"Квартал 95" отримав антипремію "Сексист року" за сценку про рівненського начальника ТЦК

"Квартал" потрапив у скандал через номер про начальника Рівненського ТЦК

Студія "Квартал 95" отримала антипремію "Сексист року-2024" за сценку про начальника Рівненського ТЦК.

Про це повідомляє ініціатор антипремії – видання "Гендер в деталях".

"Вітаємо з непочесною перемогою в антипремії "Сексист року – 2024" студію "Квартал 95"! Просимо переможців звʼязатися з нами для отримання нагороди – соромомета, який, на думку наших підписниць і підписників, цьогоріч має бути саме у них", – йдеться у повідомленні.

Комедійний номер, який "Квартал" продемонстрував у травні 2024 року, був присвячений начальнику Рівненського ТЦК Олександру Ярмошевичу, який потрапив у скандал після оприлюднення відео з камер спостереження. На них було зафіксовано, як він на робочому місці цілувався з жінками-колегами.

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Окрім сценки "Кварталу", у фіналі антипремії опинилися й інші кандидати:

шоу "Холостяк", яке "Гендер у деталях" назвав одним з найбільш мізогінних шоу на телебаченні;

бар у Харкові, який назвав свої коктейлі " Мрія педофіла", "Зґвалтований";

викладач Тернопільського національного педагогічного університету Володимир Кравець із лекцією про підготовку молоді до сімейного життя, де озвучив багато гендерних стереотипів;

викладач Навчально-наукового інституту журналістики КНУ ім. Шевченка Микита Василенко, який " відзначився " заявою про те, що "поява іноземних військових в Україні покращить демографічну ситуацію".

Переможців визначали онлайн. "Гендер у деталях" обрав п’ятьох комікес, які відкрили свої банки для збору донатів для Жіночого Ветеранського Руху. Згідно з умовами, переможцем антипремії "Сексист року" став той кандидат, чия банка набрала найбільше пожертв.

Так сумарно на потреби Жіночого Ветеранського Руху вдалося зібрати 48,5 тисяч гривень.

"Дякуємо всім, хто долучилися до поширення інформації про антипремію і розуміють, що такі ініціативи допомагають формувати інститут репутації в Україні", – додає "Гендер в деталях".

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як варто реагувати на сексистські жарти.

Тетяна Бугаєнко, "УП. Життя"