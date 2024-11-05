Мінкульт дозволив деколонізувати пам'ятники Пушкіну і Чайковському на Черкащині

Міністерство культури та стратегічних комунікацій видало наказ щодо чотирьох пам'яток у місті Кам'янка Черкаської області, що не підлягають занесенню до реєстру об'єктів культурної спадщини. Тепер ці об'єкти офіційно можна демонтувати.

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Йдеться про пам'ятник Петру Чайковському, Олександру Пушкіну, пам'ятник декабристам та стелу декабристів.

"Наказую визнати такими, що не підлягають занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, об’єкти культурної спадщини згідно з переліком, наведеним у додатку. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Куроченка О.І", - підписав документ міністр культури Микола Точицький.

Скриншот з наказу

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Згідно з наказом, рішення прийняли на підставі подання від Управління культури та охорони культурної спадщини Черкаської обласної державної адміністрації й врахували рекомендації Українського інституту національної пам’яті.

Як раніше розповідала журналістка та дослідниця Анна Лодигіна, ще в липні 2024 року у місті залишалися пам'ятки дієвцям культури Російської імперії. Так, у Кам'янському парку декабристів знаходиться одразу декілька пам'яток:

Анна Лодигіна Анна Лодигіна Анна Лодигіна

"Навпроти музею вздовж берега річки Тясмин знаходиться парк декабристів. Він зустрічає кожного не тільки гущавиною гілля старих дерев, але й пам'ятником декабристам.

По діагоналі від них стежка, яка веде до іншого постаменту. За кам'яними кудрями одразу впізнаю російського поета. Чомусь "пушкінопад" Кам'янки не торкнувся. Відомо, що Олександр Пушкін кілька разів бував у Кам'янці. Віддаючи шану цій визначній події тут не тільки поставили колись йому пам'ятник, але й назвали скелю його іменем".

У флігелі місцевої садиби Давтдових знаходиться Літературно-меморіальний музей О. С. Пушкіна та П. Чайковського, заснований у 1937 році. Зараз він тимчасово закритий, та, за словами журналістки, ніби переглядається його експозиція.

Пушкінопад в Україні

Від 2022 року Верховна Рада почала розробку та ухвалення так званого закону про деколонізацію. Президент підписав його остаточну версію у квітні 2023 року.

Згідно із цим законом, культурними пам’ятками не можуть бути символи російської імперської та радянської тоталітарної політики й ідеології. Також завдяки закону з’явилися правові підстави, щоб вилучати радянські пам'ятки з Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

За підрахунками Міністерства культури лише за 2022 рік, у 14 регіонах України демонтували 28 пам’ятників Пушкіну та низці російських діячів: Максиму Горькому, Миколі Островському та Олександру Суворову. Крім того, перейменували 7652 топоніми.

У 2023 році демонтували близько 10 пам'ятників.

Наприкінці вересня погруддя російського поета Олександра Пушкіна, що на Приморському бульварі в Одесі, активісти прикрили рожевим пакетом. "Думська"

Досі тривають суперечки щодо знесенню декількох пам'ятників в Одесі. Виконавчий комітет Одеської міської ради на початку жовтня опублікував перелік з 19 архітектурних пам'яток, які планують демонтувати найближчим часом. Серед них об'єкти, які містять символіку російської імперської політики, в тому числі памя'тники Пушкіну.

Для демонтажу пам'ятника на Думській площі міськрада має отримати відповідь від ЮНЕСКО. Тим часом одеські діячі культури зверталися до генеральної директорки ЮНЕСКО Одрі Азуле з проханням припинити деколонізацію міста до закінчення війни. У колективному листі підписанти звернули увагу на "нову загрозу" для міста й вимагали "терміново звернутися" до Президента України Володимира Зеленського.