Книжки як зброя. Як її отримати

Днями Президент України Володимир Зеленський підписав прийнятий Верховною Радою законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення діяльності Українського інституту книги з підтримки розповсюджувачів видавничої продукції та надання державної допомоги на придбання книг". Зміни до Закону набирають чинності з моменту його опублікування, тобто з 20 червня 2024 року.

Відповідно до Закону, передбачено надання книгарням субсидій на оренду чи суборенду нерухомого майна, а також допомога на книжки для батьків новонароджених, але ці норми набудуть чинності після скасування воєнного стану. Натомість державна допомога 18-річним українцям на придбання книжок стане доступна вже зовсім скоро.

Українська влада погодилася з очевидним: книги – це зброя, а Homo Legens - це універсальний солдат із амуніцією, готовий до наступу і до захисту свого життя, родини, домівки, мови, культури, ідентичності, цінностей, нашої одної на всіх України. І це велике наше спільне досягнення і одна з маленьких перемог у сфері культури, що неминуче наближатиме нас до очікуваної великої Перемоги.

Оскільки мережа наповнена суперечливою інформацією, коротко поясню, як все це працюватиме.

Усі громадяни України, яким з 1 січня 2024 року виповнилося 18 років, мають право на отримання державної фінансової допомоги у розмірі 908,40 гривень у 2024 році. Кошти будуть переказані на віртуальну картку після реєстрації в "Дії". Витратити їх можна буде лише на придбання книжок українських видавців, виданих українською мовою в будь-якому форматі (паперова, електронна, аудіо, шрифтом Брайля). Цієї суми вистачить на придбання орієнтовно від 1 до 6 книжок, залежно від вартості.

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Купити можна буде будь-яку книжку, яку продають українські видавці і книгарі. Саме в цьому я бачу велике досягнення і рух від залишків тоталітарної системи і контролю в напрямку утвердження зрілої демократії і довіри, адже ніякі експерти не формуватимуть особливих списків, ніхто не скаже, що одні книжки кращі за інші, що якісь рекомендовані, а інші - ні.

Що це дає?

Безпосереднім отримувачам допомоги - 18-річним громадянам України: можливість купити книжку і насолодитися читанням в зручному форматі. Жодного контролю чи рекомендацій щодо того, які саме книжки має купувати молодь: класику чи сучасників, прозу, поезію чи нонфік, українських авторів чи переклади, дитячі чи підручники. Єдине обмеження - книжка українською мовою має бути легально виданою українським видавцем, мати український номер ISBN, а також бути внесеною до каталогу "Книжки на ринку" (але, зрозуміло, що це клопіт розповсюджувача, а не покупця).

Видавцям і книгарям: можливість поповнення власних обігових коштів на суму, яку 18-річні витратять на придбання книжок, а це може бути сукупно до 372 491 200 гривень. Для цього їм треба буде насамперед потрапити до офіційного переліку розповсюджувачів (для цього звертайткся в УІК, ми надамо інструкції), а далі зробити все можливе, щоб привести покупців з грошима саме до своєї стаціонарної чи інтернет-книгарні і запропонувати їм найкращі умови і сервіс. Я заздалегідь насолоджуюся тим, які чудові рекламні і маркетингові стратегії будуть застосовані. Сподіваюся, що ми згодом зможемо проаналізувати результати, можливо, навіть рекордсменів назвемо. Закумулювавши досить значні суми, видавці зможуть видати 1 – 1,5 млн чи навіть більше нових книжок!

Я вже не кажу, але передчуваю, що вибираючі собі безкоштовні книжки, покупець може спокуситися (чи його спокусять), витратити і власні кошти, щоб купити БІЛЬШЕ КНИЖОК, адже вибір величезний, а книжки захопливі й прекрасні. І так сформується нове покоління читачів, а ринок потроху розігріватиметься і дійде до нормальних європейських розмірів (десь в 4-5 разів нам треба зрости, щоб досягти польського).

А що ж бібліотеки?

Сподіваюся, що в цій програмі вони побачать свій шанс і зможуть вхопити жар-птицю за хвіст. Навіть не побоюся, що мене знову розкритикують за те, що я "вимагаю" від бібліотекарів трохи попрацювати, а не чекати манни небесної. Нам потрібна буде інформаційна кампанія, під час якої потрібно пояснити молодим людям, які використають фінансову допомогу на придбання книжок, що після прочитання книжки можна і варто було б подарувати місцевій бібліотеці.

Ми сподіваємося, що до цього долучаться всі зацікавлені – автори, видавці, книгарі, бібліотекарі, і, головне, піарники та медійники. Нам потрібно зробити усе можливе, щоб виділені в бюджеті гроші стали нашою інтелектуальну і культурну зброю.

Коли? Після того, як Кабмін відповідною постановою затвердить порядок надання допомоги і зміни до порядку використання коштів УІК, а також коли ми з фахівцями Мінцифри, Держказначейства і Ощадбанку проведемо тестування передавання реєстрів і переказу коштів.

Тож такий безпрецедентний крок, який робить українська держава у час війни для розвитку людського капіталу, є надзвичайно важливим і для розбудови державності, економіки і обороноздатності. Україна дбає про майбутнє, про українців, яким цю державу відбудовувати, а для цього потрібні знання, українська мова, соціальна адаптованість і ментальна стабільність. Все це забезпечує читання книжок. Також хочу підкреслити, що жодна гривня з виділених коштів не могла б бути використана на справжню зброю і на потреби ЗСУ. Всі кошти на діяльність УІК та інших установ у сфері культури надходять до державного бюджету з міжнародної фінансової допомоги і не можуть бути спрямовані на інші цілі, зокрема воєнні.

Олександра Коваль, в.о. директорки Українського інституту книги.

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