Цитати з астрологічних прогнозів і книг інших авторів: історика Ігоря Коляду звинувачують у плагіаті

Дослідниця говорить, що в 2018 році вже звертала увагу на плагіат у книзі

Дослідниця творчості Казимира Малевича Тетяна Філевська звинуватила кандидата історичних наук, професора Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Ігоря Коляду в плагіаті.

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У його книзі "Казимир Малевич" серії "Знамениті українці", яку видало "Фоліо", мистецтвознавиця знайшла недобросовісне використання робіт інших авторів, повідомила вона у Facebook.

Мистецтвознавиця зауважила, що ще у січні 2018 року – перед випуском роботи Ігоря Коляди – вона вже попереджала про виявлений там плагіат.

На перших десятьох сторінках, які тоді опублікувало видавництво, Тетяна виявила "майже дослівний переклад" книги польського письменника Анджея Туровського "Малевич у Варшаві".

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Як розповіла в коментарі для "УП. Життя" Тетяна Філевська, тоді "Фоліо" оперативно зреагувало – їй подякували за пильність та пообіцяли зняти книгу з передпродажу. Однак сам автор роботи – Ігор Коляда – не коментував інцидент.

"Я впевнена була, що книга ніколи не вийшла і дуже здивувалась, коли випадково натрапила на неї в книгарні. Плагіат нікуди не подівся. Тільки тепер він починається не з першої сторінки, а з 10-ої", – поділилася мистецтвознавиця.

Дослідниця вважає, що в книзі Ігор Коляда продовжує повсюдно використовувати доробок Анджея Туровського, але при цьому робить посилання на українського мистецтвознавця Дмитра Горбачова. Зокрема, його книгу "Малевич та Україна", яку в 2006 році друкувало видавництво "СІМстудія".

"Тепер усі вкрадені пасажі приписані Дмитру Горбачову, хоча й переважно без посилань навіть на назву книги, я вже мовжу про детальне вказування видання та сторінки.

Не знаю, чим завинив Дмитро Омелянович, але йому автор приписує українську версію (навіть не редаговану) тексту Туровського", – пояснює Тетяна Філевська.

Дослідниця стверджує, частина книги із текстом, де автор пояснює пояснює значення імені Казимир, дуже схожа на зміст сайтів астрологічних прогнозів і тлумачення сновидінь.

"Ці кілька сторінок говорять про абстрактні риси Казимирів, професійні схильності та пріоритет у виборі подружжя. Повний сюр, аж раптом автор повертається до історичного матеріалу і далі компілює сплагіачений текст Туровського, який вперто приписує Горбачову, вікіпедію, цитати Малевича з автобіографії на сторінку російською і в перекладі (які знайшов в інтернеті, такі і вставив), популярні статті в інтернеті з усіма помилками та фактологічними неточностями", – зазначає мистецтвознавиця.

На сторінках "Казимира Малевича" Ігоря Коляди Тетяна знайшла також частини власних робіт, до згадки про які автор вирішив не вдаватися.

Дослідниця зауважує, що цю книгу раніше закупив Український інститут книги за державний кошт для бібліотек.

"Сподіваюсь, що ця інформація дійде до Міністерства освіти і науки України та керівництва університету (йдеться про Український державний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова – ред.) і спричинить адекватну реакцію, а також сподіваюсь на доброчесність видавництва, яке нарешті припинить заробляти на плагіаті", – йдеться в повідомленні Тетяни Філевської.

Станом на ранок 18 серпня книга в електронному форматі була доступна для замовлення на сайті видавництва "Фоліо", однак пізніше ця сторінка стала недоступною. Водночас її досі можна придбати на інших майданчиках в інтернеті.

"УП. Життя" звернулася за коментарями до видавництва "Фоліо" та Ігоря Коляди і поки чекає на відповідь.

Раніше видавництво "Віхола" призупинило продаж книги "Голодомор. Історія неусвідомленої травми" українського історика Віталія Огієнка, якого звинуватили у плагіаті.