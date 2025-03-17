"Це не знищення – це повідомлення": мексиканський скульптор розчавив Tesla кам'яною скульптурою

Мексиканський скульптор Чавіс Мармол розчавив автомобіль Tesla Model 3 гігантською дев’ятитонною кам'яною скульптурою.

Як повідомляє Hyperallergic, митець сказав, що ця робота є проявом критики бренду Tesla та його творця Ілона Маска. А конкретно – проти планів Маска побудувати завод у Мексиці. Проте останнім часом його робота набула ширшого значення.

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42-річний Чавіс Мармол ніколи не мав автомобіля, подорожує велосипедом. Над реалізацією цього проєкту він працював 2 роки. Доки митець працював над скульптурою, бутик-готель у Мехіко Colima 71 подарував скульптору Tesla.

Сама скульптура гвиготовлена з бутового каменю. Її опрацьовували близько 6 місяців художники з усієї країни. Це копія стародавніх голів Ольмеків – археологічних залишків цивілізації, яка жила на узбережжі Мексиканської затоки близько 3000 років тому. Для мексиканців ці голови символізують найдавнішу культуру в Америці.

Перфоманс Мармола про знищення машини був третьою і останньою частиною серії під назвою Neo-Tameme.

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Фото з сайту Нyperallergic

"Я не просто хотів розчавити дорогу машину. Я знаю, що там є дорожчі машини", – сказав Мармол, вказуючи на неможливість придбання електромобіля для багатьох мешканців Мексики. Метою проєкту було "розтрощити об’єкт, який представляє зловісну фігуру, як Ілон Моллюск", навмисно неправильно називає мільярдера Tesla.

У грудні 2023 року федеральне міністерство навколишнього середовища Мексики схвалило дозвіл на будівництво нового заводу для Tesla Incorporated в північному штаті Нуево-Леон.

Ця робота є відповіддю на задум Маска. Художник сказав, що поки не отримав відповіді від Tesla чи Маска щодо роботи. "Я сумніваюся, що їх хвилює те, що робить або говорить мексиканський художник", – сказав Мармол.