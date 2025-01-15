"Я розгубилася": Лариса Кадочникова прокоментувала свою скандальну промову російською

Акторка та народна артистка України Лариса Кадочникова пояснила, чому виголосила промову російською на врученні премії імені Сергія Параджанова Національної спілки кінематографістів 9 січня 2025 року, повідомляє Укрінформ.

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Частина присутніх на церемонії вимагали від акторки перейти на українську, а вона продовжила виступ російською, зазначивши, що має право виступати будь-якою мовою.

"Спогади про Сергія Параджанова, як і про фільм «Тіні забутих предків», досі викликають найглибші емоції. Я розгубилася… Так, у побуті та майже все своє життя я спілкувалася і виступала російською. Повномасштабне вторгнення змінило мене, мій рідний Театр Лесі Українки, моїх шанувальників, всю нашу країну. Україна – мій дім, і нікуди я не збираюсь. Я перейшла на українську мову на сцені і намагаюся, наскільки це можливо, спілкуватися нею в житті. Сподіваюся, що моє щире звернення вичерпає непорозуміння, що сталося", - розповіла Кадочникова.

Ситуацію також прокоментував генеральний директор театру Лесі України Кирило Кашліков, де працює Кадочникова:

"Позиція театру була сформульована одразу після початку повномасштабного вторгнення. Колектив відмовився від словосполучення "російська драма" у назві театру та відмовився грати вистави російською мовою. За 3 роки ми побудували репертуар, гідний національного театру, всі вистави граються українською".

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Російськомовний скандал на премії Параджанова

Під час церемонії вручення премії Національної спілки кінематографістів України імені Сергія Параджанова у Будинку кіно 87-річна акторка Лариса Кадочникова почала говорити російською. У відповідь із зали її попросили перейти на українську.

У відповідь Кадочникова зазначила, що "багато зробила для України й нікуди не виїжджала", грає в театрі українською мовою, тож може говорити "хоч англійською".

"Я хотіла сказати найголовніше, ми повинні любити один одного і розуміти: Україна – одна. Якщо ми будемо ворогувати й ненавидіти за дрібниці одне одного – то ми загинемо", – сказала акторка зі сцени російською. У відповідь із зали пролунали поодинокі крики "Браво".

На відмову Кадочникової виступити українською відреагували співвітчизники. Зокрема, письменниця, громадська діячка Лариса Ніцой звинуватила акторку у безвідповідальності та українофобії: "Хочеться запитати у цієї лауреатки багатьох премій, Лариси Кадочникової, для якої країни „вона зробила достатньо"? Для Московії? Тягнучи все життя в Україну „руській мир", популяризуючи його язик, за яким прийшли танки?".

На захист дієвиці виступила Національна спілка кінематографістів України.

У спілці зазначили, що "звісно, хотілося б, аби легендарна виконавиця ролі Марічки у "Тінях забутих предків" говорила українською не тільки у просторі фільму, а й часо-просторі сучасної України, яка протистоїть навалі рашистсьської орди".

Втім, закликали не засуджувати кінематографістів, які продовжують послуговуватися російською публічно та дозволити їм "мовну архаїку".