Мистецькі виші намагаються скасувати необхідність ЗНО при вступі – міністр освіти відреагував

Ректори готують кількатисячний мітинг і хочуть привести його на Майдан

Мистецькі заклади вищої освіти на чолі з ректором Національної музичної академії України Максимом Тимошенком намагаються добитися дозволу на вступ до мистецьких закладів вищої освіти лише на основі творчого конкурсу, як це було під час вступної кампанії 2022-2023 років.

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Відповідного листа вони направили до МОН 22 лютого 2024 року.

"Враховуючи суспільне занепокоєння, просимо відмінити рішення щодо застосування результатів НМТ та ЗНО при вступі до мистецьких закладів вищої освіти для яких передбачено складання вступних випробувань за творчими конкурсами", – йдеться у листі, який підписали ректор Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка Ігор Пилатюк, в.о. ректора Одеської національної музичної академії імені Нежданової Олександр Олійник, ректор Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого Інна Кочарян, ректор Харківського національного університету мистецтв імені Котляревського Наталія Говорухіна, в.о. ректора Національної академії керівних кадрів культури та мистецтв Валерій Марченко та інші.

Підписанти листа зазначають: "Зауважуємо, що у провідних закладах вищої мистецької освіти Європи єдиною формою вступу є лише творчий конкурс".

Через два тижні, 7 березня, Рада ректорів мистецьких закладів освіти та її голова Максим Тимошенко направили до МОН звернення. У ньому йдеться, що міністерство так і не надало офіційної відповіді на лист мистецьких вишів, в чому Рада вбачає "загрозу майбутнього вступу абітурієнтів".

Також Рада попереджає Міносвіти, що найближчим часом готує акцію протесту за участі студентів, викладачів, батьків та членів профспілок. І зазначає, що планує привести три тисячі протестувальників спочатку під МОН, а потім – на Майдан Незалежності.

Звернення Ради ректорів мистецьких закладів освіти до МОН

Близько обіду п'ятниці, 8 березня, міністр освіти Оксен Лісовий відреагував публічно на цей лист у своєму Facebook. "Побачив звернення від ректора Національної музичної академії України все ще імені Чайковського. У ньому викладена вимога – скасувати НМТ для вступу до мистецьких ЗВО, інакше анонсують акцію протесту за участі студентів (які вже вступили), профспілок, батьків тощо", – пише міністр.

Лісовий зазначив, що "ключове завдання університетів – не набрати якомога більше студентів, а створити всі необхідні умови для здобуття студентами якісної вищої освіти".

"Безумовно, результати НМТ відіграватимуть меншу роль у формуванні вступного балу, ніж творчий конкурс. Але йдеться про вступ до закладу вищої освіти, тому базові знання з обов'язкових предметів (української мови, історії України, математики і одного предмета на вибір) мають бути у кожного вступника", – підкреслив очільник Міністерства освіти і науки.

Міністр також відзначив, що Рада пояснює свою вимогу скасування ЗНО для мистецьких вишів воєнним станом, і водночас планує провести акцію протесту під час нього.