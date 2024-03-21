Деколонізація творчості. Відкрився український стенд на Лейпцизькому книжковому ярмарку 2024

Протягом 21-24 березня 2024 року в Німеччині відбудеться одна з важливих книжкових подій – Лейпцизький книжковий ярмарок. На ньому свій стенд відкриває й Україна з гаслом “Крихкість існування”, повідомляє Український інститут книги (УІК).

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“Під час геноцидальної війни Росії проти України, надважливо розповідати про нас світові, зокрема про нашу культуру й літературу. Завдяки спільним зусиллям наших партнерів, на Лейпцизькому книжковому ярмарку будуть представлені нові книжки українських видавців, а на панельних дискусіях лунатимуть голоси людей, які творять сучасну українську культуру”, — поділилась директорка Українського інституту книги Олександра Коваль.

На національному стенді представлять 11 видавництв зі 150 найменуваннями творів: Час Змін Інформ, Час майстрів, німецько-український журнал Gel[:b]lau, Білка, Саміт-книга, АССА, Видавництво Старого Лева, Наш Формат, Вільний Вітер, Парасоля та проєкт Better Time Stories.

Відкриття українського стенду на ярмарку. Подію відвідав федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмайєр Leipziger Buchmesse

Також представлять видання письменників-військових, які загинули на фронті. Серед них зокрема книжки Максима Кривцова, Андрія Гудими та Гліба Бабіча. Цьогоріч організатори надали безкоштовне стендове місце для України, а також забезпечили усе необхідне обладнання.

Діятиме й спеціальна літературна українська програма “Українські історії опору та ідентичності”, яку представляє Goethe-Institut в Україні спільно з Національним культурно-мистецьким та музейним комплексом “Мистецький арсенал” у партнерстві з Українським інститутом книги та Українським інститутом.

Фото з відкриття

Всього програма налічує 28 подій за участі українських та іноземних письменників, літературознавців, журналістів. Заходи відбудуться на національному стенді України, зал 4, D307 та в кафе «Європа», зал 4, E403/E401. Зі всією програмою можна ознайомитися за посиланням.

В коментарі для УП.Культура директорка Мистецького арсеналу Олеся Островська-Люта розповіла, що на таких подіях іноземці наново відкривають для себе ідентичність українців.

“Люди в інших країнах мають нарешті познайомитися з Україною по-справжньому, а ми маємо перестати бути “прихованим народом”, про який мало знають. Наприклад, саме з цим недостатнім знанням пов'язана ілюзія, яку часто подибуємо в європейських медіа, начебто через війну зміцнилася українська ідентичність. Це не так”, – наголосила директорка.

Фото з відкриття

Також вона додала, що ціллю Мистецького арсеналу було донесення голосу українців на міжнародну арену. Тепер, на її думку, важливо заглибитись у те, якою є наша культура, традиції та цінності.

“Наша ідентичність така ж міцна, як і раніше. Але от у багатьох країнах Європи цю ідентичність для себе відкривають. І ми мусимо з цим допомагати: розказувати, пояснювати, дискутувати. Саме для цього слугують такі програми як та, що її, в неоціненному партнерстві з Гете-Інститутом в Україні, ми саме представляємо в Ляйпцигу”, – додала Олеся Островська-Люта

Фото з відкриття

Про книжковий ярмарок у Лейпцигу

Айдентика цьогорічного ярмарку Український інститут книги

Лейпцизький книжковий ярмарок – це одна з найважливіших весняних подій книжкової та медіаіндустрії, що об’єднує читачів з авторами, видавцями та медіакомпаніями з Німеччини та усього світу.

Ярмарок щороку відвідують понад 286 000 відвідувачів, а свої книги презентують представники понад 40 країн з усього світу.