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"Я розгубилася": Лариса Кадочникова прокоментувала свою скандальну промову російською

Анастасія Большакова — 15 січня, 13:25
Я розгубилася: Лариса Кадочникова прокоментувала свою скандальну промову російською
Лариса Кадочникова на сцені театру Лесі Українки
lesyatheatre.com.ua

Акторка та народна артистка України Лариса Кадочникова пояснила, чому виголосила промову російською на врученні премії імені Сергія Параджанова Національної спілки кінематографістів 9 січня 2025 року, повідомляє Укрінформ.

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Частина присутніх на церемонії вимагали від акторки перейти на українську, а вона продовжила виступ російською, зазначивши, що має право виступати будь-якою мовою.

"Спогади про Сергія Параджанова, як і про фільм «Тіні забутих предків», досі викликають найглибші емоції. Я розгубилася… Так, у побуті та майже все своє життя я спілкувалася і виступала російською. Повномасштабне вторгнення змінило мене, мій рідний Театр Лесі Українки, моїх шанувальників, всю нашу країну. Україна – мій дім, і нікуди я не збираюсь. Я перейшла на українську мову на сцені і намагаюся, наскільки це можливо, спілкуватися нею в житті. Сподіваюся, що моє щире звернення вичерпає непорозуміння, що сталося", - розповіла Кадочникова.

Ситуацію також прокоментував генеральний директор театру Лесі України Кирило Кашліков, де працює Кадочникова:

"Позиція театру була сформульована одразу після початку повномасштабного вторгнення. Колектив відмовився від словосполучення "російська драма" у назві театру та відмовився грати вистави російською мовою. За 3 роки ми побудували репертуар, гідний національного театру, всі вистави граються українською".

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Російськомовний скандал на премії Параджанова

Під час церемонії вручення премії Національної спілки кінематографістів України імені Сергія Параджанова у Будинку кіно 87-річна акторка Лариса Кадочникова почала говорити російською. У відповідь із зали її попросили перейти на українську.

У відповідь Кадочникова зазначила, що "багато зробила для України й нікуди не виїжджала", грає в театрі українською мовою, тож може говорити "хоч англійською".

"Я хотіла сказати найголовніше, ми повинні любити один одного і розуміти: Україна – одна. Якщо ми будемо ворогувати й ненавидіти за дрібниці одне одного – то ми загинемо", – сказала акторка зі сцени російською. У відповідь із зали пролунали поодинокі крики "Браво".

На відмову Кадочникової виступити українською відреагували співвітчизники. Зокрема, письменниця, громадська діячка Лариса Ніцой звинуватила акторку у безвідповідальності та українофобії: "Хочеться запитати у цієї лауреатки багатьох премій, Лариси Кадочникової, для якої країни „вона зробила достатньо"? Для Московії? Тягнучи все життя в Україну „руській мир", популяризуючи його язик, за яким прийшли танки?".

На захист дієвиці виступила Національна спілка кінематографістів України.

У спілці зазначили, що "звісно, хотілося б, аби легендарна виконавиця ролі Марічки у "Тінях забутих предків" говорила українською не тільки у просторі фільму, а й часо-просторі сучасної України, яка протистоїть навалі рашистсьської орди".

Втім, закликали не засуджувати кінематографістів, які продовжують послуговуватися російською публічно та дозволити їм "мовну архаїку".

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