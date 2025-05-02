Планета Параджанова, репресовані українські музиканти і надія на світле майбутнє: гід найкращими подіями травня від УП.Культура

Травень починається зі стендапу 35-річної принцеси-філософині у Києві, триває зі спектаклями без крісел у Франківську, розповідями з фронту і тилу, плітками на зупинці в Одесі. А закінчується великим книжковим фестивалем у столиці.

Травень – це діалог між різними інституціями та українцями, які давно до нього готові. Театри не бояться говорити про болюче, у філармонію повертають голоси репресованих композиторів, галереї показують кулуари музейного життя, а в кінотеатри повертається кіношедевр "Тіні забутих предків" та його творець.

УП.Культура зібрала події з Києва, Одеси та Харкова, а також Франківська. Придивіться – можливо, серед них є ваша історія.

Театр

Де і коли: Київ, Театр "Золоті ворота", 3 травня

Як притаманно театрам, жанр до вистави вигадали унікальний: монолог принцеси, яка втомилася мовчати. Це своєрідний стендап героїні на прізвисько Бука – дипломованої філософині, яка працює аніматоркою дитячих свят.

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Авторками п'єси стали драматургині Катерина Пенькова та Лєна Лягушонкова, а режисеркою виступила Таня Губрій. Попередню постановку останніх у театрі "Золоті ворота" – "Кортес" – торік відзначили премією "ГРА" й позитивними відгуками критиків. Тож не пропустіть, має бути направду цікаво.

Де і коли: Івано-Франківськ, Франківський драмтеатр, 7 травня

"У часи перед Другою світовою війною суспільство, як і тепер, не хотіло вірити, що війна може увірватися в їхній дім. Така наївна віра, небажання брати відповідальність".

Це вистава за мотивами п'єси Карела Чапека, що вперше побачила світ у 1937 році. І звісно ж, перегукується з нами теперішніми майже століття воєн і миру по тому.

Але в театрі наголошують: у залі не буде крісел . Не через ремонт абощо. Вистава запрошує глядачів так само взаємодіяти зі сценою, а ще вбратися у зручний одяг.

Вже 9 травня у театрі представлять концерт "Ода нескорених. Бій за Україну" під орудою Романа Григоріва, співзасновника незалежного колективу Opera Aperta в постановці директора театру, режисера Ростислава Держипільського.

Де і коли: Київ, Театр драматургів, 13 травня

"Баланс" – це погляд у майбутнє, це про те, що настане в нашому з вами завтра від проєкту "Театр ветеранів". Це про життя після. Про біль, який ховається в мовчанні. Про сміх, що проривається крізь сльози.

Вистава поєднує в собі абсурд, чорний гумор, психологічну глибину і документальну конкретику. Вона створена людьми, які чесні з собою і глядачами, щоб разом визнати, прожити і відпустити. Текст до вистави написала ветеранка та письменниця Аліна Сарнацька, а режисером став Микита Поляков.

"Ми чекаємо вас у Театрі ветеранів – місці, де емоції не лякають, а знаходять вихід", – запрошує команда проєкту.

Де і коли: Харків, Харківський театр Шевченка (Art Area ДК), 25 травня

Ще одна постановка драматургині-сучасниці Наталії Ігнатьєвої пропонує поглянути на театральну залу й задумати: "Хто ж тут психи?". Семеро на сцені або, може, людина на сусідньому кріслі, чи, може, зовсім ніхто?

"Як хочете, так і розумійте. Насправді ж це сім вигаданих історій із життя психотерапевта та його пацієнтів. Дивних або зовсім звичайних особистостей, яким конче необхідно розказати про себе і знати, що їх чують і розуміють. Наша вистава пропонує гру в грі та низку загадок і перевтілень", – пояснюють задум у театрі

Де і коли: Одеса, Театр Василька, 26 травня

Ох це несподіванка, драматургиня Наталія Ігнатьєва – вище в цьому тексті ми вже згадували про неї – передала свою п'єсу і режисерам з Одеси.

Режисерська група Олександра Самусенка та Мирослави Ткач підготувала драму на одну дію про жінок, що зустрічаються на автобусній зупинці. Вони діляться своїми історіями і збирають уламки.

А якщо бажаєте бути ближчими до класики, Театр Василька підготував прем'єру за твором Шекспіра "Комедія помилок".

Концерти

Де і коли: Київ, Національна філармонія, 11 травня.

В Національній філармонії проведуть концерт-лекцію про українську музику, що попри репресії збереглася до нашого часу й відтворюється сучасниками.

Серед тих, хто в радянський період був змушений відмовлятися від роботи, кого переслідували та піддавали постійним погрозам з боку влади – Василь Барвінський і Василь Верховинець. На заході можна буде послухати їхні твори, зокрема романси.

Також 11 травня на слухачів чекає концерт, присвячений музиці Донеччини.

Концерт підсвічує музичну культуру, що активно розвивалася до вторгнення Росії спершу в 2014, тоді в 2022 році. Виконавці – камерний оркестр "Ренесанс", що працював у Донецьку, Маріуполі, а нині – в Києві. А також "Лик домер" – унікальний у своєму роді оркестр домр, який виник у Донецьку.

Виставки

Де і коли: Київ, Музей Ханенків, 15 травня – 15 червня.

Все шукали можливість зайти до Музею Ханенків? Ось вона! Команда разом із Національним художнім музеєм Литви підготувала виставку про закулісся роботи в місцях, де зберігають і досліджують мистецтво.

Вадим Шамков – фотограф та експозиційний дизайнер Національного художнього музею Литви. За останні два з половиною роки він оформив сотні творів для виставок, створених на основі колекцій українських музеїв.

За цей же час Вадим Шамков як фотограф зробив тисячі кадрів музейного повсякдення. Серед них – портрети колег, зняті за роботою і без позування, етюди музейних залаштунків, миті виставкових проєктів, автопортрети з експонатами.

Арт Маркет сучасного мистецтва

Де і коли: Київ, галерея мистецтв "Лавра", 3–4 травня.

Це вже другий Арт Маркет сучасного українського мистецтва. В заході візьмуть участь проєкти українських та міжнародних галерей, таких як аукціонний дім Goldens, галерея НЮ АРТ, Dymchuk Gallery, Mironova Gallery, Галерея РА та інші.

Тут будуть представлені роботи українських художників, мистецтво яких відоме й за межами України – Анатолія Криволапа, Олега Голосія, Дмитра Кавсана, Ігоря Гусєва, Олександра Ройтбурда, Івана Марчука, Василя Цаголова, Давида Бурлюка, Миколи Глущенка, Романа Сельського, Тетяни Яблонської.

Кіно і фестивалі

Сентиментальна подорож до планети Параджанова

Старт показів: 8 травня

Режисер документальних стрічок "Терикони" та "Будинок "Слово"" Тарас Томенко пропонує глядачам нову стрічку про одного з головних представників українського поетичного кіно – Сергія Параджанова. Вперше фільм показали торік на Одеському кінофестивалі в Києві.

У стрічці використовується лялькова анімація, а також архівні кадри, зняті Юрієм Іллєнком, і фотороботи Юрія Мечитова та Юрія Гармаша.

Фільм досліджує постать кінорежисера та історію родини Параджанова на тлі його ексцентричності та непокори радянській цензурі. А також створення його стрічки "Тіні забутих предків". Її, до слова, повертають у кінопрокат. Побачити фільм можна буде вже з 29 травня.

Книжковий арсенал

Де і коли: Київ, Мистецький арсенал, 29 травня – 1 червня

Головною темою XIII Міжнародного фестивалю "Книжковий Арсенал" стало гасло "Все між нами – переклад". Її представлятимуть професорка історії Марсі Шор та видавчиня Оксана Форостина.

"Я боюсь, що незмірна кількість людських страждань залишиться мовчазною навіки. І враховуючи це, нам треба тим більше приймати те, що мова здатна робити, хай недосконало, і бути вдячними тим, хто намагається перекладати миті на самій межі людського досвіду у слова.

Ми ніколи не зрозуміємо досвід інших досконало, тим більше у ситуаціях на межі. А втім, акт перекладу – перекладу наших власних досвідів у мову, і перекладів досвідів інших з однієї мови на іншу, є польотом віри у те, що певне розуміння є можливим", – співкураторка Фокус-теми ХІІІ Книжкового Арсеналу Марсі Шор.

Для тих, хто дочитує наші тексти до кінця, пишемо ексклюзивну інсайдерську інформацію: на Книжковому Арсеналі відбудеться виставка свіжого Шевченківського лавреата, епатажного поета Юрка Іздрика. Таке точно не можна проґавити.