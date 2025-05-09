Лондонська національна галерея придбала загадкову ікону з драконом за 20 млн доларів

Лондонська Національна галерея придбала один з найзагадковіших витворів мистецтва "Мадонна з немовлям та святими Людовиком і Маргаритою" за 20 мільйонів доларів. Учені припускають, що роботу виготовили приблизно у 1510 році. Ім'я автора не встановлено.

Про це повідомляє Smithsonian magazine.

Попри таку високу вартість, серед експертів немає єдиної думки, хто її створив і де її замовили. Однак за словами директора музею Габріеле Фіналді, галерея упродовж десятиліть слідкувала за цією картиною. Востаннє витвір виставлявся на продаж у 1960 році.

Галерея придбала картину на початку цього року. Завтра, 10 травня, її покажуть відвідувачам.

Наразі по дерев’яній панелі, на якій намальована робота, працівники галереї змогли датувати деревину приблизно 1483 роком та визначити приблизний регіон. Балтійський дуб, який часто застосовувався художниками Північного Відродження, вказує на можливе нідерландське походження вівтарного образу.

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У Національній галереї заявили, що вівтарний образ вперше задокументували у 1602 році премонстратському абатстві Дронген у Генті (Бельгія). Премонстрати – це члени католицького чернечого ордену, який поєднує споглядальне життя з активним служінням Церкві та суспільству. Хоча експерти точно не знають, чи саме це абатство замовило твір.

Мадонна з немовлям та святими Людовиком і Маргаритою smithsonianmag.com

Серед персонажів картини є Діва Марія, немовля Ісус, Свята Маргарита, Святий Людовік, два янголи та дракон. Фахівці додають, що Святий Людовік – це французький король Людовик IX, якого шанували серед премонстратів за те, що він дозволив католицькому ордену використовувати лілію – символ французької королівської влади – у своєму гербі.

Водночас дизайн ланцюга, який носив Святий Людовік, змінили в 1516 році, а це означає, що картина, ймовірно, була намальований до цієї дати.

Кураторка музею Емма Капрон говорить, що це унікальна ікона, "повна іконографічних дивацтв".

Зокрема, цікаво зображений дракон з собачою мордою та перебільшеними іклами зі слиною, яка стікає. За переказами, це Сатана, переодягнений у дракона, проковтнув Святу Маргариту а потім виплюнув її. На картині вона з’являється стоячи на колінах у молитві, ніяк не збентежена цим. Поруч із Маргаритою один із двох ангелів тримає книгу пісень, яку колись вважали гімном англійського композитора Волтера Фрая, але тепер ідентифікують як музичну "тарабарщину". Інший ангел перебирає на губах арфи, "звук, який навряд чи пов'язаний з небесною гармонією", – описує картину Національна галерея.

У центрі картини немовля Ісус та Діва Марія, огорнуті яскравою червоною мантією.

Усі ці елементи поєднують гумор і серйозність у насичену, динамічну сцену на дерев'яній панелі заввишки приблизно метр. Історик Деніс Саттон у 1950-х роках описав цю роботу як "один з тих чудових предметів, що не піддаються винахідливості вчених".