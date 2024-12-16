Сертифікати єКнига вже діють. Повний список книгарень, де вони працюють

Програма книжкових сертифікатів для 18-літніх громадян України єКнига запрацювала. Про це повідомила директорка Українського інституту книги Олександра Коваль на своїх сторінці у Facebook.

Українці й українки, яким виповнилося 18 років у 2024 році або виповниться у 2025 можуть отримати допомогу від держави на купівлю книжок. Сума цієї допомоги – 908,4 грн. Гроші можна використати на купівлю паперових, електронних і аудіокниг українською мовою в книгарнях та видавництвах, які беруть участь у програмі.

Також Олександра Коваль додала посилання на веб-сторінку УІК з переліком адрес книгарень, де на сертифікати можна придбати книжки. Проте бажаючих отримати цю інформацію виявилось так багато, що сайт не витримав і перестав працювати.

Спеціально для УП.Культура УІК надав список українських книгарень, який ми наводимо нижче.

Як скористатися програмою є Книга?

встановити застосунок Дія на смартфон;

відкрити спеціальний рахунок Дія.Картки для єКниги в одному з банків-учасників програми;

подати заяву в застосунку Дія.

Якщо заявку схвалено, гроші зарахують на картку єКнига. Використати їх потрібно протягом 3 місяців.

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Де обміняти сертифікат єКнига на реальні книжки?

Онлайн-книгарні:

Readeat

Detmir

Ранок

Фабула

YAKABOO

Видавництво Богдан

Zlatka

Дім Книги

Книголенд

Книгарня "Є"

Видавництво Букшеф

Фізичні книгарні

Київ і Київщина

Дім Книги, пр. Ю.Гагаріна, 27

Readeat, вул. Антоновича, 50 і вул. Березнева, 12

Альпака, просп. Червоної Калини, 70 і вул. Княжий Затон, 4

Ранок, просп. Степана Бандери, 6

YAKABOO, вул. Хрещатик, 22

Книголенд:

пр. Павла Тичини,1

Ввул. Академіка Палладіна,16

Дніпровська набережна, буд.12

майдан Незалежності, 1

проспект Європейського Союзу, 47

Кільцева дорога, буд. 1

вул. Берковецька, буд. 6Д

вул.Олександра Мишуги, буд 4

вул. Миколи Лаврухіна, будинок 4

вул. Архітектора Вербицького, буд. 1

вул. Будівельників, буд 40

вул. Жилянська, будинок 5/60

Бровари, вул. Київська, 239

Бориспіль, вул. Київський Шлях, будинок 67

Книгарня "Є":

вул. Лисенка, 3

вул. Освіти, 2

пров. Політехнічний, 1/33

просп. Соборності, будинок,17

вул. Івана Мазепи, 9

вул. Лисенка, 3

вул. Олени Пчілки, будинок 8, приміщення 441

вул. Драгоманова,44-А,

Оболонський проспект, 51-В

вул. Лисенка, 3 втвул. Крістерів Родини,

буд.20-Б,просп. Степана Бандери, 16/6

вул. Межигірська 56

вул. Лисенка, 3

вул. Андрія Малишка, 2Д

вул.Соборна, 89

вул. Велика Васильківська, 57/3

вул. Чавдар Єлизавети, будинок, 13

вул. Велика Житомирська 6/11

вул. Сагайдачного, буд.23(літера А)

пров. Політехнічний 1/33

вул. Сверстюка, 2 А

вул. В.Гетьмана,1

вул. Гетьмана Павла Скоропадського 1

вул. Юлії Здановської, 58 літера А

вул. Лесі Українки, 24вул. Спаська,5

просп. Бажана, 16-Д

вул. Левка Лукяненка, 29

Софіївська Борщагівка, вул. Франка Ів., буд. 6, приміщення 437

Софіївська Борщагівка, вул. Академіка Шалімова, 67

Вишневе, вул. Святошинська, буд. 27-Г

Біла Церква, Торгова площа 1/13

Вишгород пл. Шевченка, буд. 3

Вінниця

Дім Книги:

вул. Келецька 78

вул. Коцюбинського, 33а

вул. Соловйова, 3/2

Книгарня "Є", просп. Космонавтів, 7

Волинь

Книголенд, Нововолинськ, бульвар Шевченка, буд. 4

Книгарня "Є":

Луцьк, вул. Л. Українки, 30

Володимир, вул. Ковельська, 6

Дніпропетровщина

Книголенд:

Дніпро, просп. Героїв, буд. 11 Л

Дніпро, вул. Кюрі Марії, 5

Книгарня "Є":

Дніпро, б.Європейський, буд. 2 Б

Дніпро, вул. Харківська буд. 4

Дніпро, вул. Яворницького, 100

Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, буд. 39

Житомир

Книголенд, вул. Грушевського, буд. 5

Книгарня "Є", вул. Велика Бердичівська, 10

Закарпаття

Книголенд, Ужгород, просп. Свободи, буд. 29

Книгарня "Є":

Мукачево, Федорова, 4

Ужгород, просп. Свободи, 40

Ужгород, вул. Корзо, 23

Запоріжжя

Книгарня "Є", просп. Соборний, 139 і вул. Запорізька, 1 Б

Прикарпаття

Книголенд, Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 225 Ф

Книгарня "Є":

Івано-Франківськ, вул. Кардинала Любомира Гузара, 55а

Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, будинок 3

Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 31

Калуш, площа Героїв, буд 28

Коломия, Драгоманова, 4

Стрий, майдан Ринок, будинок 20/3

Кіровоградщина

Книгарня "Є", Кропивницький, вул. Театральна, буд. 31 та Олександрія, вул. Григорія Усика, будинок 56

Львівщина

Дім Книги, Львів, пл. Кропивницького, 11 та пр. Червоної Калини, 105

Дитяча книга, Львів, вул. Театральна, 5

Книголенд:

Львів, вул. Садова, будинок 2 А

Самбір, площа Ринок, будинок 4

Книгарня "Є":

Львів, вул. Театральна, 10

Львів, просп. Шевченка, 8

Львів, просп. Свободи, 7

Львів, вул. С. Бандери, буд.71-73

Львів, площа Адама Міцкевича, 1

Львів, площа Адама Міцкевича, 1.(Жорж)

Львів, вул. Шевченка Т., буд. 17, приміщення 73В

Львів, вул. Костюшка, 5

Львів, вул. Бандери, 71-73

Львів, вул. Стрийська, 45 Ж

Сокільники, вул. Стрийська, 30

Одещина

Книголенд, Одеса, вул. Генерала Петрова, Буд. 9

Книгарня "Є":

Одеса, вул. Академіка Вільямса, 73/1

Одеса, вул. Кузнечна, 59

Одеса, вул. Дерибасівська, 12

Крижанівка, вул. Сахарова Академіка, буд. 3 К, літера Б

Полтавщина

Книголенд:

Полтава, вул. Європейська, буд. 63

Полтава, вул. Соборності, буд. 50

Полтава, вул. Соборності, буд 28/13

Кременчук, бул. Українського Відродження, буд 7

Книгарня "Є":

Полтава, вулиця Ковпака(вул. Героїв ОУН), буд. 26

Полтава, вул. 1100-річчя Полтави, 4

Полтава, вул.Соборності, 46

Полтава, вул. 1100-річчя Полтави, 4

Полтава, вул. Героїв ОУН, 26

Кременчук, вул. Соборна, буд. 6/7

Рівне

Книголенд, вул. Соборна, 47 та вул. Сергія Бачинського, буд. 5

Книгарня "Є", вул. Соборна, 56 та вул. Короленка, 2

Суми

Книгарня "Є", вул. Соборна, 44

Тернопільщина

Дім Книги:

Тернопіль, вул. Коперніка 19/1

Кременець, вул. Шевченка, 75

Монастирськ, вул. Шевченка, 36

Книгарня "Є":

Тернопіль, вул. Й. Сліпого, 1

Тернопіль, вул. Подільська, 44

Харків

Книголенд:

вул. Полтавський шлях, 148/2

вул. Сумська, буд. 72

просп. Аерокосмічний, буд 167

Стадіонний проїзд, 5а

просп. Героїв Харкова, 252-Б

вул. Георгія Тарасенка, буд 66

вул. 23 Серпня, буд. 47

просп. Тракторобудівників, буд. 59/56

Книгарня "Є", вул.Сумська, 3

Хмельниччина

Дім Книги:

Хмельницький, вул. Грушевського, 50

Славута, вул. Я. Мудрого, 34/2

Книголенд, Хмельницький, вул. Кам'янецька, буд. 17

Книгарня "Є":

Хмельницький, вул. Володимирська, 49

Хмельницький, вул. Зарічанська, буд. 3/3

Хмельницький, вул. Проскурівська, 2

Кам'янець-Подільський, вул. Лесі Українки, буд. 26

Черкащина

Книгарня "Є":

Черкаси, бульвар Шевченка, буд.207/3

Умань, вул.Європейська, 48

Чернівці

Дім Книги, вул. Сагайдачного, 6 і вул. Ентузіастів, 2а (ринок Головний)

Книгарня "Є", вул. Університетська, буд. 35 і вул. О. Кобилянської, 38

Чернігів

Книголенд, проспект Левка Лук'яненка, буд 74

Книгарня "Є", вул. Чернишевського, буд. 3