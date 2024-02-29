Музей сучасного мистецтва у Нью-Йорку відповів на позов митця про домагання на виставці Абрамович

Нью-йоркський Музей сучасного мистецтва (MoMA) відреагував на звинувачення художника Джона Бонафеде в домаганнях до нього під час виставки мисткині Марини Абрамович "Художник присутній" 2010 року.

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Минулого місяця Бонафеде подав до суду на МоМА. В позові він зазначив, що брав участь в оновленій версії перформансу Imponderabilia (1977) – в ході нього він та інший перформер оголеними стояли в дверях, через які відвідувачі мусили протиснутися, щоб потрапити до наступної галереї.

У позові стверджується, що під час виставки художник сім разів зазнав сексуального насильства з боку п'яти відвідувачів-чоловіків, кожен з яких "мацав геніталії позивача". Також Бонафеде стверджує, що бачив, як подібного нападу зазнала перформерка-жінка. Він зазначав, що ці домагання спричинили "роки емоційних страждань і завдали істотної шкоди його психічному здоров'ю, тілу, іміджу та кар'єрі".

Перформанс Imponderabilia у МоМА Jonathan Muzikar

У вівторок, 27 лютого, музей заперечив свою провину, а його адвокат подав клопотання із закликом відхилити позов.

"Хоча випадковий контакт був очікуваним, MoMA прописав процедури, за якими виконавці повинні повідомляти про будь-які проблеми. MoMA найняв менеджера, який слугував зв'язковим між перформерами та кураторами MoMA. Перформери та співробітники MoMA створили сигнальну систему для попередження охорони у випадку неналежного дотику до перформерів, протоколи якої були включені в посібник для перформерів", – йдеться в заяві.

Музей стверджує, що Бонафеде поінформував про напади менеджера і йому запропонували припинити участь. Втім, він не скористався цією можливістю, заявили в MoMA.

Про Марину Абрамович та її виставку в MoMA

Марина Абрамович – сербська мисткиня, що творить у жанрах перформансу, фотографії, скульптури та багатьох інших. Володарка Золотого лева Венеціанської бієннале 1997 року за перформанс "Балканське бароко" – ньому вона вручну перемивала купу кісток в пам'ять про жертв Югославських воєн.

Створені нею перформанси досліджують людські проблеми та потребують фізичної та психологічної витривалості. Тому останнім часом Абрамович через вік не завжди бере участь у власних перформансах, залучаючи відібраних людей.

Виставка "Художник присутній" (The Artist is Present) у 2010 році стала першою ретроспективою мистецтва перформансу в МоМА. Вона мала велику популярність та запам'яталася титульним перформансом, в якому Абрамович сиділа за столом в атріумі музею, а відвідувачі сиділи навпроти неї.

Перформери виставки Абрамович Vicente de Paulo

Крім мисткині, у виставці в МоМА взяли участь 38 митців, які по черзі змінювали один одного в різних частинах експозиції: лежали під скелетом, стояли обличчям один до одного в дверях тощо.

Перформанс Imponderabilia в МоМА відрізнявся від оригінальної версії 1977 року, яка мала вужчий дверний отвір. У MoMA були облаштовані більші за розміром двері, щоб могли проїхати відвідувачі на інвалідних візках. "Я відчувала, що твір від цього дуже постраждав", – казала у вересні 2023-го Абрамович в інтерв'ю New York Times.

Перформанс Imponderabilia у 1977 році МоМА