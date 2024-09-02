Тут бував Шевченко і працював Бойчук. Територію парку-пам'ятки "Межигір'я" вивчатимуть дослідники

На території парку "Межигір'я", який 31 серпня відкрили у форматі пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення, почне роботу група дослідників.

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Про це розповів т. в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

"Є кілька завдань, які стоять перед нами в культурній площині. Перше – це зміна наративу сприйняття цього об'єкту – не як колишню резиденцію президента-втікача, а як національний парк, національний культурно-освітній рекреаційний мультифункціональний центр", – зазначив Карандєєв.

Територію парку-пам'ятки вивчатимуть дослідники Антоніна Вишневська

За його словами, парк "Межигір'я" "має стати туристичним магнітом", який дасть змогу відвідувачам вивчити Україну через історію та культуру. В. о. міністра нагадав, що ця територія має давню історію – на цих берегах Дніпра стояли стіни Межигірського монастиря. Карандєєв додав, що тут бував Тарас Шевченко разом з Пантелеймоном Кулішем та Михайлом Максимовичем.

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В 19 столітті у Межигір'ї знаходилась фаянсова фабрика, вироби якої постачали в європейські країни. А в 30-ті роки 20 століття тут працював один з основоположників української школи монументального живопису Михайло Бойчук. Пізніше його учень Василь Седляр створив Межигірський художньо-керамічний технікум.

Тому у день офіційного відкриття провели екскурсію не лише оновленим "Межигір'ям", а й експозицією Музею давньоруського гончарства "Вишгородського історико-культурного заповідника". Вона показує тисячолітню історію місцини на основі експонатів колекції заповідника та колекцій Національного музею Тараса Шевченка, Музею театрального, музичного та кіномистецтва України.

"Межигір'я" відкрили у новому форматі Антоніна Вишневська

Як змінювали формат "Межигір'я"

У 2021 році створили міжвідомчу робочу групу, яка мала перевірити стан майна та функціонування "Межигір'я" – колишньої приватної резиденції президента-втікача Віктора Януковича в селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області, яку він займав у 2002-2014 роках.

У1935-2007 роках "Межигір'я" було державною урядовою резиденцією, аж поки не було виведено в приватну власність. 14 липня 2023 року законом Верховної Ради його повернули у державну власність.

Територія парку "Межигір'я" Антоніна Вишневська

"У липні 2023 року Верховна Рада України схвалила закон, яким фактично створена оця перлина, першою чергою, заповідного фонду... Через рік, у липні 2024 року, завершився один із основних етапів націоналізації "Межигір'я". Парк нарешті відкрив свої двері для відвідувачів як державний об'єкт природно-заповідного фонду", – розповів міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

За даними міністра, за 44 дні до офіційного відкриття парк відвідали понад 35 тисяч людей. За перші три тижні роботи парк заробив понад 4 млн грн лише на вхідних квитках.

За 44 дні парк відвідали понад 35 тисяч людей Антоніна Вишневська