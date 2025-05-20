На відновлення львівського музею Шухевича зібрали 5% від необхідної суми

Майже два мільйони гривень зібрали на відбудову зруйнованого росіянами музею Романа Шухевича у Львові. Усього на відновлення будівлі необхідно 40 мільйонів гривень.

Про це повідомила Львівська міська рада.

Кошти вдалося зібрати під час проведення благодійних акцій у місті "Театр для музею" та "Музей для музею", яку підтримали 16 культурних закладів Львова.

Громадська організація "Новий музей" від початку року провела кілька великих акцій на підтримку музею Шухевича.

Як виглядатиме Музей Шухевича після його відбудови Львівська міська рада

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Першу акцію "Музей для музею" провели 8-9 березня до 75 роковин загибелі головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича, а другу – 16-18 травня – присвятили Міжнародному дню музеїв. Тоді десятки музеїв Львова закликали відвідувачів замість оплати за вхідний квиток донатити на відбудову музею. У результаті вдалося зібрати 200 тисяч гривень.

Уже на початку травня до Дня міста провели акцію "Театр для музею", де мешканці та гості Львова за донати на відбудову музею підіймалися на вежу Ратуші та могли відвідати екскурсії в міських театрах. Зібрали ще 118 521 тисячу гривень.

Попередня вартість робіт з відновлення музею становить 40 мільйонів гривень. У ціну входить:

підготовчі та демонтажні роботи – 807 172 грн,

музей – 21 500 921 грн,

укриття – 1 250 000 грн,

зовнішні мережі – 695 876 грн,

освітлення, озеленення, мощення, облаштування території навпроти музею та ставка, площі біля памʼятника, створення паркомісць, зокрема для людей з інвалідністю – 8 943 151 грн.

Візуалізація ділянки, де знаходитиметься музей Шухевича Львівська міська рада

Зруйнований музей Шухевича

Музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича у Львові зруйнувала російська ракета у ніч на 1 січня 2024 року.

Пізніше з'ясувалося, що більша частина експонатів зі знищеного росіянами музею Шухевича знаходиться у безпеці. Найціннішою пам'яткою була сама будівля у Львові. Тому її вирішили відбудовувати.

У місті оголосили Всеукраїнський відкритий архітектурний конкурс на проєктну пропозицію з відновлення музею. На нього подалися сім учасників.

До роковин з Дня народження Романа Шухевича презентували ескіз проєкту відновлення зруйнованого музею, який переміг на архітектурному конкурсі.

1 січня 2025 року ГО "Новий музей" відкрила рахунок для збору коштів на відбудову музею Романа Шухевича.

Музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича був створений як відділ Львівського історичного музею. Знаходився у Львові за адресою вул. Білогорща, 76А.

Як виглядав музей Шухевича до російської атаки СЕРП75ДНІПРО / Wikipedia

Саме у цьому двоповерховому будинку під час перестрілки з працівниками Міністерства державної безпеки УРСР загинув Шухевич. Важливим історичним об'єктом будинку була криївка, що знаходилася при вході на горище – перегородка, що відокремлювала горище від кімнати подвійною дощатою стіною.

На першому поверсі музею розташовувалась експозиція, присвячена життю генерал-хорунжого УПА. Кожну з п'яти зал присвятили окремій темі: історія роду Шухевичів, їхня боротьба за національну ідею, документи генерала-хорунжого та зародження Української повстанської армії. На другому висвітлювали діяльність штаб-квартири УПА.