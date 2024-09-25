"Чарлі і шоколадна фабрика" в театрі Заньковецької зібрав 2,7 млн гривень для ЗСУ

Національний театр імені Марії Заньковецької (Львів) зібрав 2,7 млн гривень для Збройних сил України на благодійному допрем'єрному показі мюзиклу "Чарлі і шоколадна фабрика".

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Про це театр повідомив у своєму Facebook.

"Це гарна новина і допомога нашим воїнам, які боронять державу та нашу свободу!" – зазначили в театрі.

Там уточнили, що кошти було зібрано завдяки продажу квитків та благодійним внескам.

Про виставу "Чарлі і шоколадна фабрика"

"Чарлі і шоколадна фабрика" – це новий мюзикл львівського театру імені Заньковецької. Прем'єрні покази відбулися 21 та 22 вересня.

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Основою для мюзиклу став однойменний роман британського письменника Роальда Дала. Книга про хлопчика з бідної родини, який знаходить виграшний квиток з екскурсією на фабрику солодощів таємничого Віллі Вонки, цьогоріч святкує 60-річчя.

Українською лібрето Девіда Ґрейґа переклав Віктор Морозов, відомий перекладами книг про Гаррі Поттера, творів Пауло Коельйо, Ернеста Гемінґвея, та роману "Чарлі та шоколадна фабрика".

Національний театр ім. Марії Заньковецької

Режисеркою вистави є Наталія Сиваненко ("Легенди Києва" у Театрі драми і комедії на Лівому березі, "Шрами" у Дикому театрі, Love Revolution у Театрі "Золоті Ворота", "Паливо" у театрі Заньковецької). Сценографія та дизайн костюмів розробляла Юлія Заулична. Хореографію ставила Лідія Соклакова.

Національний театр ім. Марії Заньковецької

Головного героя – хлопчика Чарлі – на сцені втілює актор Ярослав Дерпак. А уславленого майстра солодощів Віллі Вонку - заслужені артисти України Олег Сікиринський та Юрій Хвостенко.

Національний театр ім. Марії Заньковецької

Оригінальний мюзикл було поставлено у Вест-Енді та на Бродвеї компанією Warner Bros. Theatre Ventures.