"Квартал 95" без дозволу використав музику гурту ZWYNTAR. Артисти звертатимуться до суду

10 травня студія "Квартал 95" на своєму концерті використала музику із пісні "Мексиканець" гурту ZWYNTAR без їхнього дозволу. Учасники очікують на пояснення та планують звернутися до суду.

Про це повідомили музиканти на офіційній сторінці гурту у Facebook.

Артисти зазначили, що 11 квітня до них зверталася музична редакторка Кварталу та Ліги сміху з приводу авторських прав на цю пісню. На що учасники гурту відповіли, що проти використання музики в "естетично та концептуально не близьких проектах".

Музична редакторка уточнила, чи авторські права належать ZWYNTAR або ж певному лейблу та отримала відповідь про належність авторських прав артистам. Після цього зникла.

Скриншот листування учасників гурту з музичною редакторкою "Кварталу 95" та "Ліги Сміху" Офіційна сторінка ZWYNTAR у Facebook

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10 травня на концерті "Кварталу 95" використав музику з пісні "Мексиканець" наклавши свій текст.

"Не отримавши дозволу на використання нашої пісні, студія "Квартал 95", посилаючись на ст. 21 закону України "Про авторське право і суміжні права", використала музику з нашої пісні "Мексиканець", назвавши свій "твір" пародією", – зазначили артисти.

Гурт наголосив, що відповідно до закону використання творів дійсно допускається, але із зазначенням імені автора і джерела запозичення. Однак студія під відео на YouTube опублікувала посилання не на офіційний сайт гурту, а на невідомий канал з цієї піснею. Крім того, артисти не вважають, що цей твір є "пародією".

"Пародія – це твір, що за своїм змістом має комічний, сатиричний характер по відношенню до подій, осіб або до правомірно оприлюдненого твору, його частини, створений, у тому числі, у результаті творчої переробки такого твору або його частини, та викликає асоціації з подіями, особами, твором або його частиною" – пояснюють учасники гурту.

На думку ZWYNTAR, пісня Кварталу жодним чином не підпадає під визначення терміну "пародія" у розумінні закону. Оскільки "витвір мистецтва" жодним чином не має у своєму змісті комічного та сатиричного характеру по відношенню до подій у пісні "Мексиканець"

Разом з тим студія використала авторську мелодію для комерційного проєкту, тобто ще й отримала прибуток.

Скриншот листування учасників гурту з музичною редакторкою "Кварталу 95" та "Ліги Сміху" Офіційна сторінка ZWYNTAR у Facebook

"Окремо зазначаємо, що нас неймовірно обурює використання нашої музики в подібних проєктах. Ми вважаємо це ударом по нашій репутації і не хочемо жодним чином асоціюватися із "творчістю" чи політичним контекстом Студії 95 квартал. Це принципове питання, і це грубе порушення етики, на яке ми не будемо закривати очі", – додали музиканти.

Наразі гурт очікує на пояснення. В іншому випадку вони позиватимуться до суду.

Користувачі YouTube почали писати коментарі під відео з концерту "Кварталу 95" щодо авторського права та незаконного використання пісні гурту ZWYNTAR. Однак учасники студії ніяк не коментували ситуацію.