"Мукачево". Океан Ельзи випустив першу пісню нового альбому

Гурт Океан Ельзи випустив перший сингл з нового україномовного альбому. Пісня має назву "Мукачево" – на честь міста, в якому народився Святослав Вакарчук.

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"Мукачево" – дуже дорога і, без перебільшення, особлива пісня для мене. Вона про межу між "бути" і "здаватись", між чужою вигадкою і твоєю реальністю, між тим, яким тебе малюють інші і тим, ким ти, насправді, був і є", – прокоментував реліз пісні лідер гурту ОЕ Святослав Вакарчук.

Співак зазначив, що хоч ця пісня і звучить як автобіографічна, вона про всіх українців: "Слухаючи її, кожен може знайти себе, згадати чи усвідомити свої "мукачево", "львів" чи "поділ".

Вакарчук розповів, що пісня "Мукачево" про те, наскільки важливо завжди знати, ким ти є.

"Фокус у тому, що деякі люди знають, ким вони є, деякі – шукають і не можуть знайти цю відповідь, а деякі взагалі не замислюються над цим…Я маю прохання до тих, кого знайде ця пісня: не просто слухайте, а почуйте, відчуйте, і, зрештою, зустріньтесь з тим хлопчиком чи дівчинкою, з тим підлітком, з тим юнаком чи дівчиною всередині себе і запитайте: "ким ти був? ким ти є? тобі й досі "болить"?" – додав лідер ОЕ.

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Кліп до композиції "Мукачево" зробили в стилі анімації японської студії Ghibli. Ілюстрації для відео створили Софія Покорчак та Софія Калин. Анімували малюнки Теймур Бзікадзе, Микола Багрій, Максим Котляр та Софія Покорчак.

Новий україномовний альбом гурт Океан Ельзи планує випустити цієї осені. Він буде присвячений 30-річчю створення гурту.

Крім того, на початку цього року Вакарчук анонсував перший в історії ОЕ альбом пісень англійською. Над двома платівками музиканти працюють паралельно.

Наразі дата виходу англомовного альбому невідома. Але у березні цього року, в день однієї з найбільших російських атак на українські міста, гурт випустив першу пісню з цього альбому – Voices Are Rising.