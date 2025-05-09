Що означає ім’я Лев? Історія папських імен

Новий Папа Римський, американець Роберт Прево, обрав собі ім’я Лев XIV. Він став 267-м Папою Римським і приєднався до групи з 13 попередників, які обирали ім’я Лев.

Про значення імені нового понтифіка та його символізм розповідає The Washington Post.

Це ім’я – не випадкове. Багато з Пап на ім’я Лев у минулому були реформаторами.

Наприклад, Лев XIII, обраний у 1878 році, відомий своєю енциклікою Rerum novarum про гідність праці та соціальну справедливість.

Отець Томас Різ, американський священник і експерт з питань Ватикану, пояснює, що імʼя нового понтифіка свідчить про "відданість соціальному вченню Церкви, що було засноване Левом XIII".

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"Вибір імені – це не лише традиція, а й сигнал. Це спосіб нового понтифіка заявити, з якими цінностями він іде до вірян", – вважає отець Крістофер Робінсон із DePaul University.

Хоча в перші століття християнства понтифіки залишали свої хрестильні імена, традиція змінювати ім’я з’явилася у VI столітті. Першим був Іван II, який відмовився від імені Меркурій (названого на честь язичницького римського бога) у 533 році.

Із плином часу вибір нового імені став стандартною практикою. Папи часто надихаються своїми попередниками – обирають імена тих, кого хочуть наслідувати. Найпопулярніші імена за історію:

Іван (John) – 21 раз;

Григорій (Gregory) – 16 разів;

Клемент (Clement) – 14 разів;

Бенедикт (Benedict) – 15 разів;

Іннокентій, Урбан, Пій, Лев – по 12–14 разів.

Цікаво, що попередній папа Франциск (Francis) став першим понтифіком з новим, раніше не використаним ім’ям із часів Папи Ландо у 913 році. Ім’я він обрав на честь Франциска Асизького – "людини миру, бідності і турботи про природу".

Усього в історії Церкви – 267 понтифікатів і 84 різних імені. 47 Пап вперше використали своє ім’я (як Франциск). Інші – повторюють уже «перевірені» варіанти.

"Ім’я Папи – це не лише шана минулому, а й заявка на майбутнє", – підсумовує історикиня Ванесса Коркоран із Джорджтаунського університету.

Нагадаємо, ми писали про значення традиції вибору імені нового понтифіка та заборонені варіанти.