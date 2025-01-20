Оскароносний режисер Мішель Азанавічус випустить книгу про війну в Україні

Оскароносний французький кінорежисер Мішель Азанавічус ("Артист", "Пошук", "Молодий Годар") випустить книгу про війну в Україні та її захисників. У Франції вона вийде вже наступного місяця – у лютому.

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Про це Азанавічус розповів журналістці УП.Культура під час інтерв'ю.

"Наступна річ, яку я зробив, була книга. Минулого року я відвідував лінію фронту в Україні, і я написав книгу про українських захисників з моїми власними малюнками. Вона вийде у лютому", – поділився режисер.

Одна з зустрічей з захисниками United24

Азанавічус, чия нова анімаційна стрічка про Другу світову "Найцінніший вантаж" матиме прем'єрний показ в Україні вже 30 січня, розповів, що захоплюється малюнком з 10-річного віку. Тож використав своє давнє хобі і в роботі над новим кіно, і для ілюстрації побаченого в Україні.

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Також режисер додав, що його книга про українських оборонців буде презентована і в Україні. І зазначив, що всі кошти, отримані від її продажу спрямує на допомогу українцям.

Як Азанавічус підтримує Україну

Лауреат премії Оскар, французький режисер Мішель Азанавічус після початку повномасштабного вторгнення Росії неодноразово відвідував Україну. Він взявся допомагати зі зборами на відновлення країни та став амбасадором української фандрайзингової платформи United24.

Азанавічус на київському вокзалі United24

Азанавічус відвідував поруйнований окупантами Ірпінь, передову, а також Ковель, де народилася його бабуся Лея Верба.

"Кожен українець — герой і заслуговує на те, щоб про нього написали книгу чи зняли фільм", – казав Азанавічус після відвідин України в інтерв’ю Le Figaro.

Азанавічус у Ковелі Костянтин і Влада Ліберови

Влітку 2023 року режисер влаштував благодійний аукціон з особистими речами всесвітньо відомих зірок, на якому зібрав 125 тис. євро. Згодом передав кошти на відбудову лікарні в Ізюмі. Також Азанавічус збирав кошти на відновлення пошкодженого будинку на вул. Давидчука в Ірпіні.