Voices Are Rising. Океан Ельзи випустив першу пісню майбутнього англомовного альбому

Гурт Океан Ельзи випустив пісню англійською мовою Voices Are Rising. Вона увійде до першого за історію існування колективу англомовного альбому ОЕ.

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Пісню випустили в день, коли Україна зазнала найбільшої російської атаки на українські міста та енергетику з початку 2024 року.

"Тут мали б бути великі тексти, розповіді і пресрелізи. Але сьогодні ми хочемо аби ви просто послухали пісню та, найголовніше, пам’ятали, що світло завжди переможе темряву. Наші українські голоси вже здійнялись завдяки тим, хто щохвилини боронить, відновлює, несе своє світло! Нашим енергетикам сьогодні – максимальна підтримка", – написав гурт, анонсуючи пісню.

Voices Are Rising увійде до англомовного альбому, який Океан Ельзи анонсував нещодавно. Тоді Вакарчук записав відеозвернення, в якому заявив, що на альбом пісень англійською музикантів надихнула перемога на Оскарі документального фільму "20 днів у Маріуполі" режисера Мстислава Чернова.

"Ми вперше в історії ОЕ випускаємо альбом пісень англійською мовою", – казав тоді лідер ОЕ.

Наразі дата виходу англомовного альбому гурту невідома. Паралельно з ним гурт працює над україномовним альбомом, який обіцяє випустити вже восени.

У лютому цього року, до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ОЕ представив першу нову пісню з 2022 року – "Відповідь".