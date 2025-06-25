Макрон пропонує внести французьку електронну музику до переліку спадщини ЮНЕСКО

Президент Франції Емманюель Макрон пропонує внести французький хаус та музику групи Daft Punk до переліку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, повідомляє музичне видання Mixmag.

Макрон вважає, що французька електронна сцена заслуговує такого ж визнання, як і берлінське техно. Його внесли до переліку ЮНЕСКО навесні 2024 року. Також у списку знаходяться колумбійська маримба, ямайське реггі, кубинська румба.

"Я люблю Німеччину – ви знаєте, наскільки я проєвропейський. Але нам не потрібно ні в кого вчитися. Ми – винахідники електро. У нас є французький хаус", – наголосів президент.

Французький хаус охоплює музику багатьох французьких виконавців, європейську танцювальну музику 1990-х і 2000-х, а також жанр євродиско. Він відомий як неодиско, фільтр-хауз і текфанк.

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Список нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО має на меті захистити музику, мистецтво та інші форми людського самовираження в усьому світі.

Як електронна музика стала спадщиною ЮНЕСКО

На прикладі берлінського техно стало зрозуміло, що електронна музика заслуговує на збереження та вивчення. Внесені до списку жанри претендують на державну підтримку та субсидії.

Кампанія за внесення техно-культури та музики до списку культурної спадщини тривала понад десять років.