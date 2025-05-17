"Ви захищаєте нашу свободу": рок-музикант Боно вийшов на червону доріжку Канн з українськими воїнами

На Каннському кінофестивалі відбулася прем’єра біографічного фільму Stories of Surrenders (Історії примирення) про вокаліста ірландського гурту U2 Боно.

На події музикант з’явився у супроводі українських військових, а згодом зі сцени подякував Збройним силам України за боротьбу за свободу.

Про це "УП. Культурі" повідомили в пресслужбі об’єднання українських дієвців "Культурні сили", представники якого взяли участь у заході.

На червоному хіднику в Каннах Боно з’явився в компанії американського актора та кінорежисера Шона Пенна та українських військових, зокрема:

бандуриста та оператора БПЛА Тараса Столяра;

оперного співака та бійця ТрО Юрія Іваськевича, який у боях на фронті втратив ногу;

скрипальки та розвідниці Ольги Рукавішнікової, яка втратила око при виконанні бойового завдання.

Прем’єрний показ фільму Stories of Surrenders зустріли семихвилинними оплесками, після яких учасник рок-гурту Боно наголосив на важливості підтримки України та звернув увагу присутніх на боротьбу українських військових.

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"Я хочу подякувати вам, бо ви захищаєте нашу свободу. Дякую, дякую! Слава Україні", – сказав музикант зі сцени.

У "Культурних силах" зауважили, що делегація українських захисників бере участь у декількох заходах кінофестивалю в Каннах, де займається адвокацією інтересів країни та залученням підтримки.

Нагадаємо, цьогоріч найбільший кінофестиваль світу 78-й раз проводять у французьких Каннах з 13 по 24 травня.

В одній із зал фестивалю покажуть три фільми про війну в Україні – "Зеленський", "Наша війна" та "2000 метрів до Андріївки" оскароносного режисера Мстислава Чернова.

Крім того, в Каннах з’явиться режисерський триптих Militantropos авторства Аліни Горлової, Лізи Сміт та Семена Мозгового. Документальний фільм показує, як війна впливає на українську людину.