Квір-кіно, театральні експерименти і Великдень: гід найкращими подіями квітня від УП.Культура

Квітень обіцяє бути сонячним навіть попри заявлений сніг. Цього місяця усе так чи інакше сповнене тепла: від фестивалю квір-кіно Sunny Bunny до балету "Соляріс" на музику композитора Олександра Родіна, натхненного культовим романом Станіслава Лема.

В Києві відбудеться нашестя театру "Нафта" і його співзасновника Артема "ясне харківське сонечко" Вусика. А в самому Харкові відкриють спільну виставку легенди Харківської школи фотографії Бориса Михайлова та німецького фотографа Вольфґанґа Тільманса.

Солярні символи можна віднайти і серед Дерев Життя на великодній виставці Національного музею декоративного мистецтва.

УП.Культура зібрала найяскравіші події місяця. Обирайте ті, які вам до душі й зробіть квітень по-справжньому світлим попри все!

Театр

Де і коли: Івано-Франківськ, Франківський драмтеатр, 3 та 29 квітня

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Франківський драмтеатр запросив харківʼянку з Лялькового театру Оксану Дмітрієву поставити виставу для дорослих про любов, помсту і вбивство на основі текстів давньогрецького драматурга Евріпіда та німецького режисера Гайнера Мюллера.

"Медея" – історія не лише про жінку, яка вбила своїх дітей, а про втрату, біль і пам’ять. Про те, що ми всі переживаємо війну.

Разом з собою Дмітрієва запросила своїх художника Костянтина Зоркіна та композиторку Катерину Палачову — тих самих епічних аргонавтів, які супроводжують режисерку у створенні вистав. Тож історія Медеї оживає в оточенні і у взаємодії з артоб'єктами Зоркіна і неймовірною музикою Палачової.

Нашестя харківського театру "Нафта" у Києві

Де і коли: Consert Hall на Кирилівській (6 квітня), Театр Франка (14 квітня), Малий театр (26 і 27 квітня)

"Нафта" приїздить з гастролями до Києва й цього разу охопить набагато більшу авдиторію столичних театралів й тусовщиків. Почне команда з показу своєї прем'єри – "Оргії кіборгів". У постановці людина не є головним героєм, а вважається лише частинкою екосистеми під час глобального екоциду.

Вже досить хайпова "Веселка на Салтівці" на чолі з Артемом Вусиком і його численними альтер-его відвідає сцену театру Франка.

Й нарешті неочікувана новинка – Артем Вусик, чи то Антен Вузлик, чи то навіть леприкон-мутант Ренфілд, поставить виставу за мотивами твору Майка Йогансена та його "Подорожі ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську Швайцарію". Деталей поки небагато, але чекаємо на шоу з нетерпінням!

Де і коли: львів, Театр Заньковецької, 9 квітня

Продовжуємо інтерпретувати класику – Леся Українка лишається однією з найактуальніших драматургинь минулого, до якої звертаються сучасники. Сергій Маслобойщиков тут виступив режисером та художником-постановником.

"Сам час знайомитися з дон Жуаном. З-за нього якась циганка кинула свій табір, мориска отруївши брата, пішла в черниці, толедська рабинівна зреклася віри, потім утопилась. А ще, зробив він так, що найсвятіша абатиса, онука інквізитора, таверну для контрабандистів раптом тримала, а як хотів він жінку алькада викрасти, алькад її убив. Таке почула донна Анна – і зацікавилась у день раптового знайомства з цим володарем сердець жіночих. Й саме вона для нього стала – викликом, якого так шукав", – йдеться в описі до вистави.

Де і коли: Львів, Національна опера, 11-13 та 25 квітня

Науково-психологічний роман Станіслава Лема "Соляріс" отримав нову форму, а саме – балет. Таємничий світ безмежних космічних просторів та самопізнання тепер буде втілений мовою танцю. Музику до постановки створив композитор Олександр Родін, а лібрето писав Василь Вовкун, що нещодавно здобув Шевченківку.

"Це подорож у глибини людської свідомості, де реальність стикається з ілюзіями, а розум – із незбагненним Космосом. Планета Соляріс, оповита таємничим океаном, змушує героїв подивитися в обличчя власним страхам і почуттям, шукати істину та справжні сенси буття".

Прем'єру підготували до 125-ї річниці Львівської опери, з чим і вітаємо колектив!

Музика і фестивалі

Де і коли: Київ, Театр драматургів, 25-27 квітня

Не відходимо далеко від теми театру, наприкінці квітня Театр Драматургів знову влаштовує фестиваль! І запрошують туди всіх – режисерів і керівників театрів, завідуючих літчастиною і піарників, менеджерів і драматургів, акторів і всіх, кого цікавить сучасна драматургія. Адже вхід вільний за попередньою реєстацією.

Зі сцени читатимуть п'єси учасників та учасниць лабораторії драматургії Національної спілки театральних діячів. Хоча організація досить серйозна, готуйтесь сміятися. Драматурги вправлялися в жанрі комедії – чекайте багато сатири, любовних інтриг, кумедних непорозумінь і трошки про гуру українських "усмішок" – Остапа Вишню.

Де і коли: Київ, з 18 по 25 квітня

Вже третій фестиваль квір-кіно відбудеться у Києві. Організатори кінофестивалю традиційно дарують сто безкоштовних абонементів українським військовим на знак подяки за можливість проводити культурні події. У дні проведення фестивалю військовослужбовці можуть підійти до стійки акредитації в кінотеатрі "Жовтень", показати документ, що підтверджує службу в ЗСУ та забрати абонемент.

На фестивалі Sunny Bunny обіцяє запрем'єритись і той самий "Квір" з тим самим Деніелом Крейгом. В кінопресі образ самотнього гомосексуаліста і ветерана неодноразово називався "роллю всього життя" Крейга. За неї актора висували на премії "Золотий глобус" та інші премії.

Де і коли: Київ, ВДНГ, 24-27 квітня

Книжкова країна вийшла на плато й тепер відвідати її можна двічі на рік – восени і весною. Цього місяця подія присвячена квітам й читанню. Програма з'явиться незабаром, але вже можна передбачити масштабний ярмарок вздовж пішоходних вулиць парку та багато цікавих подій.

Де і коли: Київ, Національна філармонія, 18 квітня

У Страстну Пʼятницю прозвучить програма, яка так чи інакше повʼязана зі Великоднем. Музиканти покажуть "літургійний" концерт Щетинського із протиставленням соліста й оркестру, контрастним співставленням частин. Сакральності події додадуть виконання "Lacrimosa", "Tuba mirum", "Lux aeterna".

Музика до містерії "Муки святого Себастіана" маркує основні змістовні акценти цієї історії: засудження язичництва, танець на честь Бога і муки під стрілами за рішучість Себастіана у його вірі. Згідно з легедною, після дощу зі стріл, націлених на діло Себастіана, він не загинув, а одужавши, засуджував язичників за таку жорстокість.

Виставки

Півники

Де і коли: Київ, Хлібня Софіївської лаври з 1 по 6 квітня включно

Пам'ятаєте фото керамічного півника на шафці, що залишився на стіні зруйнованого росіянами будинку в Бородянці? Його колись виготовили на Васильківському майоліковому заводі у Київській області. А тепер колекцію з понад 2000 півників показують у галереї Хлібняна Національного заповідника Софія Київська.

Організатор виставки та власник благодійного фонду "Півник" Іван Гринько розповів, що півників почав колекціонувати після побаченої фотографії вцілілого порцелянового птаха на шафці пошкодженого будинку.

Гурт "ЩукаРиба" на відкритті виставки

Дерево життя: великий символ єдності

Де і коли: Київ, Національний музей декоративного мистецтва України

Зрозуміти, які символи об'єднують нас із предками допоможе нова виставка в музеї декоративно-прикладного мистецтва. Дерево Життя постає як архаїчний образ і водночас як метафора спадкоємності, безперервності традиції та зв’язку між поколіннями.

Глядачам пропонують познайомимсь з археологічними знахідками, народним декоративним мистецтвом, предметами побуту та обрядового декору до свят.

"Ми не прагнемо пояснити всі символи чи знайти універсальне трактування. Ми запрошуємо вас подивитися на мистецьке надбання як на живий процес, що й далі розвивається й резонує в сьогоденні", – розповіли організатори виставки.

"Парне катання"

Де і коли: Харків, ЄрміловЦентр, з 25 квітня по 28 вересня

Діалоги у фотографіях часто сприймаються частиною одного полотна історії через оптику того чи іншого митця. Нещодавно журі World Press Photo відзначили дві роботи, пов'язані з війною Росії в Україні. Втім діалог між роботами нав'язали самі організатори конкурсу. Фото маленької дівчинки, що страждає від панічних атак після обстрілів пов'язали з фото пораненого бойовика так званої ДНР.

В Єрмилов-Центрі показують, що таке справжній діалог між митцями-фотографами. Тут виставляють роботи німця Вольфґанґа Тільманса та легендарного вже представника Харківської школи фотографії Бориса Михайлова. Назва експозиції відсилає до фігурного катання – на льоду обидва рухаються в унісон.

Кіно

Киснева станція

Початок показу: з 10 квітня

"Киснева станція" розповідає про лідера кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва. У стрічці висвітлюється один зі знакових фрагментів його біографії.

Творці фільму обіцяють показати глядачам маловідомі сторінки історії кримськотатарського народу, обрамлені у сюрреалістичну притчу. Головні герої сам Мустафа – дисидент, в’язень режиму, засланий за тисячі кілометрів від дому, та Сафінар – молода вчителька, яка живе звичайним життям і має зовсім інші плани на майбутнє. Втім доля зводить їх разом та піддає випробуванням.

МУР. Ти [Романтика] в кіно

Початок показу: з 8 квітня

Вистава, яку зняли для показу в кінотеатрах, розповідає про події в харківському будинку "Слово" та проводить глядача шляхом Павла Тичини. У кожній сцені глядач знайомиться з внутрішнім світом героїв: від відчайдушної любові до боротьби з власними страхами й компромісами. А події сторічної давності переплітаються із сучасністю та повномасштабною війною проти Росії.

Мюзикл "Ти [Романтика]" вийшов 2024 року та здобув велику популярність – в турі Україною його подивилося близько 60 000 людей. Згодом проєкт МУР вирішив звернутися до студії FILM.UA з проханням зафільмувати сценічну постановку, і таким чином з’явилася стрічка "МУР. Ти [Романтика] в кіно". Це чи не вперше, коли вистава іде в українських кінотеатрах.