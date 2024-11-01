Найкращі події листопада. Рекомендує УП.Культура

У Києві приймають найкращі регіональні театри, львівський гурт "Пиріг і Батіг", а також відновлюють барокову оперу Бортнянського, що вважалась загубленою понад 250 років. У Львові ж вперше дають оперу японську та показують талановиту п’єсу харківського драматурга Олега Михайлова "Птах на горищі". В Дніпрі відкривають виставку, натхнену поезією Агатангела Кримського. А в українських кінотеатрах нарешті виходять фестивальні гіти "Редакція" та Назавжди-назавжди".

УП.Культура, у складі музичної оглядачки Наталки Писанки, журналісток Марії Кабацій й Анастасії Большакової та редакторки Тетяни Пушнової, зібрала для вас ТОП-10 подій зі всієї України, які обов’язкові для відвідування у листопаді.

Час відкривати полювання за квитками!





Театр

Де і коли: Київ, театр Івана Франка, 11 листопада

РЕКЛАМА:

"Сни на 2 дії" поставив режисер Олександр Ковшун для Харківського національного театру Шевченка "Березіль". Тепер трупа відправляється на гастролі й до Києва.

"Шевченко 2.0" створений на основі щоденників українського поета та кобзаря. Їх подають у фантасмагоричному прочитанні драматурга Дмитра Тернового. Автори обіцяють поєднання реального життя та гри, лірики та чорного гумору, а ще пісні на вірші Тараса Шевченка у виконанні EL Kravchuk.

Два Шевченка - Михайло Терещенко та EL Kravchuk Маргарита Корн

Де і коли: Львів, театр Марії Заньковецької, 27-28 листопада

Український режисер, а також автор адаптованої у фільм "Уроки толерантності" сатиричної п'єси "Гей-парад" Ігор Білиць взявся за постановку "вистави-трибуналу" про викрадення росіянами українських дітей.

Оригінальну п'єсу до вистави створив харківський драматург Олег Михайлов. Він написав монолог, який виконує підлітка з Маріуполя, яку окупанти депортували в Росію

"Незабаром їй виповниться чотирнадцять років. Люди, які розлучили її з матір'ю, зруйнували її місто та вивезли до іншої країни, хочуть тепер, щоб вона стала однією з них. Росіянкою. П'єса розповідає історію дівчинки з Маріуполя, яка змогла зберегти у своєму серці Україну", – йдеться у анотації.

Де і коли: Київ, театр Івана Франка, 2 січня

Сумський театр Щепкіна також зібрав своїх акторів показувати вистави у столичному театрі Франка. На жаль, обставини гастролей вимушені – місто постійно обстрілюють російські військові. Та театр не полишає старань, тож цього разу представлять фрік-шоу за мотивами казки Льюїса Керрола.

Режисеркою-постановницею виступила Оксана Юджель (Тараненко), яка раніше створювала оперні вистави та займалась розробкою українських телесеріалів, була режисеркою-тренеркою для реаліті-шоу.

Деталей вистави поки обмаль. З афіші бачимо, що герої казки одягнуті у чудернацькі костюми з пишними спідницями та великими заячими вухами. З цікавого: жіночі ролі гратимуть чоловіки у стилі "англійського театру".

Виставки

Де і коли: Дніпро, Центр сучасної культури, 7 листопада 2024 – 1 лютого 2025 року

Виставку присвячують землі, яка нині потерпає від воєнних обстрілів, мінувань, змін клімату та втрати господарів. Це експозиція, зібрана з історій, присвячених праці на полі в умовах військових дій та змін клімату. Виставка посилається на збірку поезій "Пальмове гілля" українського сходознавця Агатангела Кримського, яку той створив під час перебування в Бейруті.

Музика і концерти

Де і коли: Львів, Національна опера ("Львів Опера: Малярка"), 3 листопада

У нашій підбірці ми підготували ще одну постановку на всесвітньо відому казку – камерну оперу "Русалонька". Її драматургом виступив японець Ясухіро Касаматсу, а режисером-постановником став Антон Литвинов. Декорації обіцяють мінімалістичні, а події перенесуть у сучасність.

"Перша японська опера на українській сцені – "Русалонька" Ясухіро Касаматсу – це синтез нової музики, мови та простору. Простору малярки, що наповнений кольором і запахом фарби, творчим полем та енергією славнозвісного Євгена Лисика [на його честь назвали нову сцену, – УП.Культура].

Героїня "Русалоньки" встромлює ніж у стіну власних страхів і переживань, тим самим звільняючись від них й знаходячи саму себе… Адже у кожному з нас, за Ясухіро Касаматсу, заховане ціле море…", – розкриває деталі сюжету директор театру Василь Вовкун.

Першу японську оперу відкриватимуть на новій сцені – "Львів Опера: Малярка" – у художньо-виробничих майстернях на вул. Куліша, 6а.

Підготовка до прем'єри "Русалоньки" Львівська Національна Опера

Де і коли: Київ, Національна філармонія України, 5-6 листопада

Музичний проєкт "Пиріг і Батіг" вже довгий час працює над українською поетичною спадщиною. На основі віршів поетів кінця 19 століття й Розстріляного відродження вони будують камерну барокову музику.

В Національній філармонії гурт виконає твори з трьох своїх збірок: альбом "Сьпівомовний" на вірші Степана Руданського, "Зелений" із поезією Богдана-Ігора Антонича та "Замордовані: Подзвін перший", що містить композиції з віршами знищених радянським режимом поетів.

"Креонт"

Де і коли: Київ, Дипломатична академія України при МЗС України 11 листопада

Неймовірне перевідкриття української барокової опери, що понад 250 років вважали втраченою. 11 листопада відбудеться світова прем'єра твору українського композитора Дмитра Бортнянського "Креонт".

Вперше 25-річний композитор представив її публіці у Венеції у 1776 році. Вона мала неабиякий успіх, але згодом її ноти були втрачені. І ось нещодавно українська мистецтвознавиця Ольга Шуміліна віднайшла їх в архіві бібліотеки Аджуда (Лісабон), де зберігаються музично-рукописні колекції португальського королівського двору. Дослідниця відцифрувала оперу і повернула на батьківщину композитора

Разом з диригентом Германом Макаренком вони відновили твір, залучивши до цього Національний президентський оркестр, Національну капелу "ДУМКА", солістів Національної філармонії та Національної опери. Після прем'єри в Дипломатичній академії творці "Креона" сподіваються на її сценічне втілення, а також на міжнародні гастролі.

Kyiv Baroque Fest-2024

Цей масштабний музичний фестиваль організовує Національна філармонія України у співпраці з OpenOperaUkraine та Національним будинком музики. Його події присвячені виконанню та популяризації барокової музики, зокрема через творчість французького композитора Жана-Філіпа Рамо й українця Дмитра Бортнянського.

Саме через їхні постаті розглядають культурні взаємозв’язки європейських культур. Фестиваль пропонує концертні виступи й майже до кожного з них організатори підготували лекції та дискусії.

На закритті фестивалю виступить контратенор Андреас Шолль, який вперше відвідає Україну. Він виконає твори Вівальді, Телеманна та Баха разом з українськими музикантами.

Кіно

"Назавжди-назавжди"

В кіно з 21 листопада

Головна героїня Тоня (її грає Аліна Чебан) переходить зі школи в центрі міста до школи у спальному районі. Тут вона потрапляє до компанії відчайдушних підлітків, що шукають неприємностей на околицях Києва 90-х. А згодом опиняється в центрі любовного трикутника: закохується в Журіка (Захарій Шадрін) та відчуває потяг до брата подруги Сані (Артур Алієв).

"У цьому світі майже дорослих Києва наприкінці 90х немає місця для напівтонів: палке кохання – назавжди, непохитна дружба – назавжди, життєва драма – назавжди. Назавжди?", – йдеться в описі до відео.

"Редакція"

В кіно з 28 листопада

Головний герой стрічки – Юра – журналіст-ідеаліст. Він бореться за справедливість, і міфолог Джозеф Кемпбел напевно назвав би його Тисячоликим героєм, який має пройти власний шлях трансформації, щоб щось вдіяти з системою.

Ситуація в регіоні невтішна – на горизонті без зупину горять ліси, а щоб донести про це Європі чи хоча б достукатися до місцевих редакторів газет, потрібно шукати місце між передвиборчими кампаніями майбутніх мерів. Вони танцюють в соціальних мережах, роблять акції один проти одного, а головний кандидат роздає віртуальні обіцянки з коми.

Режисером стрічки виступив Роман Бондарчук.