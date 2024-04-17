Українська програма на 60-й Венеційській бієнале розпочалась перформенсом про рослини

В Італії розпочалася одна з найвпливовіших міжнародних виставок сучасного мистецтва – Венеційська бієнале. Цього року вона відбудеться 60-й раз.

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Українська програма перегукується з загальною темою всієї Бієнале "Іноземці скрізь" (Foreigners Everywhere), що фокусується на мистецтві з неєвропейських і колись колонізованих європейцями земель.

Українська програма складається з мистецького проєкту національного павільйону "Плетіння сіток" від кураторів Максима Горбацького та Вікторії Бавикіної. Його презентація відбудеться завтра. А також з публічної програми дискусій, перформенсів та лекцій.

Учасники дискусії "Плисти крізь шторм: Реакція мистецтва на кризи"

Сьогодні відбулась перша її подія – дискусія "Плисти крізь шторм: Реакція мистецтва на кризи". Захід відбувся у просторі Ocean Space, що розташований у церкві Сан-Лоренцо IХ століття.

Учасники дискусії художники Лія та Андрій Достлєви, куратор Макс Горбацький, мистецтвознавець Від Сімоніті за модерації креативної директорки Українського інституту Тетяни Філевської обговорювали питання деколонізації та її українських контекстів, ролі мистецтва під час колонізаційної війни.

Простір Ocean Space в базиліці Сан-Лоренцо

Лія Достлєва запропонувала учасникам розглядати відсутність кризи як привілей. А розмірковуючи над можливостями мистецтва у подоланні криз, запропонувала західній аудиторії не знімати з себе відповідальності самім собі пояснювати війну, яка відбувається:

"Вчора я спілкувалась з місцевим журналістом і він сказав: Ти знаєш, захід вже втомився від війни в Україні, її вже менше в наших новинах. Чи не вважаєш ти, що мистецтво має нагади їм, що війна ще триває. Бо інакше навіщо воно існує. Знаєш, відповіла я, це такий привілей - втомитись від війни. Ми, українці, не маємо такої опції - втомитись. Ти зараз говориш про те, що моє мистецтво має бути інструментом, щоб навчити Захід?!

Може досить бути вже немовлятами і піти нарешті самим вчитись. Чи це наша відповідальність - пояснювати все та ще й в розважливий спосіб, бо ви бачте, втомились?! Тобто його слова для мене звучать десь так: якщо я українська мисткиня, я можу тільки тоді робити якесь мистецтво, якщо воно пояснює Заходу мою позицію чи мою країну."

Після дискусії відбувся стендап-перформанс української художниці Алевтини Кахідзе "Стежте за рослинами". У ролі садівниці-лекторки вона міркувала про подібності та розбіжності колоніальних воєн та розповсюдження інвазійних рослин.

Стендап-перформанс української художниці Алевтини Кахідзе "Стежте за рослинами"

Українська програма продовжиться восени і триватиме до кінця 60-ї Венеційської бієнале 24 листопада 2024 року. Зокрема в ній запланована італійська прем’єра української сучасної опери "GAIA-24. Opera del mondo" від композиторів Романа Григоріва та Іллі Разумейко і формації Opera Aperta. Опера відбудеться в цій же величній локації.

В Україні цю оперу можна буде подивитись 10 травня у київському "Жовтневому палаці".