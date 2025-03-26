Випасання худоби на полонинах та традиції надазовських греків внесли до переліку культурної спадщини

"Полонинське літування" або ж випасання худоби на полонинах внесли до переліку нематеріальної культурної спадщини

У середу, 26 березня, Міністерство культури та стратегічних комунікацій внесло до переліку елементів Національної нематеріальної культурної спадщини випасання худоби на полонинах та стигнах Чернівецької області, а також обрядові традиції Надазовських греків.

Про це йдеться на сайті відомства.

Випасання худоби вважається частиною виконавського мистецтва. У наказі МКСК також зазначається, що полонинське літування є частиною галузі "Знань та прктик, що стосуються природи та всесвіту"

"Полонинське літування поширене у Вижницькому, Чернівецькому та Дністровському районах, етнографічно це - території Буковинської Гуцульщини, Буковинського Підгір’я та Північної Бессарабії", - йдеться в документі.

Культура виготовлення та використання обрядового хліба(Псатир) була поширена серед Надазовських греків. Найбільше поширення цієї традиції відбулося на територіях Криму та Донецької області. Саме на Донеччині греки вважаються третьою за чисельність етнічною групою й станом на 2008 рік там знаходився найбільший осередок проживання греків на теренах незалежної України.

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Крім того, до переліку додали ще 4 нові елементи. Серед них:

Традиція, знання та уміння, повязані із сокальською сорочкою.

Традиції Святого вечора та Різдва в Україні.

Традиції Святого вечора на Буковині.

Традиції Святого вечора та Різдва в Україні.

Тепер місцеві громади мають врахувати рекомендації Експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини при МКСК та піклуватися про охорону визнаних елементів нематеріальної культури.