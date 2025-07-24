Лікар, якого звинувачують у смерті Меттью Перрі, визнав провину. Йому загрожує 40 років в'язниці

Лікар, якого звинувачують у смерті актора Меттью Перрі від передозування, визнав свою провину в незаконному розповсюдженні анестетика кетаміну. Тепер йому загрожує до 40 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Reuters.

43-річний доктор Сальвадор Пласенсія, один із п’яти обвинувачених у смерті актора, визнав свою провину в окружному суді США в Лос-Анджелесі. Наразі він залишатиметься на волі під заставу до винесення вироку 3 грудня.

Пласенсія зізнався, що постачав Меттью Перрі кетамін – наркотичний засіб, який використовують в медицині. Зокрема його призначають для лікування депресії та тривоги, але ним також зловживають люди, які його вживають для рекреаційного використання.

Лікар визнав, що вводив кетамін актору в нього вдома та на задньому сидінні припаркованого автомобіля, і що робив це не з метою законного медичного вживання.

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У Reuters зазначили, що Пласенсія керував клінікою невідкладної допомоги та отримав кетамін від іншого лікаря, Марка Чавеса із Сан-Дієго. Згідно з судовими документами, Пласенсія надіслав Чавесу текстове повідомлення про Перрі, написавши: "Цікаво, скільки цей ідіот заплатить".

Адвокати обвинуваченого заявили, що доктор "глибоко розкаюється" та "повністю бере на себе відповідальність".

Інші троє обвинувачених, у тому числі Марк Чавес також визнали себе винними у цій справі. Однак жодному з них не було винесено вирок.

П’яту обвинувачену Джасвін Сангху називають наркоторговкою, відомою клієнтам як "королева кетаміну". Її звинувачують в постачанні дози, яка вбила Меттью Перрі. Жінка не визнає себе винною. Її суд заплановано на серпень.

Меттью Перрі публічно визнавав, що 10 років зловживав психоактивними речовинами, зокрема в роки, коли він зіграв головну роль Чендлера Бінга в популярному телевізійному ситкомі 1990-х років "Друзі".

Що відомо про смерть Меттью Перрі

28 жовтня 2023 року Меттью Перрі помер у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Йому було 54 роки.

У грудні 2023 року судмедексперти оприлюднили звіт у якому стверджувалося, що смерть актора спричинена гострою дією кетаміну. Також були зазначені такі фактори як утоплення, ішемічна хвороба серця та бупренорфін. У січні 2024 року поліція Лос-Анджелеса повідомила, що влада вирішила офіційно закрити розслідування смерті актора.

У травні поліція все ж відкрила кримінальну справу щодо смерті актора Меттью Перрі, щоб зʼясувати, звідки до актора потрапив кетамін, високу концентрацію якого було виявлено в його крові.

15 серпня арештували п’ятьох людей, яких звинувачували у смерті актора: помічника Перрі Кеннета Івамасу, двох лікарів, Марка Чавеса і Сальвадора Пласенсію, а також наркодилерів Джасвін Сангху, відому як "Кетамінова королева", і Еріка Флемінга.