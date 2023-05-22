Зірка "Зоряних війн" розігрує вишиванку, щоб зібрати кошти для відбудови школи на Київщині

Американський актор Марк Гемілл, який зіграв роль Люка Скайуокера у "Зоряних війнах", оголосив про розіграш вишиванки для збору коштів на відновлення школи у Київській області.

Про це він повідомив у Twitter.

"Ця вишиванка з вишитими світловими мечами на замовлення – подарунок", – пише актор.

Щоб взяти участь у розіграші і отримати сорочку, потрібно пожертвувати платформі United24 на сайті Donorbox від 24 доларів.

Американський актор Марк Гемілл. Фото: Mark Hamill / Twitter

Кошти будуть перераховані на відбудову Академічного ліцею в селі Бузова, який росіяни обстріляли ракетами, мінами та з танків 14 разів.

Щоб допомогти 452 дітям повернутися до школи 1 вересня цього року, оголосили збір на суму 1 млн 250 тис. доларів.

До збору коштів долучилися й інші світові знаменитості. Вони також виставили на аукціон вишиванки.

Основою сорочок є орнаменти, характерні для різних регіонів України, які також доповнені тематичними елементами.

Збір коштів триватиме до 1 червня. Кількість внесків від одного учасника є необмеженою.

У благодійній ініціативі також взяли участь:

фронтмен рок-гурту Imagine Dragons Ден Рейнольдс , який запропонував сорочку з орнаментом зі Східного Поділля. На ній зображені стилізовані дракони;

, який запропонував сорочку з орнаментом зі Східного Поділля. На ній зображені стилізовані дракони; кантрі-зірка Бред Пейслі виставив на продаж аксесуар бахрому, створену за мотивами творчості українського художника Олександра Саєнка;

виставив на продаж аксесуар бахрому, створену за мотивами творчості українського художника Олександра Саєнка; режисер Мішель Хазанавічус , який виставив на аукціон сорочку з орнаментом, характерним для Волині, адже його бабуся була родом з Ковеля;

, який виставив на аукціон сорочку з орнаментом, характерним для Волині, адже його бабуся була родом з Ковеля; астронавт Скотт Келлі виставив на продаж темно-синю сорочку з вишитими зірками та небесними тілами, яка "нагадує йому про дві важливі подорожі – у відкритий космос і в Україну";

виставив на продаж темно-синю сорочку з вишитими зірками та небесними тілами, яка "нагадує йому про дві важливі подорожі – у відкритий космос і в Україну"; канадська акторка Кетрін Винник запропонувала сорочку з традиційними елементами Галичини, звідки родом її дідусь і бабуся;

запропонувала сорочку з традиційними елементами Галичини, звідки родом її дідусь і бабуся; сценарист Лієв Шрайбер виставив на аукціон вишиванку, яка нагадує про його його походження з Одеси;

виставив на аукціон вишиванку, яка нагадує про його його походження з Одеси; грузинський дизайнер Демна Гвасалія виставив на продаж сорочку з традиційним житомирським орнаментом із зображенням хреста на знак поваги Грузії, звідки він родом;

виставив на продаж сорочку з традиційним житомирським орнаментом із зображенням хреста на знак поваги Грузії, звідки він родом; актор Марк Хемілл виставив на аукціон вбрання, де зображені геометричні візерунки зі світловими мечами джедаїв за мотивами фільму "Зоряні війни";

виставив на аукціон вбрання, де зображені геометричні візерунки зі світловими мечами джедаїв за мотивами фільму "Зоряні війни"; історик Тімоті Снайдер запропонував для участі в благодійній ініціативі вишиванку з орнаментом за мотивами книги українського письменника Олеся Гончара: "Чорна земля: Голокост як історія і застереження";

запропонував для участі в благодійній ініціативі вишиванку з орнаментом за мотивами книги українського письменника Олеся Гончара: "Чорна земля: Голокост як історія і застереження"; співачка Барбара Стрейзанд виставила сорочку з вишивкою, що характерна для Тернопільської області, адже звідти походить родина зірки;

виставила сорочку з вишивкою, що характерна для Тернопільської області, адже звідти походить родина зірки; британський мандрівник Беар Ґріллс виставив на продаж вишиванку з крокодилом, верблюдом, горами та джунглями.

Також до аукціону долучився відомий український футболіст та тренер Андрій Шевченко. В основі вишиванки, яку він виставив на продаж – традиційна геометрична вишивка Київщини із зображенням листя каштана, яка мала завжди нагадувала спортсмену рідне місто.

Нагадаємо, актор Марк Гемілл у вересні 2022 року став амбасадором благодійної платформи United24. Він допомагав збирати кошти на "Армію дронів".