"Фільм диктує, якою буде музика". Помер автор музики до фільму "Місія нездійснена" Лало Шифрін

У віці 93 років пішов з життя аргентинський композитор та піаніст Лало Шифрін. Він написав музику до фільмів "Місія нездійснена", "Холоднокровний Люк", "Брудний Гарі", а також понад сто саундтреків для кіно та телебачення.

Про це повідомляє The Guardian.

Смерть композитора підтвердили його сини Вільям та Раян. Їх батько помер у четвер, 26 червня, від ускладнень через пневмонію. Окрім синів, у нього залишилися дочка Френсіс та дружина Донна.

Лало Шифрін – володар чотирьох премій "Греммі", номінований на шість "Оскарів", з них п’ять за оригінальну музику до фільмів "Холоднокровний Люк", "Лис", "Подорож проклятих", "Жах Амітівілля" та "Жало 2".

"Кожен фільм має свою індивідуальність. Немає правил щодо написання музики для фільмів. Фільм диктує, якою буде музика", – сказав Шифрін Associated Press у 2018 році.

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Шифрін написав музичну виставу для фіналу чемпіонату світу з музики в Італії 1990 року, в якій три тенори – Пласідо Домінго, Лучано Паваротті та Хосе Каррерас – вперше заспівали разом. Цей твір став одним із найбільш продаваних в історії класичної музики.

Як джазовий піаніст Лало Шифрін співпрацював з такими джазовими зірками як Діззі Гіллеспі, Елла Фіцджеральд, Каунт Бейсі та Сара Вон.

Найбільше запам’ятали його композицію до фільму "Місія нездійснена". За яку Шифрін отримав "Греммі" за найкращу інструментальну тему та найкращу оригінальну музику. У 2017 році цю тему внесли до Зали слави "Греммі".

Борис Клаудіо Шифрін народився в єврейській родині в Буенос-Айресі. Його батько був концертмейстером філармонічного оркестру. Шифрін отримав класичну музичну освіту та вивчав право.

Шифрін диригував у симфонічних оркестрах в Лондоні, Відні, Г’юстоні, Атланті, у філармоніях Ізраїлю та Мексики, у камерному оркестрі в Лос-Анджелесі. З 1989 по 1995 року був керівником Симфонічного оркестру Глендейла в Південній Каліфорнії.