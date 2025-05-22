Нічне звільнення. Керівника Лаври прибрали з посади напередодні відкриття виставки про Мазепу

Ввечері 21 травня без попереджень та пояснень Міністерство культури та стратегічних комунікацій звільнило директора заповідника "Києво-Печерської лаври" Максима Остапенко.

Про це Максим Остапенко розповів УП.Культура.

Ввечері після роботи йому зателефонував директор Департаменту захисту та збереження культурної спадщини Міністерства культури Володимир Шорніков попросив Остапенка про термінову зустріч. Усе це відбувалося у позаробочий час.

"Коли я вийшов на вулицю, підʼїхало приватне авто, у якому сидів працівник Департаменту Жуков. Він попросив мене сісти в авто з чимось ознайомитися", – розповів Остапенко.

Керівник Лаври відмовився і тоді Жуков виніс документ і поклав на капот машини, паралельно записуючи усе це на камеру.

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"Це була 20:30. Прямо на стоянці на вулиці Івана Мазепи. Я тоді був без окулярів. Сфотографував заяву і вже вдома побачив, що це наказ про моє звільнення. Це усе відбувалося вночі. Невизначено ніяким робочим часом. Разом з тим чиновник мене знімав на камеру з якогось дива", – додав керівник заповідника.

Максим Остапенко зазначає, що не було ніяких ні пояснень, ні обговорень щодо звільнення. Натомість "просто травлять людей, використовують якихось рейдерських працівників БТІ приватних. Тобто це не комунікація з МКСК, це знущання".

"Мене офіційно поки що з цим наказом не ознайомлювали. Вчора ввечері на пост заповідника прийшов лист без підпису міністра, без електронного підпису, просто зі штампом згідно з оригіналом", – пояснив Остапенко.

Наказ про звільнення Максима Остапенка Максим Остапенко / Facebook

На своїй сторінці у Facebook Максим Остапенко опублікував наказ про звільнення та додав, що останні тижні ширились чутки про боротьбу за контроль над Лаврою. За словами Остапенка, працівники заповідника відчували тиск.

Керівник Лаври каже, що зараз команда активно працює над ліквідацією російських наративів в музеях заповіднка. І як раз готували масштабну виставку "Мазепа. Старегія Європейської України". Це найбільше зібрання предметів пов'язаних з Мазепою і його епохою. 7 музеїв беруть участь у проєкті. Завтра, 23 травня, виставка має відкритися у заповіднику.

Позиція Міністерства культури і стратегічних комунікацій

На ранок 22 травня на сайті МКСК з'явилося повідомлення, що наказ про звільнення Максима Остапенка підписали. Його звільнили "у зв’язку з неналежним виконанням умов контракту та виявленими порушеннями у діяльності заповідника".

В повідомленні МКСК зазначається: "Рішення прийнято на підставі доповідної записки директора Департаменту захисту та збереження культурної спадщини МКСК Володимира Шорнікова. На початку травня гендиректору заповідника була оголошена догана, з якою він був ознайомлений особисто. Догана була оголошена на підставі звіту Робочої групи МКСК, утвореної для вивчення поточного стану обліку, використання та збереження державного майна, яке перебуває в оперативному управлінні заповідника".

Максим Остапенко підтвердив УП.Культура, що отримував догану, але так і не знає, за що її винесли. Не уточнили це і в повідомленні про звільнення на сайті Мінкульта.

22 травня о 10 ранку Володимир Шольніков прибув до заповідника знайомити з новою в.о директора. Про це УП.Культура також повідомив Максим Остапенко. На його місце планують призначити Світлану Котляревську, нинішню заступницю Остапенка, яка відповідає за розвиток платних послуг заповідника.

Хто такий Максим Остапенко

Максим Остапенко — український науковець, археолог, військовослужбовець ЗСУ, кавалер ордена "За заслуги" III ступеня.

З 28 жовтня 2023 є генеральним директором Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". З 2007 року Остапенко був керівником Національного заповідника "Хортиця" у Запоріжжі. За 15 років роботи на Хортиці він разом із командою відкрив скіфське городище в балці Совутиній, святилище доби бронзи на висоті Брагарня, культові споруди доби бронзи в районі балки Молодняга, підводні археологічні пам'ятки "Запорозька Чайка". Був куратором будівництва історико-культурного комплексу "Запорозька Січ".

З початком повномасштабного вторгнення пристав до лав Збройних сил України.