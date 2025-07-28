Фонд Сергія Жадана запускає новий літературний фестиваль у Харкові

У Харкові з 29 по 31 серпня відбудеться новий книжковий фестиваль "Літературний ярмарок". У фокусі події - "ідентичність, пізнання себе та діалог часів".

В ексклюзивному коментарі для УП.Культура Сергій Жадан розповів, чому створили новий фестиваль, попри те, що разом з Харківським літмузеєм Жадан раніше створив "П'ятий Харків".

"Культура в місті великою мірою поставлена на паузу, а запит на культурні події лишається великий. У місті далі живе і працює велика кількість людей, які люблять читати, які люблять літературу. Нещодавній успіх фестивалю "Меридіан Харків" із переповненими залами й чергами за автографами – цьому підтвердження.

Тому ми вирішили подарувати харків’янам таке свято – влаштувати зустріч із письменниками та видавцями, аби ще раз нагадати, що в країні, попри війну, попри обстріли та небезпеку, далі твориться література, видаються книжки. Як на мене, це свідчення сили та опірності суспільства", - поділився дієвець культури.

Айдентика від студії "Аза Нізі Маза" Айдентика від студії "Аза Нізі Маза"

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Водночас "П'ятий Харків", за словами Жадана, поки "чекає свого часу" та наразі поставлений на паузу.

Спеціально для фестивалю учні дитячої художньої студії "Аза Нізі Маза" готують масштабне графічне панно з карикатурними образами письменників.

"У центрі сюжету — гості Ярмарку. Поетеси та прозаїки, видавчині та культуртрегери, історики та творці історій. Хто заліз на дерево культури, хто з лева декламує вірші, хто будує мур із книг. Кумедні обставини, на межі гротеску та любові. Книга стане більшою за читача, читач стане частиною книги" — розповідає керівник студії Микола Коломієць.

Програма фестивалю

"Літературний ярмарок" відбуватиметься у мистецькому просторі "ЄрміловЦентрі". Його відриватиме круглий стіл з видавцями, а закриватиме виступ гурту "Жадан і Собаки".

У програмі заплановані зустрічі з авторами, презентації та продаж книжок, лекції з історії та культури, прем’єри від видавців, музика, поезія та проза. Головна сцена діятиме як радіостудія, де відбуватимуться розмови з письменниками.

З читачами зустрінуться Сергій Жадан, Мар’яна Савка, Андрій Курков, Андрій Кокотюха, Олександр Ірванець, Юлія Паєвська (Тайра), Олександр Красовицький, Руслан Горовий, Вахтанг Кіпіані, Юліта Ран, Валерія Суботіна, Олександр Савчук, Олена Павлова та інші українські автори. З іноземних гостей до Харкова за підтримки Польського Інституту в Києві завітає польський репортажист Войцех Тохман.

У ярмарку візьмуть участь харківські видавництва Фоліо, Vivat, Жорж, Ранок, Фабула, Видавництво Олександра Савчука, КСД, АССА, книжкова фабрика Unisoft та запрошені гості — Meridian Czernowitz, А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, Наш Формат, Видавництво Старого Лева.

Назву фестивалю дав журнал «Літературний Ярмарок», що виходив у 1928-30 роках у Харкові. Тут відбувалися перші публікації знакових творів Миколи Хвильового, Майка Йогансена, Миколи Куліша, Остапа Вишні. Часопис об’єднав у 12 книгах 74 авторів з найрізноманітніших літературних груп та течій.

На фестивалі відбудеться подія пам’яті Ніки Кожушко — юної харківської поетки та художниці, що загинула внаслідок російського обстрілу. 30 серпня виповниться рік без Ніки.

На фестивалі діятиме благодійний збір книжок та коштів для бібліотек Харківщини, що постраждали внаслідок військової агресії Росії.