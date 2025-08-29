Мінкульт та МЗС вимагають позбутися російського прапора на Венеційському кінофестивалі

Міністерство культури і стратегічних комунікацій України та Міністерство закордонних справ України засуджують присутність російського прапора на Венеційському кінофестивалі та закликають позбутися його.

Про це повідомляє МКСК.

У заяві відомства зазначають, що поки на кінофестивалі висить російський прапор, російські військові продовжують вчиняти воєнні злочини. Зокрема, 28 серпня Росія атакувала Київ, внаслідок чого загинуло 23 людини, серед яких 4 дитини.

"Поки Росія має свободу вибору, яким чином продовжувати вбивства цивільних в Україні, надання їй міжнародної культурної сцени – це не свобода мистецтва, а лицемірство, байдужість і підтримка ще більшого терору", – йдеться у повідомленні.

Міністерства закликають Венеційський кінофестиваль позбутися присутності Росії та російського прапора.

Венеційський міжнародний кінофестиваль – найстаріший кінофестиваль у світі. Його заснували у 1932 році як кінематографічну частину Венеціанського бієнале за ініціативи італійського політичного діяча та фашистського диктатора Беніто Муссоліні.

На 81-му Венеційському кінофестивалі відбулася світова прем’єра документального фільму "Пісні землі, що повільно горить" української режисерки Ольги Журби.

82-й Венеціанський кінофестиваль триватиме з 27 серпня по 9 вересня. Соня Вселюбська, кінокритикиня УП.Культура вже акредитувалася на події, тож чекайте на її репортажі.

