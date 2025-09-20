На аукціоні виставлять нещодавно віднайдену картину Пікассо, яку жодного разу не бачила публіка

Публіка не бачила картини з часу її створення у 1943 році

У жовтні в Парижі на аукціон виставлять картину видатного художника Пабло Пікассо, яку публіка не бачила від часу її створення у 1943 році.

За полотно "Бюст жінки у квітчастому капелюсі" (Bust of Woman in a Flowery Hat) можуть виторгувати щонайменше 9,45 мільйона доларів, повідомляють Reuters та CNN.

На картині в пастельно-зелених, синіх та жовтих тонах зображено фотографку та одну з партнерок і найвідоміших муз Пікассо – Дору Маар. Попри яскраву кольорову палітру, вираз обличчя жінки виказує занепокоєння, кажуть фахівці.

"Бюст жінки у квітчастому капелюсі" створили в липні 1943 року під час нацистської окупації Парижа. Відтоді твір жодного разу не представляли публіці. У 1944 році портрет Маар придбав неназваний колекціонер. З того часу картина залишалася в його родині.

"[Робота] є полотном великого історичного та художнього значення. Тим більше вона залишалася невідомою публіці понад 80 років", – сказала мистецтвознавиця Аньєс Севестр-Барбе.

За даними Reuters, картину можуть продати щонайменше за 9,45 мільйона доларів. Натомість нідерландський історик мистецтва Артур Бранд вважає, що за твір виторгують значно більше, ніж припускають попередні оцінки.

"Як відомо, Пікассо – один із найвидатніших художників XX століття, тому поява чогось подібного викликає захват.

Іноді картини залишаються в одній родині десятиліттями, в цьому випадку з 1944 року", – додав Бранд.

Змальована на полотні Дора Маар здобувала освіту у Парижі, а згодом зайнялася комерційною та модною фотографією. Пізніше вона зосередилася на живописі.

"Я досі надто відома як коханка Пікассо, щоб мене визнавали художницею", – цитував слова Маар її друг, американський артжурналіст Джеймс Лорд.

За його словами, Дора також називала "брехнею" свої портрети Пікассо.

Раніше під картиною Пабло Пікассо "Портрет Фернандеса де Сото" дослідники знайшли портрет невідомої жінки.