На Байковому кладовищі почалася реставрація Київського крематорію

На Байковому кладовищі розпочали реставрацію зали прощання Київського крематорію, яка є об’єктом культурної спадщини.

Про це повідомили у Спеціалізованому комунальному підприємстві "Київський крематорій".

"Ритуальні корпуси Київського крематорію – серце унікального меморіально-обрядового комплексу "Парк пам’яті" на Байковому кладовищі – невдовзі повернуть собі первісний вигляд", – йдеться у повідомленні.

За даними крематорію, проєкт передбачає масштабне оновлення архітектурних форм. Наразі він отримав усі необхідні погодження та дозвільну документацію. Зокрема, погодження наукової ради при Департаменті охорони культурної спадщини Київської міськдержадміністрації, дозвіл на проведення реставраційних робіт від цього ж Департаменту, а також дозвіл на виконання будівельних робіт від Державної інспекції архітектури та містобудування.

Архітекторка та депутатка Верховної ради Ганна Бондар зазначила, що проект реставрації одноголосно підтримала Консультативна Рада при Департаменті охорони культурної спадщини при КМДА.

"За результатами роботи ми побачимо те, що радянська влада не дозволила реалізувати авторам – Аді Рибачук і Володимиру Мельниченко АРВМ, а саме – Храм Неба в кольорах святої Софії – нашого культурного коду українців", – написала депутатка.

Київський крематорій збудували у 1975 році за проєктом Авраама Мілецького, Ади Рибачук і Володимира Мельніченка. Він є частиною комплексу Парк пам'яті.

У 2020 році ритуальні корпуси Київського крематорію отримали статус щойно виявленого об’єкту культурної спадщини. Через те, що зали крематорію перебувають у аварійному стані, у 2021 році планували почати ремонтні роботи. Проте крематорій отримав охоронний статус, тому необхідно було провести додаткові погодження реконструкції та дослідження.

Наразі з електронної системи публічних закупівель Prozorro відомо, що очікувана вартість робіт 58 мільйонів гривень. Завершити реставрацію планують до грудня 2025 року.