Мінкульт витратив 24 млн грн на книги для зміцнення єдності, більшість з них лежить на складах – розслідування

Серед замовлених за програмою книжок є і "Одна Україна, єдиний народ. Бесіди з Леонідом Кравчуком"

Міністерство культури та інформаційної політики у 2022-2023 роках витратило понад 24 млн грн на книжки за програмою "Книга для зміцнення національної єдності". Втім, більшість профінансованих у таких спосіб книжок лежить на складах або має інші проблеми з розповсюдженням.

Про це йдеться в розслідуванні видання NGL.media. Окрім проблеми з розповсюдженням, журналісти видання відзначають непрозорість конкурсу та розподіл переважної більшості цих державних витрат лише між двома видавництвами – харківським "Фоліо" та київським "САМІТ-Книгою".

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Старт програми "Книга для зміцнення національної єдності" Мінкульт оголосив у вересні 2022 року. Маючи у своєму відомстві Інститут книги, міністерство доручило виконання цієї програми іншому Державному підприємству - "Центр захисту інформаційного простору України". Основним видом діяльності цього ДП є "дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки".

В листопаді 2022 року конкурсна комісія обрала 18 книжок, які були видані державним. На це ж ДП покладена і функція розповсюдження профінансованих державою книжок.

У наступному 2023 році в межах проекту видали уже 41 книжку: частину переможців обрали у серпні, іншу – в грудні. Всі угоди уклали під кінець року, одразу оплативши. Деякі з книжок презентували після друку, інші або взагалі не презентували, або робили це із запізненням.

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Загалом за два роки ЦЗІПУ уклав 59 угод з видавництвами на загальну суму 24,2 млн грн. 2024 року нових угод ще не укладали, лише провели відкриті торги на друк додаткового накладу книжок "Рашизм – це…" та "Геноцид". В обидвох закупівлях перемогло ТзОВ "Саміт-Книга", з ним уклали угоди майже на 630 тис. грн.

Київське "Саміт-Книга", йдеться в розслідуванні, – одне з двох видавництв, яке отримало найбільше державних коштів за програмою "Книга для зміцнення національної єдності". Безпосередньо воно отримало 5,3 млн грн, ще 5,5 млн грн – пов'язані з "Саміт-Книгою" видавці. Тож загалом це видавництво випустило на замовлення Мінкульту 26 книжок на загальну суму 10,8 млн грн.

Інший фаворит програми – харківське "Фоліо". Воно отримало 19 замовлень на загальну суму 6,2 млн грн.

Таким чином, 45 книжок із 59 замовлених було видано двома видавництвами. За це сплачено 17 млн грн з виділених програмою 24,2 млн грн. Решту суми розділили ще між десятьма компаніями.

NGL.media опитали інші великі видавництва щодо участі в цій програмі. Багато з них відповіли виданню, що не чули про програму "Книга для зміцнення національної єдності". "Про цю програму не чула, можливо, пропустила. Зазвичай, ми отримуємо розсилки від профільних організацій про різні можливості для видавців", – розповіла виконавча директорка видавництва "Наш Формат" Анастасія Нікітіна.

"У нас достатньо видань, які б могли, напевно, в цій програмі взяти участь, ми просто не знали про нього – вперше чую", – схоже відповіла директорка видавництва Vivat Юлія Орлова.

Нещодавно проведений на ЦЗІПУ аудит виявив проблеми не лише зі змістом виданих державним коштом книжок, але й з їхнім розповсюдженням. Виявилось, що значна частина накладів залишається на складах – у деяких випадках до 90%. "Низький відсоток розповсюдження виданих книг вказує на відсутність необхідності у їх виданні, недосягнення мети щодо поширення інформаційного продукту", – йдеться у звіті Держаудитслужби.

Основне завдання програми "Книга для зміцнення національної єдності" – поповнення бібліотечних фондів. Розповсюдженням виданих за проєктом книжок займається міністерство: їх віддають у бібліотеки, роздають на презентаціях чи офіційних заходах.

"Ми друкуємо і віддаємо міністерству, але вони можуть зберігати [книжки] у нас", – підтверджує співвласник "Саміт-Книга" Іван Степурін.

Журналісти виявили, що деякі з виданих за програмою книжок, продаються онлайн. За даними Держаудитслужби, їхня вартість у вільному продажі є нижчою, за ту, яку за них вже сплатила держава. Наприклад, книжка Євгенії Богославської "Бахмут: хроніки незламної фортеці" продається на сайті "Саміт-Книга" за 500 грн, хоча ЦЗІПУ заплатив видавництву по 662,5 грн за примірник.

У звіті Держаудитслужби вказано, що впродовж 2022-2023 рр. з тисячі примірників книжки "Одна Україна, один народ. Розмови з Леонідом Кравчуком" вдалося розповсюдити лише 459 примірники, з яких 168 примірників отримав сам Мінкульт. 48-сторінковий буклет для підлітків "Слава Україні!" та "Казки маленьких патріотів", передані ЦЗІПУ в кінці 2023 року, станом на серпень 2024 року зберігалися на складі. За цю послугу ЦЗІПУ також сплачує державними грошима.

"Це неефективно, тому що невідомий шлях цієї книжки й дуже схоже, що відбуваються закупівлі заради закупівель", – каже засновник видавництва "Лабораторія" Антон Мартинов, який раніше був радником міністра культури.

25 жовтня 2024 року у ЦЗІПУ змінилося керівництво – його очолила Ольга Дудченко. Отримавши запит журналістів, попросила дати кілька тижнів на відповідь, та за два тижні вона так і не надійшла.