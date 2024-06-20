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Книжки як зброя. Як її отримати

20 червня, 14:05
Мистецький Арсенал
Олександра Коваль директорка державної установи "Український інститут книги"
Книжки як зброя. Як її отримати
Мистецький Арсенал

Днями Президент України Володимир Зеленський підписав прийнятий Верховною Радою законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення діяльності Українського інституту книги з підтримки розповсюджувачів видавничої продукції та надання державної допомоги на придбання книг". Зміни до Закону набирають чинності з моменту його опублікування, тобто з 20 червня 2024 року.

Відповідно до Закону, передбачено надання книгарням субсидій на оренду чи суборенду нерухомого майна, а також допомога на книжки для батьків новонароджених, але ці норми набудуть чинності після скасування воєнного стану. Натомість державна допомога 18-річним українцям на придбання книжок стане доступна вже зовсім скоро.

Українська влада погодилася з очевидним: книги – це зброя, а Homo Legens - це універсальний солдат із амуніцією, готовий до наступу і до захисту свого життя, родини, домівки, мови, культури, ідентичності, цінностей, нашої одної на всіх України. І це велике наше спільне досягнення і одна з маленьких перемог у сфері культури, що неминуче наближатиме нас до очікуваної великої Перемоги.

Оскільки мережа наповнена суперечливою інформацією, коротко поясню, як все це працюватиме.

Усі громадяни України, яким з 1 січня 2024 року виповнилося 18 років, мають право на отримання державної фінансової допомоги у розмірі 908,40 гривень у 2024 році. Кошти будуть переказані на віртуальну картку після реєстрації в "Дії". Витратити їх можна буде лише на придбання книжок українських видавців, виданих українською мовою в будь-якому форматі (паперова, електронна, аудіо, шрифтом Брайля). Цієї суми вистачить на придбання орієнтовно від 1 до 6 книжок, залежно від вартості.

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Купити можна буде будь-яку книжку, яку продають українські видавці і книгарі. Саме в цьому я бачу велике досягнення і рух від залишків тоталітарної системи і контролю в напрямку утвердження зрілої демократії і довіри, адже ніякі експерти не формуватимуть особливих списків, ніхто не скаже, що одні книжки кращі за інші, що якісь рекомендовані, а інші - ні.

Що це дає?

Безпосереднім отримувачам допомоги - 18-річним громадянам України: можливість купити книжку і насолодитися читанням в зручному форматі. Жодного контролю чи рекомендацій щодо того, які саме книжки має купувати молодь: класику чи сучасників, прозу, поезію чи нонфік, українських авторів чи переклади, дитячі чи підручники. Єдине обмеження - книжка українською мовою має бути легально виданою українським видавцем, мати український номер ISBN, а також бути внесеною до каталогу "Книжки на ринку" (але, зрозуміло, що це клопіт розповсюджувача, а не покупця).

Видавцям і книгарям: можливість поповнення власних обігових коштів на суму, яку 18-річні витратять на придбання книжок, а це може бути сукупно до 372 491 200 гривень. Для цього їм треба буде насамперед потрапити до офіційного переліку розповсюджувачів (для цього звертайткся в УІК, ми надамо інструкції), а далі зробити все можливе, щоб привести покупців з грошима саме до своєї стаціонарної чи інтернет-книгарні і запропонувати їм найкращі умови і сервіс. Я заздалегідь насолоджуюся тим, які чудові рекламні і маркетингові стратегії будуть застосовані. Сподіваюся, що ми згодом зможемо проаналізувати результати, можливо, навіть рекордсменів назвемо. Закумулювавши досить значні суми, видавці зможуть видати 1 – 1,5 млн чи навіть більше нових книжок!

Я вже не кажу, але передчуваю, що вибираючі собі безкоштовні книжки, покупець може спокуситися (чи його спокусять), витратити і власні кошти, щоб купити БІЛЬШЕ КНИЖОК, адже вибір величезний, а книжки захопливі й прекрасні. І так сформується нове покоління читачів, а ринок потроху розігріватиметься і дійде до нормальних європейських розмірів (десь в 4-5 разів нам треба зрости, щоб досягти польського).

А що ж бібліотеки?

Сподіваюся, що в цій програмі вони побачать свій шанс і зможуть вхопити жар-птицю за хвіст. Навіть не побоюся, що мене знову розкритикують за те, що я "вимагаю" від бібліотекарів трохи попрацювати, а не чекати манни небесної. Нам потрібна буде інформаційна кампанія, під час якої потрібно пояснити молодим людям, які використають фінансову допомогу на придбання книжок, що після прочитання книжки можна і варто було б подарувати місцевій бібліотеці.

Ми сподіваємося, що до цього долучаться всі зацікавлені – автори, видавці, книгарі, бібліотекарі, і, головне, піарники та медійники. Нам потрібно зробити усе можливе, щоб виділені в бюджеті гроші стали нашою інтелектуальну і культурну зброю.

Коли? Після того, як Кабмін відповідною постановою затвердить порядок надання допомоги і зміни до порядку використання коштів УІК, а також коли ми з фахівцями Мінцифри, Держказначейства і Ощадбанку проведемо тестування передавання реєстрів і переказу коштів.

Тож такий безпрецедентний крок, який робить українська держава у час війни для розвитку людського капіталу, є надзвичайно важливим і для розбудови державності, економіки і обороноздатності. Україна дбає про майбутнє, про українців, яким цю державу відбудовувати, а для цього потрібні знання, українська мова, соціальна адаптованість і ментальна стабільність. Все це забезпечує читання книжок. Також хочу підкреслити, що жодна гривня з виділених коштів не могла б бути використана на справжню зброю і на потреби ЗСУ. Всі кошти на діяльність УІК та інших установ у сфері культури надходять до державного бюджету з міжнародної фінансової допомоги і не можуть бути спрямовані на інші цілі, зокрема воєнні.

Олександра Коваль, в.о. директорки Українського інституту книги.

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