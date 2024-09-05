Парламент підтримав призначення Точицького міністром культури

Верховна Рада підтримала призначення заступника керівника Офісу президента Миколи Точицького міністром культури та стратегічних комунікацій України.

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За це проголосували 252 депутати, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

17 депутатів утрималися, ніхто не голосував проти.

"Микола Точицький – міністр культури та стратегічних комунікацій! 252 голоси за! Попереду багато спільної роботи із Комітетом гуманітарної та інформаційної політики", – написала народна депутатка Євгенія Кравчук.

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Крім того, у проєкті постанови вказано нову назву Міністерства культури та інформаційної політики - відтепер її буде змінено на Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

Раніше парламентський Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував призначити Точицького на посаду міністра культури та стратегічних комунікацій.

Хто такий Микола Точицький

Микола Точицький – кадровий дипломат, працював у посольствах України у різних країнах та був представником нашої держави при Раді Європи та при Європейському Союзі. У 2021 році його призначили заступником міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. У квітні 2024 року – заступником керівника ОП Андрія Єрмака.

За інформацією УП, Точицький та Єрмак були однокурсниками в Інституті міжнародних відносин. Вірогідно, це й стало причиною його призначення.