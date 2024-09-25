"Чарлі і шоколадна фабрика" в театрі Заньковецької зібрав 2,7 млн гривень для ЗСУ
Національний театр імені Марії Заньковецької (Львів) зібрав 2,7 млн гривень для Збройних сил України на благодійному допрем'єрному показі мюзиклу "Чарлі і шоколадна фабрика".
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Про це театр повідомив у своєму Facebook.
"Це гарна новина і допомога нашим воїнам, які боронять державу та нашу свободу!" – зазначили в театрі.
Там уточнили, що кошти було зібрано завдяки продажу квитків та благодійним внескам.
Про виставу "Чарлі і шоколадна фабрика"
"Чарлі і шоколадна фабрика" – це новий мюзикл львівського театру імені Заньковецької. Прем'єрні покази відбулися 21 та 22 вересня.
Основою для мюзиклу став однойменний роман британського письменника Роальда Дала. Книга про хлопчика з бідної родини, який знаходить виграшний квиток з екскурсією на фабрику солодощів таємничого Віллі Вонки, цьогоріч святкує 60-річчя.
Українською лібрето Девіда Ґрейґа переклав Віктор Морозов, відомий перекладами книг про Гаррі Поттера, творів Пауло Коельйо, Ернеста Гемінґвея, та роману "Чарлі та шоколадна фабрика".
Режисеркою вистави є Наталія Сиваненко ("Легенди Києва" у Театрі драми і комедії на Лівому березі, "Шрами" у Дикому театрі, Love Revolution у Театрі "Золоті Ворота", "Паливо" у театрі Заньковецької). Сценографія та дизайн костюмів розробляла Юлія Заулична. Хореографію ставила Лідія Соклакова.
Головного героя – хлопчика Чарлі – на сцені втілює актор Ярослав Дерпак. А уславленого майстра солодощів Віллі Вонку - заслужені артисти України Олег Сікиринський та Юрій Хвостенко.
Оригінальний мюзикл було поставлено у Вест-Енді та на Бродвеї компанією Warner Bros. Theatre Ventures.