Молодь придбала книжок на понад 91 мільйон за програмою "єКнига"

За пів року з моменту початку програми "єКнига" 18-річні українці та українки витратили понад 91 мільйон гривень на купівлю книжок.

Про це повідомив Український інститут книги (УІК).

Всього у програмі реалізували 91 533 898,18 грн. Найчастіше молодь обирала інтернет-книгарні, тож сума витрат на книги склала 56 912 213,33 грн (62,18%). Водночас 277 стаціонарних книгарень по всій Україні отримали 34 613 193,85 грн (37,82% від загальних витрат).

Як розповіли в УІК, з березня 2025 року надходить по 3 тисячі заявок щотижня. Переважно допомогу на книжки використовують жінки.

Інфографіка УІК

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"Близько 20,12% учасників програми отримали гроші за програмою на картку, але не скористалися можливістю придбати книжки. Причини цього явища можуть бути різні, зокрема незнання про часові обмеження (гроші за програмою можна витратити протягом 3 місяців від моменту зарахування). Невикористані кошти повторно спрямовуються на реалізацію програми — передаються наступним 18-річним отримувачам, які зареєструвались впрограмі", – повідомили в УІК.

Інфографіка УІК

Про програму "єКнига"

"єКнига" — програма державної підтримки, в межах якої українці й українки, яким виповнилося 18 років, можуть протягом року отримати 908,4 грн допомоги на придбання книжок. Вона запрацювала в середині грудня 2024 року, а виплати розпочали з 3 січня 2025-го.

Кошти протягом трьох місяців можна використати виключно на купівлю паперових, електронних і аудіокниг українською мовою в книгарнях та видавництвах, які беруть участь у програмі.

Наразі купити книги за програмою можна в понад 200 стаціонарних книгарнях та 34 інтернет-магазинах. Увесь список книгарень доступний за лінком.