції. Є і традиційних для художньої практики Алевтини гербарій.

Кадр із відео "Все нормально?", представленого в інсталяції

Де і коли: Київ, The Naked Room, 5 – 29 червня

Дніпровська галерея "Артсвіт" їде в гості до київської The Naked Room. Вони зібрали свідчення мисткинь про війну — зовсім різних, але об'єднаних спогадами.

Художниці Ольга Кузюра взаємодіяла зі свідченнями жінок з деокупованих територій Черкащини, Kinder Album — з некрологами та історіями пам’яті з Харківщини.

Художниці працюють з образами прифронтового Краматорська, Кривого Рогу та інших куточків України, згадують своє дитинство й розсиплють над майбутнім. В проєкті також взяли участь Дар’я Молокєдова, Маргарита Половінко, Даша Чечушкова та Анна Звягінцева.

На афіші до виставки представлені імена усіх залучених мисткинь проєкту The Naked Room

"Слова ледь голосніші за ніч" Олега Дімова

Де і коли: Київ, Український дім, 5 – 30 червня

Одеський художник Олег Дімов створює концептуальні та мінімалістичні фотографії, присвячені самотності та відокремленості людини. В експозиції Українського дому він представляє серії робіт "Інший краєвид", "Ніч", "Ранок", "Плями" і "Час, коли мене немає вдома". Вони були створені впродовж 2022-2024 років та збирають в собі спогади й почуття. Провідним тут є саме страх небезпеки й неможливість їй протидіяти.

Характерні обриси притаманні усім роботам Олега Дімова Український дім

Де і коли: Київ, Dymchuk Gallery, 7 червня – 7 липня

До експозиції виставки увійшли живописні роботи представника нової української хвилі й мистецької групи "Паркомуна" Василя Цаголова з проєктів "У страху великі очі", "Лебедине озеро", "Привид революції" та інші.

Впізнаваним елементом усіх його робіт є "дихаючий простір" – проблиски чистого полотна під фарбою. Усі експонати виставки були створені протягом 2007-2013 років й, схоже до робіт Олега Дімова, розповідають про страх. Так, у серії "Лебедине озеро" лейтмотивом стає образ балерини з вибухівкою, який зараз може зчитуватись геть інакше, ніж тоді, коли він був створений.

Саме такий вигляд має більшість робіт з "Колекції" Василя Цагалова Dymchuk Gallery

Концерти

Де і коли: Львів, 21 червня

Ідея Свята музики полягає в тому, що у будь-яких куточках Львова в цей день звучить музика. Так, зовсім безкоштовно і в публічному просторі. Цей день відзначають у 120 країн та 800 міст по всьому світу. Як діляться організатори, поки Львів є єдиним українським містом, офіційно затвердженим "Fete de la Musique", як учасник свята

"Музиканти можуть реєструватися завчасно або виконувати музику спонтанно. Слухачі гуляють містом слухаючи різноманітні виступи або ж залишаються в клубі чи кав’ярні, знайшовши свою музику", – йдеться на сайті фестивалю.

Єдине правило, яке діє цього дня – музика має грати наживо, а за виступи не можна брати грошей. До свята долучаються всі охочі: філармонії, опери, музичні театри, школи та клуби, разом з культурними осередками, громадськими ініціативами, кав’ярнями та ресторанами. Всі організовують відкриті безкоштовні концерти.

Де і коли: Київ, Національна філармонія України, 25 червня

Під закриття сезону Філармонія дасть один з її найважливіших концертів. Національний президентський оркестр під орудою диригента Максима Гусака зіграє твори українського композитора Бориса Лятошинського у новому нотному виданні. Створенням партитури займалося французьке видавництво Billaudot (Париж).

У програмі концерту:

Прелюдії для фортепіано;

дві п’єси для альта та фортепіано;

тріо для скрипки, віолончелі та фортепіано;

Слов’янський концерт для фортепіано з оркестром. Радимо не пропустити нагоду першими почути твори Лятошинського в такому виконанні.

Солістів концерту можна знайти на афіші Національної філармонії України Національна філармонія України

МУР. Прем’єра реп-м’юзиклу "Ти [Романтика]"

Де і коли: тур містами України

Гурт МУР представляє виставу, створену на основі однойменного музичного альбому "Ти [Романтика]". Й вже вдруге вирушає гастролями по всій Україні. Для тих, хто ще не встиг послухати наживо історії зради поета Павла Тичини, служби Володимира Сосюри у Третій штурмовій бригаді й славнозвісної пісні "Бі-Бо-Бу…" на слова Семенка. У червні МУР відвідає Івано-Франківськ, Чернівці, Тернопіль, Хмельницький, Суми, Полтаву, Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг, Миколаїв, Вінницю, Білу Церкву та Черкаси.

P. S. у липні концерти відбудуться в Києві, Житомирі та Чернігові. Тож не пропустіть й встигніть вихопити квитки.

Це вже не перший тур Ти [Романтика] від гурту МУР МУР

Один в каное

Де і коли: тур містами України

Ще один гурт, що вирушає гастролями у червні. Один в каное відправляться в тур 17 містами. Музиканти виконають хітові "Один в полі воїн", "У мене немає дому", "Човен" та інші авторські пісні.

Таким чином гурт збирає кошти на на катери для Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Один в каное" збирають на катери для Збройних Сил України

Книжки

Презентація роману "Катананхе" Софії Андрухович

Де і коли: Київ, Театр на Подолі, 10 червня о 19:00

У київському театрі на Подолі відбудеться довгоочікувана презентація нової книги письменниці Софії Андрухович під назвою "Катананхе". Письменниця проведе гостей вечора за лаштунки своєї творчої лабораторії. І звісно ж, куди без автограф-сесії. Всі гроші з квитків будуть передані колезі Софії - письменнику Андрію Любці, який забезпечує ЗСУ автівками.

"Катананхе" – книга, яка виросла від "легковажних" еротичних оповідань до любовної історії цілої родини.

"Вони — це Леся та Олекса, а також їхня донька-підлітка Тая і собака Діна. Їхнє життя теж здається звичайним, навіть банальним, аж поки у нього не вривається вихором надмірна пристрасть, яка загрожує зруйнувати та поховати під собою все — усталені звички, почуття одне до одного, ба навіть уявлення про самих себе", – інтригує читачів анотація книги.

Дизайнеркою обкладинки "Катананхе" стала Богдана Давидюк Komu Books

Де і коли: Київ, Будинок кіно, 13 червня, 19:00

У свій день народження письменник та військовий Артем Чех представить не менш очікуваний роман 2024 року – "Пісня відкритого шляху". Про те, що це майбутній бестселлер вже засвідчила черга по автограф до Чеха на Книжковому Арсеналі - довжиною вона цілком конкурувала з чергою на сам Фестиваль.

Назва роману відсилає до поеми американського письменника Волта Вітмена зі збірки "Листя трави".

Історично-пригодницький роман став найбільшим твором письменника. Він оповідає про колишнього кріпака з українського села, який мігрує до Америки. Це подорож зі Сходу на Захід. Втікаючи від російської імперії герой намагається збудувати власну "американську мрію".

"Артем Чех знову написав про війну – і знову не про ту. Тобто не про цю. Тому, з одного боку, "Song of the Open Road" можна розглядати як жанрово-стилістичну забавку, пригодницько-історичну гру в Америку", – підмічають в описі книги.

P. S. Як у "Катананхе", так і в "Пісні відкритого шляху" редактором виступив письменник і літературний критик Олександр Бойченко.

Презентація нового роману Чеха відбудеться на честь дня народження письменника Меридіан Черновіц

Іздрик. Великий поетичний вечір

Де і коли: тур містами України

Якщо Жадан зібрав Палац Спорту, чому б зірці українського постмодернізму не зібрати, приміром, Театр Заньковецької у Львові?

"Рядки поезій Юрія Іздрика сповнені полум’яних емоцій та неймовірної магії слів. Цього вечора ви почуєте найсильніші твори митця та зануритеся в особливу атмосферу події. Це буде чесно, глибоко, чуттєво", – розповідають організатори події.

Сміливі та чуйні твори прозвучать на сценах 8 міст: Києва, Одеси, Львова, Рівного, Тернополя, Житомира, Чернівців та Хмельницького.

Іздрик відвідає 8 міст України Юрій Іздрик

Театр і кіно

Де і коли: Київ, Театр на Подолі, 7-9 та 28-29 червня

Чи знаєте ви, хто такий Молочайник? Такими словами починається опис до вистави за п’єсою української драматургині Оксани Гриценко. В основі сюжету постає повномасштабна війна, яка змінила життя героїнь.

Трагікомедію поставив режисер Ігор Матвіїв, а у фокусі подій – жіноча сила: "У надзвичайні часи кожна жінка може стати відьмою, покликати на захист міфічного монстра трав’яного моря. Бо якщо жінка щось насправді хоче — то вона може все. Будь-яка жінка".

У виставі "Молочайник" розповідається про декілька поколінь жінок Театр на Подолі

Де і коли: Львів, драмтеатр Лесі Українки, 15 червня

Ще одна вистава за мотивами "Молочайника" Оксани Гриценко, проте через погляд львівської режисерки й сценографки Ольги Туруті. Гаслом вистави є коротка й дещо загадкова фраза: "Все тут моє".

Декілька поколінь жінок стикаються з окупацією, через що змушені передавати свої знання про життя наступним поколінням.

"Того року, їм належало зібрати містичний врожай, передати секрети його збору у спадок. Ця материзна буде захистом, опорою і розрадою їхнім дочкам, які фатально-випадково опиняються в рідному домі і в окупації, - такі різні, такі рідні. Хто ж бо знав, що, насправді, надія вмирає першою", – йдеться в описі вистави.

Львівська версія "Молочайника" Театр Лесі

Де і коли: Кропивницький, Театр імені Марка Кропивницького, 22-23 та 29 червня

В Кропивницькому Театрі Корифеїв зовсім скоро відбудеться довгоочікувана прем’єра. Режисер Євген Лавренчук, новий директор-художній керівник театру, вже розпочав роботу над новим репертуаром.

"В Україні стараннями Івана Уривського чи Максима Голенка вже почали працювати з корифейським матеріалом. Але насправді такого авангардного Марка Кропивницького, який колись зробив театральну революцію, чи Садовського, або Старицького ми окрім як з глечиками, вусами та горілкою ще не бачили", – розповідав раніше Лавренчук.

Деталей постановки поки немає, проте вже відомо, що за основу команда театру взяла твір Марка Кропивницького про останні роки російського кріпацтва в українському селі.

На афіші команда театру розкрила усі деталі постановки Євген Лавренчук

Де і коли: Івано-Франківськ, Франківський драмтеатр, з 17 по 23 червня

Це буде перший Шекспірівський фестиваль в Україні, а до його створення долучились театрознавці з усього світу. Окрім українських театралів в події братимуть участь актори з Польщі, Молдови та Італії.

Шекспірівський фестиваль організовує зірковий Франківський драмтеатр, знаний за своїми феєричними постановками "Гамлета" та "Ромео і Джульєти".

Фестиваль включає й освітню складову.

"Український Шекспір — це завжди про боротьбу і завжди про пошук відповідей на складні екзистенційні питання людини і нації. Український Шекспір чомусь завжди з’являється в часи катастроф, аби змінювати історію. Саме словами Шекспіра ми говоритимемо з вами і з усім світом", – розповідають в драмтеатрі.

Так виглядає афіша фестивалю у Франківську Франківський драмтеатр

Де і коли: Одеса, Одеський академічний театр музичної комедії імені Михайла Водяного, 7 та 21 червня

Вистава для підлітків створена за п’єсою бродвейського актора Елберта Ґерні. Втім, те що вона створена для молодшого віку, не менш зацікавлює. "Фантастична плутанина" оповідає про варіації сюжету любовного трикутника. Але тут є важлива деталь – один із кутів цього трикутника це собака.

Головний герой Грег знаходить на вулиці покинуту собаку і приносить її додому. Проте несподівано йому доводиться обирати між нею та Кейт, його дружиною.

Де і коли: Одеса, Одеський академічний театр музичної комедії імені Михайла Водяного, 29-30 червня

В основі австрійської оперети композитор Йоганн Штраус (син) використовує традиції італійської опери-буффа, де слуги й звичайні селяни обдурюють своїх господарів та знатних панів. Найдивовижнішим чином, з глибини минулих століть, сам "Король Вальсу", запрошує глядачів на знаменитий Венеціанський карнавал.

Бал-маскарад на вулицях Венеції служить лише атмосферною декорацією для комедії з безліччю бійок і любовних пригод. Тож варто звернути увагу, що на цю виставу можна дітям від 10 років.

Де і коли: Чернівці, Культурно-мистецький центр імені Івана Миколайчука, з 15 до 23 червня.

Миколайчук OPEN – молодий фестиваль глядацького кіно, який створили після початку повномасштабного вторгнення. Перший фестиваль команда анонсувала наприкінці травня 2022 року, а провели його з 15 по 19 червня. Він проходив наживо та був безкоштовним для глядачів.

На фестивалі показували найновіші українські фільми, що не виходили в національному прокаті, та програму ретроспективи. Зокрема, саме на Миколайчук OPEN відбулася українська прем'єра стрічки "Будинок Слово. Нескінчений роман" режисера Тараса Томенка.

Цьогоріч до дня народження натхненника фестивалю, українського актора, сценариста та режисера Івана Миколайчука 15 червня 2024 році відбудеться спеціальний показ фільму "Іду до тебе…" (1971). Фільм режисера Миколи Мащенка, що оповідає історію Лесі Українки, буде представлений у відновленій версії.