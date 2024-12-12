На фестивалі Санденс покажуть новий фільм Мстислава Чернова про війну в Україні

На одному з найбільших фестивалів незалежного кіно Санденс відбудеться прем'єра нового фільму військового кореспондента, письменника, режисера Мстислава Чернова – "2000 метрів до Андріївки" (2000 Meters to Andriivka).

Читайте УП.Культура в Telegram i WhatsApp !

Нова стрічка Чернова, який цього року отримав Оскар за свою попередню роботу – фільм "20 днів у Маріуполі", знята за підтримки AP та PBS Frontline. Вона потрапила до категорії World Cinema Documentary Competition (Світове документальне кіно).

Згідно з розкладом на сайті фестивалю, стрічку можна буде подивитися онлайн (з 30 січня по 2 лютого) та на спецпоказах для преси й кінодіячів (з 29 січня по 2 лютого).

Дія нового фільму Чернова відбувається під час українського контрнаступу 2023 року. Журналіст спостерігає за місією українського взводу, який намагається звільнити стратегічно важливе село від окупації. Для цього захисникам потрібно подолати "одну милю добре укріпленого лісу".

"Але чим далі вони просуваються зруйнованою батьківщиною, тим більше усвідомлюють, що ця війна може ніколи не закінчитися", – йдеться в описі стрічки.

РЕКЛАМА:

"Український режисер і журналіст Мстислав Чернов повертається з приголомшливим зображенням життя в окопах і в битві за це маленьке місто, відчайдушної боротьби з Росією за звільнення української нації. У цій картині тотальної війни – від командних центрів, що керують солдатами, до похоронів загиблих і жорстоких боїв людей, які лише кілька років тому були цивільними, – Чернов створив чудовий фільм про жахливу красу визволення рідного дому, водночас непохитно спостерігаючи за безглуздістю і жахом самої війни", – зазначив індійський сценарист Судіп Шарма.

Що ще в програмі Санденс 2025?

Фестиваль Санденс 2025 стартує 23 січня в Парк-Сіті, штат Юта. Напередодні організатори представили назви 87 художніх фільмів, прем'єри яких відбудуться на фестивалі.

"У нас є програма, яка водночас і взаємодіє зі світом, і пропонує втечу", - цитує AP директора фестивалю Юджина Ернандеса.

За словами програмного директора фестивалю Кіма Ютані, відібрані до програми художні та документальні фільми торкатимуться політично та суспільно важливих тем, приміром, стосунки Ізраїлю та Палестини, історії трансгендерів, право на смерть чи заборона книжок.

Серед фільмів із світовими зірками, які покажуть на Санденсі: "Штука з пір'ям" з Бенедиктом Камбербетчем, "Джимпі" з Олівією Колман та Джоном Літгоу, "Весільний банкет" з Лілі Ґледстоун, "Відбудова" з Джошем О'Коннором та багато інших.

Кадр з фільму "Штука з пір'ям"

До програми світової документалістики, крім фільму Чернова, включили ще одну стрічку, пов'язану з війною в Україні. Це Mr. Nobody Against Putin режисера Девіда Боренштейна. Стрічка розповідає про те, як після початку повномасштабного вторгнення в Україну, Росія перетворює початкові школи в глибинці на вербувальні пункти для армії. Щоб показати на широкий загал роботу в системі, визначеній пропагандою та насильством, вчитель тишком знімає на відео те, що насправді відбувається у його власній школі.