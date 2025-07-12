Ліна Костенко дописує історичний роман

Після довгої мовчанки у медіа 95-річна поетка і письменниця Ліна Костенко дала інтерв'ю Сергієві Жадану для "Радіо Хартія". У цій розмові вона сказала, що працює над історичним романом, дія якого відбувається за часів Гетьманщини.

Книжка стосується українців причетних до творення ідеологічних засад Російської імперії. Зокрема письменниця згадує богослова і ректора Києво-Могилянської академії Феофана Прокоповича, автора російського "Духовного регламенту", який підпорядкував московську православну церкву не патріарху, а царю. А також про Олександра Безбородька, сина генерального писаря Гетьманщини, котрий дослужився до посади канцлера Російської імперії.

Ідея книжки – зрозуміти, як і чому українці опинилися серед творців імперії та яку відповідальність чи роль вони в цьому відіграли.

В розмові з Жаданом Ліна Костенко критикує тезу про те, що українці побудували імперію, а отже і мають її зруйнувати.

"У нас все настільки заплутано... Мені треба знайти істину причину, розумієте? Тому що у нас навіть останнім часом почали казати "Та ми, українці, їм побудували імперію. Ми її, значить, і розвалимо"... А чи це так добре, що ми їм її побудували?... Це страшно складно. Я зараз дописую книжку, де про це. Оці українці – наш піп Феофан Прокопович підкинув Петру І ідеї, од яких ми зараз задихаємось...

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Безбородько – він же справді був таким могутнім. Він же і зовнішню політику Російської імперії, і внутрішню – він же цим всім заправляв. Безбородько, який був клерком у Глухові спочатку, а його привезли [в Петербург] як розумного хлопця. Тому що там був брак кадрів, брак мізків. І Катерина хапала їх, розумієте?

А у нас розумних було дуже багато. І треба розібратись, чому вони? Як у Маланюка написано: "в ньому ридав раб". Я знаю, що в тих, що пішли в дворянство російське, раб не ридав. Вони не знали, що вони раби", – розповіла Ліна Костенко.

Сергій Жадан записав розмову з Ліною Костенко у листопаді 2024 та січні 2025 для проєкту "Кругова оборона". "Радіо Хартія" розповсюдило прес-реліз з інформацією про вихід цієї розмови трьома частинами. Проте не пояснило, чому підготовка до виходу інтерв'ю тривала понад півроку.

У трьох частинах розмови Ліна Костенко розповідає про багатьох людей і події, що трапились на її життєвому шляху. В інтерв'ю фігурують Григорій Кочур, Микола Бажан, Дмитро Павличко, Микола Лукаш, Максим Рильський, Юрій Андрухович, Ярина Чорногуз та інші поети, письменники, перекладачі.