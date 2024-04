"Паляниця" Кадирової і політичні гасла Кадана. Аукціон "Української правди" на честь 24-річчя

З нагоди свого 24-річчя "Українська правда" в партнерстві з Voloshyn Gallery оголосили благодійний аукціон робіт сучасних українських митців і мисткинь. Серед них – Нікіта Кадан, Алевтина Кахідзе, Жанна Кадирова, Гамлет Зіньківський та інші топові художники.

Аукціон розпочався 16 квітня на фейсбук-сторінці "Української правди" й триватиме до 21 квітня. Усі виручені кошти підуть на придбання РЕБ-ів для 48 бригади.

Наступного дня, після запуску аукціону, відбулося попереднє відкриття 60-ї Венеційської бієнале. Роботи українських митців, що брали участь у бієнале в різні роки, також представлені на аукціоні.

Розповідаємо детальніше, що ви можете придбати.

Читайте також : УП.Культура запускає канали в Telegram та WhatsApp

Для Української правди це вже другий аукціон, створений у партнерстві з Voloshyn Gallery. Як поділився засновник галереї Максим Волошин, саме такі проєкти допомагають підкреслити важливість українського мистецтва та активну громадську позицію митців.

"Для нас мистецтво це не просто інструмент привернення додаткової уваги для збору коштів нашим військовим. Це можливість показати що наша держава – не тільки найбільша воююча демократія в світі, але й культурно та мистецьки розвинута європейська країна. В тому числі, дякуючи таким проектам, ми хочемо показати надзвичайну різницю між Україною та рф. Що країна високої культури це не росія, як звучить в їх пропагандистських наративах", – наголосила головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.

Охочі підтримати активних сучасних українських митців і мисткинь можуть придбати будь-яку з 12 робіт за класичними правилами аукціону – кожна наступна ставка має бути більшою за попередню, а вартість мінімального кроку становить 50 доларів.

"Паляниця" Жанни Кадирової

Жанна Кадирова – українська художниця та скульпторка, яка тричі представляла Україну на Венеційському бієнале, а її виставки проходили в численних містах світу: Парижі, Стокгольмі, Амстердамі, Лондоні, Мюнхені.

Проєкт "Паляниця" Жанна розпочала ще весною 2022 року й цього ж року презентувала її на бієнале у Венеції. Усі паляниці виготовлені з річкового каменю на Закарпатті, які мисткиня збирала власноруч, й імітують форму українського хліба. Зібрані кошти з продажу паляниць Жанна Кадирова скеровує на потреби війська та гуманітарні запити. Таким чином мистецтво стає зброєю, оскільки допомагає у воєнних умовах.

Ринкова ціна: $7000-10000

Стартова ціна торгів: $5500

"Do Not Trade With Fascist" та "Russian Warship Go Fuck Yourself" Нікіти Кадана

Нікіта Кадан Нікіта Кадан

Нікіта Кадан працює з графікою, інсталяціями, скульптурою, а 2022 року за персональну виставку "Камінь бʼє камінь" він отримав Національну премію імені Тараса Шевченка.

Графічні роботи "Do Not Trade With Fascist" і "Russian Warship Go Fuck Yourself", створені вугіллям на папері, з прямими меседжами для світу. Для УП.Культура Нікіта Кадан розповів:

"Це роботи з серії "Мова повторення", яку я розпочав відразу після початку повномасштабної війни, у Voloshyn Gallery, що слугувала мені дуже бомбосховищем. Я брав гасла з антиросійських, антивоєнних демонстрацій у світі й писав кожне з них на одному аркуші дуже багато разів. Іноді навіть до ста – це нагадувало хаос.

Це про політику слів під час політики зброї. Намагання бути на боці добра, не витрачаючи при цьому надмірних зусиль. Часто фрази, на кшталт Stop War (зупиніть війну), ніби вимагають якогось підкріплення дією, а цього не відбувається. З іншого боку, таке магічне повторювання гасел, як мантр, що лунають від мільйонів людей по всьому світу, впливають на перебіг дуже жорстоких і матеріальних подій. Це переходить у колективну дію, яка має свою інерцію, і ця магія слів може відбитися на реальності.

Можливо, поруч з моїми менш очевидними роботами "Мова повторення" сама більшою мірою є гаслом".

Ринкова ціна: $5000-8000

Стартова ціна торгів –$3500

"21.7.2023" Алевтини Кахідзе

Алевтина Кахідзе – художниця, перформерка, кураторка, яка працює з темами війни, фемінізму, нерідко досліджує світ рослин у власних роботах. На цьогорічному Венеційському бієнале вона презентувала перформанс "Тільки рослини можуть бути пацифістами на нашій планеті", наголошуючи на тому, що людина не може не захищати простір, у якому живе, якщо на нього нападають.

На роботі "21.7.2023" зображено один із процесів, якого вимушено навчилися українці у воєнний час, аби врятувати себе та близьких людей, – накладати турнікети під час кровотеч. Напис поруч – "Зараз я жертва, тому що в мене немає вибору – я мушу тренуватися для війни з росіянами". Робота виконана ручкою та фломастером на папері.

Ринкова ціна: $2000-2500

Стартова ціна торгів: $1500

"Без назви" Маші Рєви

Маша Рєва працює на перетині сучасного мистецтва, моди, дизайну й перформансу. В її доробку – чимало колаборацій із усесвітньо відомими брендами Jacquemus, Rodebjer, Ienki Ienki. У 2022 році вона створила мурал для культового кліпу Гаррі Стайлза "As it Was".

На її роботі "Без назви" зображена матір, що колисає дитину. Їхні тіла та обличчя змальовані в характерному для Маші стилі – грубими, широкими мазками яскравих кольорів.

Ринкова ціна: $2000-2500

Стартова ціна торгів: $1500

"Настінна гра" Гамлета Зіньківського

Гамлет – відомий вуличний художник у Харкові. Одну з його робіт можна побачити в Києві на подвірʼї Мистецького арсеналу, а 2018 року він проілюстрував поетичну збірку Сергія Жадана "Антена".

"Настінна гра" – зображення багатоповерхового будинку з різною обшивкою. Безладне розміщення старих кондиціонерів нагадує настільну дошку для гри або класики, коли тобі треба стрибнути на правильний прямокутник.

Ринкова ціна: $5000-7000

Стартова ціна торгів: $3000

"Неідентифікований пейзаж" Лесі Хоменко

У своїй практиці Леся Хоменко часто переосмислює роль та інструменти живопису, перетворюючи картини на об’єкти, інсталяції, перформанси та відео. Працює з історією, міфами, візуальними маніпуляціями. У 2012 та 2016 роках отримала премію Казимира Малевича, яку вручають раз на два роки видатним сучасним українцям.

"Неідентифікований пейзаж" – це акрилова робота на полотні. Пейзаж у Лесі справді важко ідентифікувати – він стирається, змивається, пливе, змішується з іншими обʼєктами та просторами. Це нагадує крихкість і вразливість ландшафтів у воєнних умовах і те, наскільки легко ми можемо їх втратити.

Ринкова ціна: $8000-12000

Стартова ціна торгів: $5000

"Без назви" Євгена Самборського

Євген Самборський – художник з Івано-Франківська, що у власних проєктах міркує на теми децентралізації, рівності, відсутності класової системи та ієрархії. Часто розкриває соціальні, гендерні чи ментальні питання через природні й архітектурні ландштафти. У 2012 році заснував "Відкриту групу" – угруповання, яке досліджує взаємодію між людьми та простором. Цього року "Відкрита група" представлятиме проєкт на Венеційському бієнале від польського павільйону.

"Без назви" – акварельна робота Євгена Самборського, створена у 2022 році. Здається, немає точнішої назви для цього твору, аніж її відсутність. Самборський зображує вщент зруйнований будинок – те, що було для когось домівкою, перетворилося на складену на траві купу дерева. Ще одне важливе свідчення російських злочинів і втрата матеріального, яку зазнала чимала кількість українців.

Ринкова ціна: $1000-1500

Стартова ціна торгів: $600

"Без назви" з серії "Розбомблені" Олексія Сая

Олексій Сай працює з фотографією, живописом, мультимедійними інсталяціями. Найбільше митець відомий своєю авторською технікою – Excel-Art, де ексель слугує йому інструментом для створення візуальних образів.

Серію "Розбомблені" Олексій Сай розпочав ще в серпні 2014 року, коли відбувалися події в Іловайську. Це зображення з супутника, які демонструють, як виглядає земля після російських обстрілів. Супутникові ландштафти накладені зверху робіт Сая, виконаних в Excel. Офісний простір перетворюється на воєнний.

Ринкова ціна: $7000 - 10000

Стартова ціна торгів: $4500

"Balancing Act" Павла Керестея

Найчастіше художник Павло Керестей працює з живописними роботами, у яких розкриває питання взаємодії митця з мистецтвом, владою, соціумом. На ранніх етапах своєї творчості працював поруч з Олександром Ройтбурдом і Павлом Маковим на пленерах у Седневі. Роботи Павла Керестея перебувають у приватних зібраннях Німеччини, Великобританії та інших країн світу.

Balancing Act – серія робіт, створених акрилом на полотні. Неоновий пейзаж сходиться у яскраву центральну воронку, яка затягує глядача.

Ринкова ціна: $5000 - 7000

Стартова ціна торгів: $3500

"Скільки янголів можуть танцювати на кінчику російської ракети" Катерини Лисовенко

Українська художниця Катерина Лисовенко часто працює з темами ідеології, міфів, міжлюдської взаємодії, використовуючи для цього міфологічні образи, історичні події, політичні та релігійні контексти. Її роботи експонувалися на виставках в Угорщині, Німеччині, Нідерландах.

З початком повномасштабної війни Катерина Лисовенко створює роботи на тему російської агресії проти України та життя у воєнний час. Часто назви цих робіт виявляються такими лаконічними й влучними, що сприймаються як окрема робота поруч із живописом. Так само з полотном "Скільки янголів можуть танцювати на кінчику російської ракети" – чотири маленькі янголи намагаються вміститися на вершину російської зброї. Ракета може здаватися невеликою, але масштаб руйнування від неї важко окреслити.

Ринкова ціна: $6000 - 9000

Стартова ціна торгів: $4500

"Сирена повітряної тривоги" Сани Шахмурадової-Танської

Сана Шахмурадова-Танська – українська художниця, що працює з графікою та живописом і у своїх роботах осмислює теми історичної памʼяті, травми, родинної памʼяті. У художньому інструментарії Сани – туш, пастель, олія й навіть мішковина.

"Сирена повітряної тривоги" теж обігрує міфологічний образ. У давньогрецькій міфології сирен зображували напівжінками-напівптахами, які зачаровують власним співом. Після нього люди забували про все й гинули. Сирена у воєнний час виявляється цілком реальною: вона вмонтовується в повсякденний простір і навіть за умов відносної безпеки нагадує про тривання війни.

Ринкова ціна: $5000 - 8000

Стартова ціна торгів: $3500.