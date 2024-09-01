УП.Культура рекомендує найкращі події вересня у ЄрміловЦентрі, Театрі Заньковецької, у двох філармоніях та інших місцях

Вересень – час повертатись в кінотеатри, театри, галереї, музеї та концертні зали. Попри все.

УП.Культура не може гарантувати вам, що повітряна тривога не зупинить показу чи концерту. Але ми точно знаємо, які події вартують відвідин і нададуть наснаги навіть в найтривожніші часи. Ці рекомендації ретельно підібрали для вас наші авторки: театральна оглядачка Мар’яна Семенишин, музична оглядачка Наталка Писанка, літературна оглядачка Аріна Кравченко, артоглядачка Ольга Дуденко, журналістка Марія Кабацій та редакторка Тетяна Пушнова.

Вони не обмежуються Києвом, а звертають свою увагу на Львів, Харків, Одесу, Чернівці і Запоріжжя. Серед топ-10 подій – сімейний мюзикл "Чарлі і Шоколадна фабрика", повернення шевченківського лавреата Сергія Маслобойщікова до театру, а великого майстра кольору Тіберія Сільваші – до великої виставкової зали. А ще прем'єра у композитора Олександра Родіна, довгоочікуваний прокат документального фільму "Мирні люди", що так збентежив Берлінале і масштабний міжнародний арт-проєкт "Відчуття безпеки" в харківському ЄрмиловЦентрі.

Дізнавайтесь про них більше і намагайтесь не пропустити жодної!

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Театр

Де і коли: Київ, Театр на Подолі, 13-15 вересня

ВІДЕО ДНЯ

Лавреат Шевченківської премії Сергій Маслобойщиков повертається в режисерське крісло й дебютує у "Театрі на Подолі" з виставою "Шановані безумці" за мотивами творів Жана Жироду.

Анонсований фарс, в якому персонажі, покладаючись виключно на себе, намагатимуться змінити злободенний світ, видається вчасною і зухвалою реакцією на наше сьогодення.

Де і коли: Івано-Франківськ, Франківський драмтеатр, 11-12 вересня

Нарешті глядачі дочекалися прем'єрну виставу "1975", анонсовану ще у минулому сезоні. Автором виступив словенський режисер Томі Янежич, відомий за своєрідним підходом до роботи з акторами та вправлянні у психодрамі.

Своїми "документальними вигадками" про життя декількох поколінь сім’ї він продовжить заявлений ще у 2023 році курс "на євро" Франківсього драмтеатру.

Томі Янежич на репетиціях вистави "1975" Франківський драмтеатр

Де і коли: Київ, Театр драми і комедії на лівому березі, 14-15 вересня

Харків’янка, головна режисерка Харківського театру ляльок, Оксана Дмітрієва, представить публіці свого "Отелло" в Театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра.

Для Дмітрієвої це буде вже друга Шекспірівська постановка за неповних півроку. Після феноменальної "Бурі", яку режисерка створила у львівському Театрі Заньковецької лише у травні цього року, вона береться за "Отелло". Нам варто приготуватись до елегантної, чуттєвої та багатошарової постановки.

А щоб було з чим порівнювати, згадаємо про одну з наших попередніх рекомендацій – "Отелло" Давида Петросяна. Вистава продовжиться у новому сезоні, тож для охочих з'явиться можливість порівняти бачення двох режисерів.

Де і коли: Львів, Театр Марії Заньковецької, 21-22 вересня

Прем’єра мюзиклу "Чарлі і шоколадна фабрика" у Національному театрі імені Марії Заньковецької утвердить Львів у статусі шоколадної столиці країни. Тим паче, коли оригінальний твір святкує 60 років з моменту публікації й отримає українську інтерпретацію після декількох голівудських екранізацій.

Наталія Сиваненко представить свою версію всесвітньовідомого твору, а українська публіка (не виключно наймолодша) врешті зможе оцінити українського Віллі Вонку та малого Чарлі.

Виставки

Де і коли: Харків, "ЄрміловЦентр", 29 серпня – 17 листопада

Чим для кожного з нас є почуття безпеки? Про це розмірковують художники в харківському "ЄрміловЦентрі". Цей потужний міжнародний проєкт обʼєднав твори 31 мистецькі колективи, художників й художниць з понад 10 країн світу.

Серед них є роботи Павла Макова, Віталія Кохана, Анни Звягінцевої, Бориса Михайлова, Сергія Браткова, Катерини Лисовенко й багатьох інших.

Через різні мистецькі медіуми – фотографію, інсталяцію, живопис, відео – учасники й учасниці міркують про те, як змінилося відчуття й поняття безпеки у воєнний час. Зокрема, як цю безпеку можуть надати культурні простори й творчі практики.

Проєкт виник саме в Харкові, місті на північному сході України, приблизно за 50 кілометрів від російського кордону, і щоденно зазнає бомбардування. Але там продовжують плекати культуру й розповідати про неї світові.

Виставка Тиберія Сільваші

Де і коли: Київ, Український дім, відкриття запланували у вересні

Український дім у партнерстві з організацією "Український музей сучасного мистецтва" відкриють велику виставку українського "алхіміка кольору" Тиберія Сільваші зі знаковими та маловідомими творами митця. Серед них - репліка знаменитого "басейну кольору", що його майстер створив на виставці "Малярство. Леон Тарасевич - Тиберій Сільваші" в Центрі сучасного мистецтва при НаУКМА в 2000 році. Про це Сільваші розповів УП.Культура.

З цього анонсу може скластись враження, що виставка Сільваші - це ретроспектива. Але це не так. У цьому проєкті будуть представлені роботи інших художників, вплив на яких здійснила творчість та інтелектуальна праця майстра. Адже Тиберій Сільваші також відомий своїми теоретичними творами про філософію мистецтва.

Тож, це виставка про можливість історичної тяглості і мистецької школи в країні, де діяльність чи не кожного покоління художників переривається геноцидами і війнами.

Організатори виставки інтригують глядачів та не розголошують концепт нової експозиції Сільваші

Музика і концерти

Де і коли: Одеса, Національний академічний театр опери та балету, 24 серпня – 15 вересня

Попри війну Одеська опера повертається до доброї традиції й проводить ІХ Міжнародний фестиваль мистецтв "Оксамитовий сезон".

Він поєднає 14 яскравих подій і ви ще встигає їх відвідати. Це – прем’єри нових творів, а також прем’єри минулого сезону, опери, балети та концертні програми. А ще – нові локацій й запрошені зіркові гості.

Зокрема, на фестивалі зможете відвідати арт-форум з розвитку українського музичного театру, класичні "Аїду" та "Дон Кіхота", а ще оперу "Катерина" Олександра Родіна. Щоправда, сам композитор відкриватиме сезон в Київській філармонії. Про це читайте далі.

"Мистецька брама юних"

Де і коли: Запоріжжя, Запорізька обласна філармонія, 18 вересня

Запорізька філармонія повертає прифронтове місто на культурну мапу країни великим концертом "Мистецька брама". Організатори обіцяють слухачам багато української та світової класичної музики.

Серед відвідувачів чекають як на дорослих, так і на дітей. На сцені виступлять академічний симфонічний оркестр Запорізької обласної філармонії під керування Дмитра Мітніка та юні віртуози дитячого симфонічного оркестру "СимфоKIDS".

УП.Культура також радить звернути увагу на події Запорізької філармонії за участі музиканта Олександра Горлова, який в лютому цього року дебютував тут як диригент.

У філармонії зараз проходять репетиції перед великим концертом "Мистецької брами". Телеканал МТМ Запоріжжя

Відкриття музичного сезону. Концерт Олександра Родіна

Де і коли: Київ, Національна філармонія, 6 вересня

Національна філармонія відкриває вже 161-й музичний сезон. Й програма вечора буде насиченою.

Спеціально до відкриття композитор Олександр Родін написав новий Концерт для фортепіано з оркестром. Дивовижно, але на таку подію ще можна купити квитки.

На сцені Філармонії виступить Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії під орудою диригента Миколи Дядюри. Музиканти також виконають Симфонію № 1 D–Dur "Титан" Густава Малера.

Кіно і фестивалі

У кіно з 29 серпня

Закриває наш топ-10 документальна стрічка режисерки Оксани Карпович "Мирні люди". Це історія з перехоплених розмов російських військових зі своїми родинами. Як каже наша журналістка Марія Кабацій, яка вже подивилась цей фільм двічі, "Якщо ж ви у пошуках бустерної дози ненависті до наших нападників, а "Конотопська відьма" не для вас, - сходіть на "Мирних людей".

Цей фільм вже наробив галасу на цьогорічному Берлінському кінофестивалі та претендує представляти Україну на Оскарі. Його прокат в українських кінотеатрах зараз у самому розпалі.



На відео півторагодинний фільм показує жахливі наслідки російського вторгнення – понівечені домівки українців, їхні спроби захиститись і чинити опір. Оксана з командою знімали на деокупованій Київщині, Миколаївщині та Харківщині. Кожен кадр фільму – це порівняння двох реальностей: реальності жертв і реальності катів.

Це були ТОП-10 подій, рекомендованих УП.Культура для відвідування у вересні. Але звісно, це невичерпний список. Тому ось вам ще бонусні рекомендації!

"Харків: (не)релокована культура"

Де і коли: Івано-Франківськ, 12-15 вересня

В рамках фестивалю будуть представлені покази вистав, концерт музики харківських композиторів, виставки, літературна та дискусійні панелі. Серед них й виставка Харківського літературного музею "Антитекст" про відновлення пам'яті завдяки текстам, які радянська влада намагалася знищити та змусити людей забути. А також моновистава – сюрреалістична трагікомедія – "Веселка на Салтівці", й декілька інших проєктів незалежного театру "Нафта".

Меридіан Черновіц

Де і коли: Чернівці, 6-8 вересня

Традиційно міжнародний фестиваль Meridian Czernowitz на три дні перетворює Чернівці у місто літератури поетів і письменників. Цей рік не став винятком – на гостей очікують поетичні читання з Німеччини, презентації книжок українських авторів та низка літературних лекцій.

Серед гостей фестивалю: поет та речник Мінорборони Дмитро Лазуткін, журналіст Української правди Роман Кравець, письменник та військовослужбовець Артем Чех, Юрій Андрухович, Ігор Померанцев та Сергій Жадан, який цього року дочулиться до презентації онлайн.

Де і коли: Київ, ВДНГ, 26-29 вересня

Це вже друга "Книжкова країна" за рік – новий книжковий фестиваль для сімейного відпочинку й популяризації читання. Організатори обіцяють ще більше подій: книжковий ярмарок, зустрічі з авторами, майстер-класи та багато іншого.

Зокрема організатори створили власну "Премію книжкових блогерів" та оголосять фаворитів під час фестивалю. З інших новинок – нові напрями "Кіно та література" в одному з павільйонів, програма військових письменників #ФРОНТМЕНИ та тематичний напрям "Фентезі та горор".

Вхід на територію вільний, проте радимо спершу ознайомитися з програмою й знайти для себе найцікавіше, щоб не розгубитися на території Виставкового центру.