За останній рік київські музеї заробили вдвічі більше коштів, аніж у 2022

У 2024 році київські музеї заробили понад 27 мільйонів гривень, що удвічі більше, ніж у 2022 році. Тоді надходження становили 13 мільйонів гривень. Найпопулярнішою виставкою стала "Іван Марчук. Космічна містерія життя", яка проходила у Музеї історії Києва.

Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

За його словами, комунальні музеї також отримали додаткові 18 мільйонів гривень як благодійні внески від громадян та бізнесу.

Найбільше торік відвідували виставку "Іван Марчук. Космічна містерія життя" – понад 13,5 тисяч відвідувачів.



На виставці представили понад 180 робіт, які збирали з кількох музеїв України, а саме: з Сумського обласного художнього музею, Хмельницького художнього музею, Національного художнього музею, Музею Тараса Шевченка, Канівського заповідника, Приватного музею сучасного українського мистецтва.

До переліку найпопулярніших виставок також потрапили:

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ювілейна експозиція "70: вчора, сьогодні, завтра" до 70-річчя Національного музею декоративного мистецтва,

виставка "Я вернусь до своєї Вітчизни…" з нагоди 25-річчя Музею української діаспори,

цикл виставок "Український авангард. Еволюція. Поповнення колекції", що став основою створення нового Музею Авангарду.

За два роки повномасштабного вторгнення музеям Києва доводиться виживати в умовах блекаутів, під російськими атаками, а їх постійні експозиції зняті та заховані у сховищах або евакуйовані.

Зараз цінності зберігаються переважно в музейних фондосховищах. У Музеї Ханенків, як і в багатьох інших українських музеях, ці приміщення не пристосовані для тривалого зберігання раритетів і шедеврів.

"Твори зберігаються в інших умовах, гірших, як правило. Їх треба постійно оглядати. Кожен раз, коли ти дьоргаєш картину 16–17 сторіччя, не кажучи про середньовічну ікону, яка в тебе стоїть між сотнями інших картин, то це травматично для роботи. Але ти маєш постійно перевіряти стан, фіксувати зміну умов збереження – трошки інша вологість, трошки інша температура для творів дуже небезпечна", – пояснює Юлія Ваганова, директорка музею Ханенків в інтерв'ю для УП.Культура.

Російська ракета пошкодила музей 10 жовтня 2022 року. Попри це заклад продовжує працювати. Він і нині є місцем відвідин чисельних міжнародних делегацій. Юлія Ваганова розповідає що в цьому тепер зовсім інший сенс.

"Музей залишається візитівкою міста. Тому що він вражає більше, ніж раніше. Напружена порожнеча у залах, ці вицвілі шпалери, де висіли роботи, порожні вітрини з тінями. Це є дуже промовистою ілюстрацією крихкості, в якій ми всі живемо", – каже вона.